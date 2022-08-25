Eylem Tekin, TransAnatolia'nın ikinci gününde geçirdikleri kazayı anlattı

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2021'in Ekim ayında yarışmaya başlayan Eylem Tekin, katıldığı diğer farklı rallilerin ardından farklı bir meydan okuma için 2022 TransAnatolia'ya da katıldı.

SSV sınıfında 205 numaralı aracın direksiyonun başında bulunan Eylem Tekin'in yanında, kopilot olarak ise oldukça tecrübeli bir isim var: Sertaç Tatar.

Yaşadıkları arızalardan dolayı Perşembe günü yarışamayan ve ceza alan ikili, 6. günün sonunda genel klasmanda 4. sırada yer alıyorlar fakat önlerindeki rakipleriyle aralarında 24 saatlik büyük bir fark var.

Eylem Tekin, 6. günün sonunda Yiğit Top'un sorularını yanıtlayarak hem ikinci gün yaşadıkları kazayı anlatırken; Cuma günü gerçekleştirilecek olan Tuz Gölü etabına nasıl hazırlandıklarını da açıkladı.

Yiğit Top: "Yanında Sertaç Tatar var. Çok tecrübeli bir isim. Hatta geçen yıl Mert'le birlikte bu yarışı kazanmaya çok yakınlardı ama ne yazık ki son gün yaşadıkları bir arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadılar ve birinciliği kaybettiler. Şu ana kadar Sertaç'tan neler öğrendin?"

Eylem Tekin: "Ya açıkçası tamamen Sertaç'ın tecrübesine güvenerek geldim ben bu yarışa. Zaten ben aslında çok uzun süredir yarışmıyorum. 2021 Ekim ayından bu yana yarışıyorum, daha 1 yılım dolmadı. Bu da benim 6. yarışım falan herhalde."

"TransAnatolia'yı sürekli dinliyordum, ne kadar zor olduğunu biliyorum, ne kadar büyük bir macera olduğunu biliyorum. Açıkçası kendim çok tecrübeli olmadığım için Sertaç'a tamamen inanarak ve güvenerek yola çıkıyorum."

"Ben hep söylüyorum; önce Sertaç'a, sonra mekanik ekibe, sonra kendime güveniyorum diye. Yani tamamen Sertaç ne derse o şekilde ilerliyoruz."

Yiğit Top: Yarışın 2. gününde yolda kaldığınız bir durum yaşanmıştı. Onu anlatabilir misin, neler yaşandı?

Eylem Tekin: "Tamamen pilotaj hatası, benim hırs yapmamla alakalı. Benim oradaki hatam şöyle oldu: Önde çok tecrübeli, çok iyi giden bir SSV pilotu olan Federico [Butto] vardı. Federico'yu yakaladığımı görünce toz bulutuna doğru bir atak yapalım dedik, göz karardı. Ondan sonra küçük bir kaza yaptık. Aracı düzeltip kaldığımız yerden devam ettik."

Yiğit Top: Cuma günü TransAnatolia'nın son gerçek uzun günü ve etabı olacak. Cuma, podyumun aslında biraz değişeceği son gün, kendini podyumda görebiliyor musun?

Eylem Tekin: Şöyle açıkçası, yarınki etabı çok merak ediyorum. Zaten sırf onun için bu gece uçakla parça getiriyoruz, aracı yetiştirebilmek için. Dün ikinci etapta kaldık, son etaba çıkamadık ve ceza aldık. Bugün komple araba yürümediği için cezalıyız. Ancak sadece Tuz Gölü etabını görelim diye bu gece parça getiriyoruz."

"Mekanikerler onu yetiştirecekler, sırf Tuz Gölü etabına çıkabilelim diye. Açıkçası bu noktada kendimi podyuma çok fazla görebilme şansım yok. Önümdeki kişiyle aramda 24 saatlik bir fark var çünkü."

2022 TransAnatolia Rallisi 1. gün: Eylem Tekin- Sertaç Tatar Fotoğraf: Alkım Saraç