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TRANSANATOLIA Haberler

2023 TransAnatolia kategorileri

2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2023 TransAnatolia Rallisi'nde hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
2022 TransAnatolia Rallisi 1. gün

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia'da hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak? Gelin birlikte bakalım. 

TransAnatolia 2023:

CASTROL POWER 1 MOTOSİKLET KATEGORİSİ 

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

Castrol'un sponsoru olduğu bu kategoride geçtiğimiz yıl zafer Dakar Rallisi'nin başarılı isimlerinden Xavier de Soultrait'e gitmişti. 

  • B1

    450cc’ye kadar motorlar

  • B2

    451cc - 700cc arası motorlar

  • B3

    650cc - 1300cc arası motorlar 

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün

Fotoğraf: Özhan Özde

QUAD

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

  • Q1

    4×2 - QUAD

  • Q2

    4×4 - QUAD

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

Fotoğraf: Özhan Özde

SSV

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

  • T3.1

    4X4 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286

  • T3.2

    4X2 -Modifiye edilmiş araç FIA J Eki #286

  • ASN Sınıf 1

    4x4 - 1750cc'ye kadar (1029cc'ye kadar turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2000cc'ye kadar (1333cc'ye kadar turbolu/süper şarjlı) dizel

  • ASN Sınıf 2

    4x4 - 1751 - 2800cc'ye kadar (1030 - 1647cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 2001 - 3500cc (1334 - 2333cc turbolu/süper şarjlı) dizel

  • ASN Sınıf 3

    4x4 - 2801 - 3949cc'ye kadar (1648 - 2323 cc turbolu / süper şarjlı ) benzinli,3501 - 4399cc (2333 - 2933cc turbolu/süper şarjlı) dizel

  • ASN Sınıf 4

    4x4 - 3950cc'den büyük (2324cc'den büyük turbolu / süper şarjlı ) benzinli, 4400 cc'den büyük ( 2934'den büyük turbolu/süper şarjlı) dizel

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

Fotoğraf: Özhan Özde

OTOMOBİL

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.

Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.

Süper şarjlı ve turbolu motorların atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı dizel araçlar için 1,5, benzinli araçlar için 1,7’dir.

  • T1.1

    4X4 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285

  • T1.2

    4X4 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285

  • T1.3

    4X2 - Otomobil benzinli özel üretim FIA J Eki #285

  • T1.4

    4X2 - Otomobil dizel özel üretim FIA J Eki #285

  • T2.1

    4X4 -Seri üretim otomobil benzinli FIA J Eki #284 /

  • T2.2

    4X2 -Seri üretim otomobil dizel FIA J Eki #284

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün

Fotoğraf: Alkım Saraç

KAMYON

Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.

Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.

  • FIA T5

    Kamyon( 4x4 veya 6x6 )

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün

2022 TransAnatolia Rallisi 6. gün

Fotoğraf: Özhan Özde

 

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2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

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2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek? 2023 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

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