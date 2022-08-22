TransAnatolia’nın üçüncü ayağında yarışın 810 km’si geride kaldı

Haberi dinle

Dünyanın en büyük ve zorlu raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın seromonik startı, 20 Ağustos Cumartesi günü Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından Hatay'da verilmişti. Seromonik startın ardından, Expo’21 Hatay sıralama etabı da gerçekleştirilmişti.

Dün, rallinin ikinci günü gerçekleştirildi ve Hatay, Osmaniye özel etaplarında 227 km, toplamda ise 371 km yol yapan yarışçılar; günü Karatepe Aslantaş Milli Parkında günü tamamlamışlardı.

Yarışın üçüncü ayağında yarışçılar; Feke, Bakırdağ, Melikgazi etaplarında 317 km’si özel etap olmak üzere toplamda 440 km yol yaparak günü Kayseri’de tamamladı.

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Alkım Saraç

Yarışın üçüncü ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; Fransız Xavier De Soultrait 10 saat 9 dakika 37 saniye ile üçüncü ayakta da günün birincisi olurken, İtalyan Michele Cotti 10 saat 49 dakika 46 saniye ikinci, Türkiye’den yarışa katılan Ejder Erişti ise 11 saat 5 dakika 8 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.

Quad grubunda; Rasim Aykalı, 13 saat, 14 dakika, 53 saniye ile 3.ayakta da günü birinci bitirirken, Kadir Dağlı, 18 saat 35 dakika, 33 saniye ile ikinci, Hasan Yatkın, 19 saat, 10 dakika, 47 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Sosyal çifti 12 saat, 28 saniye ile birinci olurken, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek çifti yarışta 12 saat, 34 dakika 39 saniye ikinci, Ahmet Bağce ve Uğut Tepe çifti 12 saat, 36 dakika, 17 saniye günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 10 saat, 28 dakika 44 saniye ile birinci sıraya yerleşirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 11 saat, 53 dakika ile ikinci, Eylem Tekin ve Sertaç Tatar ikilisi de günü üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni çifti yarışı 33 saat, 45 dakika ile tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan sürücüye Castrol Power1 En İyi Rookie’si özel ödülü de veriliyor. Yarışın üçüncü ayağında da günün en iyi rookie’sini yapan isim 5 saat, 49 dakika, 18 saniye ile İtalyan pilot Andrea Pighetti oldu.

23 Ağustos Salı günü yarışın 4.ayağı koşulacak, yarışçılar için oldukça uzun ve yorucu bir gün olacak. Üç etaptan oluşan yarışta, Kayseri’den start alacak sporcular; Felahiye, Sivrialan ve Kayseri etaplarında, 315 km’si özel etap olmak üzere 506 km yol kat ederek günü Kayseri’de noktalayacaklar.

TransAnatolia’nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay’a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo’21 Hatay yer alıyor. Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Castrol, Zorlu Enerji, Fiat, Mitas, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. Castrol bu yıl aynı zamanda yarışın motosiklet kategorisinin de isim sponsorluğunu üstlendi. TransAnatolia’nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2022 TransAnatolia rallisinde yaşanan gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Alkım Saraç