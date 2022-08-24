TransAnatolia’nın beşinci ayağında yarışın 1.658 km’si geride kaldı

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Yarışın beşinci ayağında yarışçılar, Develi, Aladağ ve Çelikhan etaplarında 263 km’si özel etap olmak üzere toplamda 336 km yol yaparak günü Pozantı’da noktaladı.

Yarışın beşinci ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; sıralama beşinci günde de değişmedi. Fransız Xavier De Soultrait liderliğini 19 saat 51 dakika 20 saniye ile korurken, İtalyan Michele Cotti 21 saat 31 dakika 37 saniye ikinci, Ejder Erişti ise 21 saat 47 dakika 29 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.

Quad grubunda; Hasan Yatkın 32 saat 9 dakika 38 saniye ile günü birinci bitirirken, Kadir Dağlı 44 saat 30 dakika 59 saniye ile ikinci, Rasim Akyalı 49 saat 54 dakika 49 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; dördüncü ayakta Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi 25 saat 27 dakika 13 saniye ile birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi 25 saat 38 dakika 27 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi 31 saat 47 dakika 10 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 21 saat 58 dakika 52 saniye ile birinciliği devam ettirirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 24 saat 8 dakika 13 saniye ile ikinci, İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi de 34 saat 14 dakika 38 saniye ile günü üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi yarışı 55 saat 3 dakika 49 saniye ile günü tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışçıya Castrol Power1 En İyi Rookie’si özel ödülü de veriliyor. Yarışın beşinci ayağında günün en iyi rookie’sini yapan isim 5 saat 27 dakika 5 saniye ile İtalyan pilot Andrea Pighetti oldu.

25 Ağustos Perşembe günü yarışın 6.ayağı koşulacak, yarışçılar için Bolkar dağları etabı oldukça yorucu olacak. İki etaptan oluşan yarışta, Pozantı’dan start alacak sporcular; Bolkar ve Taşkale etaplarında, 211 km’si özel etap olmak üzere 301 km yol kat ederek günü Karaman’da noktalayacaklar.

TransAnatolia’nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay’a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo’21 Hatay yer alıyor. Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Castrol, Zorlu Enerji, Fiat, Mitas, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. Castrol bu yıl aynı zamanda yarışın motosiklet kategorisinin de isim sponsorluğunu üstlendi. TransAnatolia’nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2022 TransAnatolia rallisinde yaşanan gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün Fotoğraf: Alkım Saraç