2023 TransAnatolia kategorileri
2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2023 TransAnatolia Rallisi'nde hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak?
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia'da hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak? Gelin birlikte bakalım.
CASTROL POWER 1 MOTOSİKLET KATEGORİSİ
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
Castrol'un sponsoru olduğu bu kategoride geçtiğimiz yıl zafer Dakar Rallisi'nin başarılı isimlerinden Xavier de Soultrait'e gitmişti.
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B1
450cc’ye kadar motorlar
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B2
451cc - 700cc arası motorlar
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B3
650cc - 1300cc arası motorlar
2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün
Fotoğraf: Özhan Özde
QUAD
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
-
Q1
4×2 - QUAD
-
Q2
4×4 - QUAD
2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün
Fotoğraf: Özhan Özde
SSV
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
-
T3.1
4X4 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286
-
T3.2
4X2 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286
-
ASN Sınıf 1
4x4 - 1750cc'ye kadar (1029cc'ye kadar turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2000cc'ye kadar (1333cc'ye kadar turbolu/süper şarjlı) dizel
-
ASN Sınıf 2
4x4 - 1751 - 2800cc'ye kadar (1030 - 1647cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2001 - 3500cc (1334 - 2333cc turbolu/süper şarjlı) dizel
-
ASN Sınıf 3
4x4 - 2801 - 3949cc'ye kadar (1648 - 2323 cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli,3501 - 4399cc (2333 - 2933cc turbolu/süper şarjlı) dizel
-
ASN Sınıf 4
4x4 - 3950cc'den büyük (2324cc'den büyük turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 4400 cc'den büyük ( 2934'den büyük turbolu/süper şarjlı) dizel
2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün
Fotoğraf: Özhan Özde
OTOMOBİL
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
Süper şarjlı ve turbolu motorların atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı dizel araçlar için 1,5, benzinli araçlar için 1,7’dir.
-
T1.1
4X4 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285
-
T1.2
4X4 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285
-
T1.3
4X2 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285
-
T1.4
4X2 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285
-
T2.1
4X4 -Seri üretim otomobil benzinli FIA J Eki #284 /
-
T2.2
4X2 -Seri üretim otomobil dizel FIA J Eki #284
2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün
Fotoğraf: Alkım Saraç
KAMYON
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
-
FIA T5
Kamyon( 4x4 veya 6x6 )
2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün
Fotoğraf: Özhan Özde
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