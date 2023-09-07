2023 TransAnatolia'da 4. gün geride kaldı, Kapadokya'daki kamp alanı herkesi etkiledi

TransAnatolia Rally Raid, 2 Eylül Cumartesi günü Samsun’da düzenlenen seramonik startla başlamıştı.

Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılırken, bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var. Cumhuriyetimizin 100.yılından ilham alınan rota Kurtuluş Savaşı’mızın izlerini taşıyor.

1. gün

3 Eylül Pazar günü, yarışın ilk etabı Samsun’da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Aynı gün ikinci etap ile başlayan yarışta, Amasya sınırları içinde yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 km’lik parkuru tamamladı.

1. günün detaylı özeti için ayrıca diğer haberimizi okuyabilirsiniz.

Rui Gonçalves, Sherco Factory Racing Fotoğraf: Özhan Özde

2. gün

Tokat’da kamp alanında geceyi geçiren sporcular, 4 Eylül Pazartesi sabahı özellikle sabah bölümünde sis ve çamur nedeniyle zorlansalar da Tokat ve Kösedağ etaplarında toplam 216 km’yi geride bıraktılar.

Rallinin 2. gününde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfını lider götüren Lorenzo Santolino'nun yolda kalması dikkatleri çekmişti.

Konuyla ilgili daha fazla detay için haberlerimize göz atabilirsiniz.

3. gün

Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği şehirde geceyi tamamlayan yarışmacılar, 5 Eylül Salı sabahı Sivas’tan Çayıralan ve Felahiye etaplarında toplam 218 km’lik bir parkur ile günü Nevşehir Göreme’deki harika kamp alanında tamamladılar.

Gün içerisinde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine büyük bir drama yaşandı: Rallinin 3. gününe, yani bugüne, lider başlayan Gonçalves ise bugün yolda kaldı.

Gonçalves neden yolda kaldı? : Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!

Böylelikle 3. günün sonunda Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında Yamaha sürücüsü Pol Tarres ilk sıraya yükseldi.

4. gün

6 Eylül Salı sabahı güne Kapadokya’nın büyülü ortamında başladık. Kapadokya'daki kamp alanı, belki de TransAnatolia tarihindeki en iyi kamp alanıydı ve uluslararası yarışçılardan birçoğu da bu kamp alanının gördükleri en iyi kamp alanı olduğunu söylediler.

Güne harika bir başlangıç yapan sürücüler, Göreme’den start alarak, Belisırma özel etabıyla günü Haymana kamp alanında tamamladı.

Tuz Gölü’ndeki yarışın ikinci özel etabı, yol koşulların çok ağır olması nedeniyle iptal edildi. Bölgede yağan aşırı yağışlar nedeniyle kaygan ve çamurlu bir zeminde oldukça zor anlar yaşayan sporcular zorlu bir etabı geçti ancak sıralamaya etkisi olmadı.

Böylelikle 2023 TransAnatolia'da Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya etapları koşulmuş oldu.

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