2023 TransAnatolia kategorileri

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia'da hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak? Gelin birlikte bakalım.

CASTROL POWER 1 MOTOSİKLET KATEGORİSİ

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

Castrol'un sponsoru olduğu bu kategoride geçtiğimiz yıl zafer Dakar Rallisi'nin başarılı isimlerinden Xavier de Soultrait'e gitmişti.

B1 450cc’ye kadar motorlar

B2 451cc - 700cc arası motorlar

B3 650cc - 1300cc arası motorlar

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün Fotoğraf: Özhan Özde

QUAD

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

Q1 4×2 - QUAD

Q2 4×4 - QUAD

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Özhan Özde

SSV

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

T3.1 4X4 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286

T3.2 4X2 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286

ASN Sınıf 1 4x4 - 1750cc'ye kadar (1029cc'ye kadar turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2000cc'ye kadar (1333cc'ye kadar turbolu/süper şarjlı) dizel

ASN Sınıf 2 4x4 - 1751 - 2800cc'ye kadar (1030 - 1647cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2001 - 3500cc (1334 - 2333cc turbolu/süper şarjlı) dizel

ASN Sınıf 3 4x4 - 2801 - 3949cc'ye kadar (1648 - 2323 cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli,3501 - 4399cc (2333 - 2933cc turbolu/süper şarjlı) dizel

ASN Sınıf 4 4x4 - 3950cc'den büyük (2324cc'den büyük turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 4400 cc'den büyük ( 2934'den büyük turbolu/süper şarjlı) dizel

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Özhan Özde

OTOMOBİL

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

Süper şarjlı ve turbolu motorların atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı dizel araçlar için 1,5, benzinli araçlar için 1,7’dir.

T1.1 4X4 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285

T1.2 4X4 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285

T1.3 4X2 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285

T1.4 4X2 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285

T2.1 4X4 -Seri üretim otomobil benzinli FIA J Eki #284 /

T2.2 4X2 -Seri üretim otomobil dizel FIA J Eki #284

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Alkım Saraç

KAMYON

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

FIA T5 Kamyon( 4x4 veya 6x6 )

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün Fotoğraf: Özhan Özde