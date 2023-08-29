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TRANSANATOLIA Röportaj

TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

İtalya'da birçok enduro yarışı ve rally raid kazanmış ve daha önce Dakar'da da 4 kez mücadele etmiş bir isim olan Jacopo Cerutti, 2020'de TransAnatolia'da da yarışmıştı. Bu yıl "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya dönecek olan Aprilia sürücüsü Cerutti, ikinci kez katılacağı yarış öncesinde editörümüz Can Çarpıcı ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

Can Çarpıcı
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#8 Husqvarna: Jacopo Cerutti

Enduro yarışlarında İtalya'nın en önde gelen isimlerinden olan Jacopo Cerutti, İtalya'da birçok enduro yarışı ve rally raid kazanmış bir isim. 

Ayrıca daha önce 4 kez Dakar'da da mücadele eden Cerutti, 2020 yılında TransAnatolia'da da yarışmıştı. 

Bu yıl "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya dönecek olan Aprilia sürücüsü Cerutti, ikinci kez katılacağı yarış öncesinde editörümüz Can Çarpıcı ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

İyi okumalar. 

#50 Husqvarna: Jacopo Cerutti

#50 Husqvarna: Jacopo Cerutti

Fotoğraf: Husqvarna

Can: "Jacopo, TransAnatolia'ya ikinci kez katılacaksın. Aprilia ile katılıyorsun, eminim senin için iyi bir antrenman olacaktır." 

Jacopo Cerutti: "Evet, TransAnatolia'ya bir kez daha gelmeye karar verdim. 2020'de de burada yarışmıştım. Çok iyi bir ralliydi. Afrika rallileri ile İtalya şampiyonasının bir karışımıydı. Motosiklet gelişimi için de çok iyiydi. Afrika'daki ralliler için yeni Aprilia motosikletimizi geliştiriyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bu ralli Afrika rallileri ve çölleri için geliştirdiğimiz motosiklet için iyi bir hazırlık oluyor. Önümüzdeki yıl Afrika Eco yarışında olacağız ve bu ralli, bizim için çok iyi bir antrenman. Afrika'daki büyük çöllerde bize yardımcı olacak."

#8 Husquarna: Jacopo Cerutti

#8 Husquarna: Jacopo Cerutti

Fotoğraf: A.S.O.

Can: "İlk geldiğinde bu rallide seni en çok ne etkilemişti? Etaplar mı yoksa tarihi eserler ve manzaralar mı? 

Jacopo Cerutti: "Bu ralliyi seviyorum çünkü rotadaki manzaralar, tarihi yerler gerçekten çok güzel. Birçok farklı güzel şey gördüm. Kültürel tarafı da gerçekten çok güzel. Ben antrenman ve sürüş yaptığımdan bazen her şeyi göremiyorum ama eminim ki yine çoğu manzaranın ve tarihi yerlerin tadını çıkaracağım." 

Can: Peki rallinin en zor tarafı sana göre neydi? 

Jacopo Cerutti: "Rallinin en zor kısmı bence yarıştığımız farklı araziler. Sürekli farklı arazilerde yarışacağız. Dağlardan kurumuş akarsulara, göllere iniyoruz. Hep farklı zeminlerde ve arazilerde yarışıyoruz. Elbette navigasyon da kolay değil. Ancak zor navigasyonlara alışığız, İtalya'da da böyle. Ayrıca ben navigasyonun karmaşık olmasını seviyorum." 

#15 Solarys Racing Husqvarna FR450 Rally: Jacopo Cerutti

#15 Solarys Racing Husqvarna FR450 Rally: Jacopo Cerutti

Fotoğraf: MCH Photo

Can: Ralli öncesinde Xavier de Soultrait gibi birkaç kişiyle konuştum ve neredeyse hepsi Lorenzo Santolino'nun kazanacağını düşünüyor. Sence de o mu kazanacak yoksa paramı sana mı yatırmalıyım?" 

"Xavier'e katılıyorum çünkü Lorenzo Santolino galibiyetin favorisi. Onunla aynı motosiklete sahip olsaydım çok hızlı olabilirdim ama bu yıl, 2 silindirli Aprilia ile kazanmam zor. Benim motosikletim oldukça ağır, Lorenzo'nun motosikletinden 60kg kadar daha ağır."

"Ayrıca Lorenzo çok iyi bir sürücü, navigasyonda çok iyi yani %100 Lorenzo kazanır diyemem ama %95 o kazanacak. Onu yenmemiz zor olacak."

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Xavier De Soultrait röportajı: "TransAnatolia, organizasyonu ve etaplarıyla dünya şampiyonası seviyesinde bir ralli"

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