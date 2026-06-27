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Formula 1 Avusturya GP

Piastri: "Sihirli bir şekilde performans üretemeyiz"

Oscar Piastri, Avusturya GP sıralama turlarının ardından takım arkadaşı Lando Norris ile olan yakın derecelerine dikkat çekerek, aracın zaten limitlerinde olduklarını belirtti.

Neşe Akkoyun
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sıralama turlarında zirve mücadelesinin gerisinde kalmalarını ve griddeki yakın farkları değerlendiren Piastri, şu sözleri söyledi: "Hafta sonu boyunca araçtan alabileceğimiz en fazla verimi aldığımızı düşünüyorum.” 

“Q3'e gelip o son yarım ondalığı veya ondalığı aramaya çalışıyoruz ama bence biz o performansları zaten çoktan bulmuştuk.” 

“Lando ve ben bu hafta sonu attığımız hemen hemen her turda birbirimizden yarım ondalık uzaktaydık. Sürekli bu kadar yakın olan iki pilota sahipseniz, araçtan alınabilecek daha fazla bir performans yok demektir.” 

“Barselona'ya kıyasla kesinlikle daha iyi bir iş çıkardık ama havadan sihirli bir şekilde performans üretemeyiz, daha fazlası için güncellemelere ihtiyacımız var."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Rakiplerinin performansını da yorumlayan Piastri, ön gruptaki dengeler hakkında şunları söyledi: "Özellikle Ferrari’nin güçlü olmasını bekliyorduk. Russell bu hafta sonu çok inişli çıkışlıydı. Max herhalde Q3'teki kazasıyla biraz sürpriz oldu ama onların zaten çok farklı ve yeni bir aracı var.” 

“Dolayısıyla bu sonuçlar sürpriz değil; genel olarak biraz eksiğimiz olduğunu biliyoruz ve bunu çözmemiz gerekiyor.” 

“Formula 1'de sihir yoktur. Eğer rüya gibi bir tur atarsanız, farklar çok az olduğu için kendinizi birkaç sıra yukarıda bulabilirsiniz. Ancak rüya gibi turlar tüm grid için birkaç yılda bir gelir."

Pazar günkü yarışta kaldırılan DRS bölgelerinin stratejiyi tamamen etkileyeceğini vurgulayan Piastri, yarış beklentisini şu sözlerle aktardı: "Umarım startta birkaç sıra kazanabiliriz. Yarış tempomuz iyi fakat rakiplerin de öyle.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Bekleyip göreceğiz. DRS bölgelerinin kaldırılmasıyla, daha önce gördüklerimizden çok daha farklı bir Avusturya yarışı izleyebiliriz.” 

“Eskiden DRS çok büyük bir avantaja sahipti; şimdiyse sadece geçiş modu ve batarya destekli sistemler var. Bunlar DRS kadar güçlü değil.” 

“Eğer onları yanlış yerde kullanıp tüketirseniz, turun geri kalanında bedelini çok ağır ödeyebiliyorsunuz. Bu durum yarınki yarışta yeni fırsatlar doğurabilir."

İzle: 2026 Avusturya GP: Verstappen bariyerlerde, Russell pole'de, Ferrari az daha 1-2 oluyordu!

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