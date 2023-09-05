2023 TransAnatolia Rallisi'nde 3. gün geride kaldı
Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia 2 Eylül’de start aldı, bugün ise 3. günü Kapadokya'da tamamladık. Peki ilk 3 günde neler yaşandı? Gelin birlikte bakalım.
TransAnatolia Rally Raid, 2 Eylül Cumartesi günü Samsun’da düzenlenen seramonik startla başladı. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılırken, bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var. Cumhuriyetimizin 100.yılından ilham alınan rota Kurtuluş Savaşı’mızın izlerini taşıyor.
1. gün
3 Eylül Pazar günü, yarışın ilk etabı Samsun’da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Aynı gün ikinci etap ile başlayan yarışta, Amasya sınırları içinde yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 km’lik parkuru tamamladı.
1. günün detaylı özeti için ayrıca diğer haberimizi okuyabilirsiniz.
Fotoğraf: Özhan Özde
2. gün
Tokat’da kamp alanında geceyi geçiren sporcular, 4 Eylül Pazartesi sabahı özellikle sabah bölümünde sis ve çamur nedeniyle zorlansalar da Tokat ve Kösedağ etaplarında toplam 216 km’yi geride bıraktılar.
Rallinin 2. gününde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfını lider götüren Lorenzo Santolino'nun yolda kalması dikkatleri çekmişti.
Konuyla ilgili daha fazla detay için haberlerimize göz atabilirsiniz.
3. gün
Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği şehirde geceyi tamamlayan yarışmacılar, 5 Eylül Salı sabahı Sivas’tan Çayıralan ve Felahiye etaplarında toplam 218 km’lik bir parkur ile günü Nevşehir Göreme’deki harika kamp alanında tamamladılar.
Gün içerisinde Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında yine büyük bir drama yaşandı: Rallinin 3. gününe, yani bugüne, lider başlayan Gonçalves ise bugün yolda kaldı.
Böylelikle 3. günün sonunda Castrol POWER1 Motosiklet sınıfında Yamaha sürücüsü Pol Tarres ilk sıraya yükseldi.
Diğer kategorilerdeki genel klasman ise ilerleyen saatlerde belki de yarın sabah belli olacak.
Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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