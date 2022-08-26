Tuz Gölü'ne saplanan ve batan Erdal Oral, olayın nasıl yaşandığını anlattı

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Erdal Oral-Mithat Diker ikilisi, 21 yıldır birlikte yarışıyorlar. Mithat direksiyon başında, Erdal ise co-pilotluk yapıyor.

Tecrübeli ikili 21 yıldır yarışsalar da bu onların ilk TransAnatolia Rallisi. Bu yıl TransAnatolia'da otomobil sınıfında 405 numaralı Suzuki Grand Vitara ile yarışan ikili, genel klasmanda 3. sırada yer alıyorlar ancak Cuma günü, zorlayıcı Tuz Gölü etabında göle saplandılar. Neyse ki iki pilotun da durumu iyiydi fakat araç hasar aldı ve günleri erken bitti.

TransAnatolia'nın 7. günü sonrası Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuşan co-pilot Erdal Oral, olayın nasıl geliştiğini anlattı ve ilk TransAnatolia deneyimlerinden bahsetti.

Can: Sanırım Tuz Gölü'ne saplandığınız bir an oldu, neler yaşandı anlatabilir misiniz?

Erdal Oral: "Bugün Tuz Gölü'nün bir bölümüne girip maalesef saplandık ve çıkamadık da. Rescue ekibi gelip bizi çekti ama devam edemedik, araçta da ufak bir sorun çıktı. Direkt olarak servis alanına girip o gün yarışı bıraktık."

"Yanlış yoldan girdik, Safety Point okuna bakarak ilerledik ama geldiğimiz yer yanlıştı ve bizi Tuz Gölü'ne soktu. Orada da battık. İlk başta gider gibiydi ama sonrasında lastikler çamurda olunca battı."

Can: Peki ralli sizin için nasıl geçti, nasıl değerlendirirsiniz?

Erdal Oral: "Çok eğlenceliydi. Mithat Diker'le birlikte ilk TransAnatolia'mızdı. Normalde 21 yıldır birlikte yarışıyoruz ama ilk defa bu tip bir yarışa girdik. Müthiş bir eğlence, müthiş bir keyifti. Çok değişik bir ortam ve çok hoşumuza gitti"

"İlk gün alışma süreciydi, ilk defa böyle bir yarışta co-pilotluk yapıyorum. İkinci gün başladık artık yarışmaya ve Cuma günkü sorun olmasa gayet iyi gidiyordu."

Can: 21 yıldır yarışıyorsunuz ama ilk TransAnatolia'nız, diğer rallilere kıyasla neleri farklı buldunuz?

Erdal Oral: "Her şey farklı, biz normalde ralli yapıyoruz. Orada önceden antrenman yapılabiliyor, burada önceden antrenman yok."

Can: Burada sabah bir yol notu veriliyor ve hadi yolu bul deniliyor.

Erdal Oral: "Evet, bir not veriliyor ve hadi yolu bul ve ayrıca hızlı git. Hem yolu bulup hem hızlı gitmen gerekiyor. Biz normalde rallilerde iki günde 300km yapmıyoruz, burada bir günde 300km yapıyoruz. Fakat çok eğlenceli, seneye kesinlikle yeniden katılmayı düşünüyoruz."

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün Fotoğraf: Özhan Özde

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