TransAnatolia’nın 6. gününde tarihin izinde geçildi

TransAnatolia Rally Raid, 2 Eylül Cumartesi günü Samsun’da düzenlenen seramonik startla başlamıştı.

Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılırken, bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var. Cumhuriyetimizin 100.yılından ilham alınan rota Kurtuluş Savaşı’mızın izlerini taşıyor.

1. gün

3 Eylül Pazar günü, yarışın ilk etabı Samsun’da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Aynı gün ikinci etap ile başlayan yarışta, Amasya sınırları içinde yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 km’lik parkuru tamamladı.

2. gün

Tokat’da kamp alanında geceyi geçiren sporcular, 4 Eylül Pazartesi sabahı özellikle sabah bölümünde sis ve çamur nedeniyle zorlansalar da Tokat ve Kösedağ etaplarında toplam 216 km’yi geride bıraktılar.

Rallinin 2. gününde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfını lider götüren Lorenzo Santolino'nun yolda kalması dikkatleri çekmişti.

Konuyla ilgili daha fazla detay için haberlerimize göz atabilirsiniz.

3. gün

Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği şehirde geceyi tamamlayan yarışmacılar, 5 Eylül Salı sabahı Sivas’tan Çayıralan ve Felahiye etaplarında toplam 218 km’lik bir parkur ile günü Nevşehir Göreme’deki harika kamp alanında tamamladılar.

Gün içerisinde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine büyük bir drama yaşandı: Rallinin 3. gününe, yani bugüne, lider başlayan Gonçalves ise bugün yolda kaldı.

Gonçalves neden yolda kaldı? : Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine drama var: Bu sefer de Rui Gonçalves lider giderken yolda kaldı!

Böylelikle 3. günün sonunda Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında Yamaha sürücüsü Pol Tarres ilk sıraya yükseldi.

4. gün

6 Eylül Salı sabahı güne Kapadokya’nın büyülü ortamında başladık. Kapadokya'daki kamp alanı, belki de TransAnatolia tarihindeki en iyi kamp alanıydı ve uluslararası yarışçılardan birçoğu da bu kamp alanının gördükleri en iyi kamp alanı olduğunu söylediler.

Güne harika bir başlangıç yapan sürücüler, Göreme’den start alarak, Belisırma özel etabıyla günü Haymana kamp alanında tamamladı.

Tuz Gölü’ndeki yarışın ikinci özel etabı, yol koşulların çok ağır olması nedeniyle iptal edildi. Bölgede yağan aşırı yağışlar nedeniyle kaygan ve çamurlu bir zeminde oldukça zor anlar yaşayan sporcular zorlu bir etabı geçti ancak sıralamaya etkisi olmadı.

Böylelikle 2023 TransAnatolia'da Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya etapları koşulmuş oldu.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

5. gün

7 Eylül Perşembe sabahı Haymana’daki kamp alanından start alan yarışmacılar Sakarya, Frigya özel etaplarında yorucu bir günü geride bırakarak günü Afyonkarahisar’da noktaladı.

Frigya vadisinin büyülü ortamında fotoğraf molası veren yarışçılar, saat 18.00’de Afyon halkı için özel olarak organize edilen seyirci etabında yarıştı. Afyon'daki MXGP Pisti'nde tüm kategorilerde sporcular ikişer şekilde piste çıktı ve yan yana start alarak 1v1 mücadele ettiler.

Afyon Motor Sporları Merkezi pistinde gerçekleştirilen özel etap, heyecan dolu anlara sahne oldu.

6. gün

2 Eylül’de Samsun’dan start alan TransAnatolia Rally Raid’de 6 gün geride kaldı. Yarışın altıncı gününde Afyonkarahisar’dan start alan sporcular, Büyük Taarruz’un önemli noktası Çiğiltepe ve Dumlupınar Meydan muharebe alanlarından geçerek günü Kütahya Simav kamp alanında tamamladı.

8 Eylül Cuma sabahı Afyonkarahisar’dan start alan yarışmacılar "Süvarinin İzinde" ve "Dumlupınar" özel etaplarında tarihin izinde bir günü geride bıraktı.

Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve 26 Ağustos’ta Büyük Taarruzun önemli noktası olan Çiğiltepe ve Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek 5. Süvari Kolordusunun izinden giden yarışmacılar günü Kütahya Simav kamp alanında noktalayan yarışmacılar için duygu dolu bir gün oldu.

TransAnatolia'nın son günü, 9 Eylül'de İzmir'de koşulacak.