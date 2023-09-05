Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan Pol Tarres, ralliyi değerlendirdi
2023 TransAnatolia Rallisi'nde Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde 3. günü lider tamamlayan fabrika Yamaha sürücü Pol Tarres, etapların ardından Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve günü değerlendirdi.
2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kalırken, Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde genel klasmanda fabrika Yamaha sürücüsü Pol Tarres lider.
Önce Lorenzo Santolino, ardından da Rui Gonçalves'in yolda kalmasıyla liderliğe yükselen Tarres, günün sonunda Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuştu ve ralliyi değerlendirdi.
İspanyol sürücü, "İlk 3 günü tamamladık ve şu ana kadar her şey oldukça iyiydi, etaplar çok hızlıydı."
"Kendi performansım hakkında oldukça mutluyum, şu anda genel klasmanda birinciyim ve takım arkadaşım ikinci. Her gün zorlamaya devam edeceğim."
"Yol notları gerçekten süper, her şey çok açık ve hatasız. Bazı yerlerde navigasyon zorlayıcıydı ama bu oyunun bir parçası."
"Sadece dün sisli ve çamurlu koşullarda aptalca ufak bir kaza yaptım ama küçük, yavaş bir kazaydı. Pek bir şey etkilemedi. Onun dışında gayet iyiydi." yorumlarında bulundu.
Sherco takımında hem Santolino hem de Gonçalves'in yolda kalmasına rağmen dayanıklılık konusunda endişeli olmadığını belirten Tarres, şu ifadeleri kullandı: "Ralli böyle, her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Etaplar esnasında birçok şey olabilir."
"Sherco'nun çok iyi bir motosikleti var, bizim de öyle ama şanssızlıklar olabiliyor. Bu konuda endişeli değilim. Akıllıca sürerek motosikleti korumak ve mekanikerlerin işini kolaylaştırmak da oyunun bir parçası."
Son olarak rallideki hedefinin genel klasman zaferinden ziyade AfrikaEco yarışına hazırlanmak olduğunu vurgulayan Tarres, TransAnatolia'nın bu konuda kendisine fazlasıyla yardımcı olduğunu dile getiriyor.
"Rallide genel klasman hakkında düşünmüyorum, olaya gün gün yaklaşıyorum çünkü genel klasmanda her şey bir saniyede yaşanan bir şanssızlıkla ya da olayla değişebiliyor. Ben gün gün performansıma bakıyorum."
"Asıl hedefim öğrenmek. Navigasyon, hızlar, sürüş yeteneği için çok önemli. Takım da çok fazla şey öğreniyor."
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