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TRANSANATOLIA Haberler

Uluslararası sporculardan "Yerli Dakar" TransAnatolia'ya yoğun ilgi

TransAnatolia 2023 için geri sayım başlarken, 02-09 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek TransAnatolia’da İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden sporcular da yer alacak.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Day4-OzhanOzde (5)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 2-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

TransAnatolia’nın 13. yılındaki yarış rotası Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır nitelikte çok özel bir ruhla oluşturuldu. 2 Eylül’de Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı verdiği, milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de son bulacak. Yarışın rotası yaklaşık 2.300 km olarak belirlendi.

2023 TransAnatolia rotası

2023 TransAnatolia rotası

4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yerli yabancı onlarca yarışçıya macera dolu günler yaşatmaya hazırlanırken, TransAnatolia 2023’e hem Türkiye’den hem de dünyadan yoğun bir katılım var. İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere'den motor sporları dünyasının önemli isimleri TransAnatolia’da yarışacak. Bu yıl yarış 100’ün üzerinde araç ve 150’ye yakın katılımcıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Motosiklet kategorisinde; İtalyan Massimo Mocci, Jacopo Cerutti, Francesco Montanari, Riccardo Prada, Alessio Barretta, Allessandro Madonna, Francesco Catanase, Alberto Bertoldi, Alessandro Botturi, İspanya’dan Lorenzo Santolino Sanchez, Pol Roca Tarres, Portekiz’den Rui Goncavalves, Fransa’dan Clement Artaud, Loic Peyrichout, Hollanda’dan Thomas De Bois, Alex Sluyter, Otomobil kategorisinde; İtalyan Andrew Wicklow & Tom Wicklow, Andrea Schiumarin & Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, İran’dan Ghasem Mohammadzadeh & Seyyedeh Marziyeh Naghibi, Hamed Salimi Mavı & Kiarash Zare Rafie, Kamyon kategorisinde ise; İngiltere’den Holly Wicklow & Dan Scarr, kayıtlarını tamamlayan sporcular arasında yer alıyor.

 

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, motor sporlarının bambaşka bir tutku olduğunu belirterek, “Bu sporla uğraşanlar hem tutkunlarının peşinden gidiyor hem farklı coğrafyaları keşfediyor hem de değişik kültürlerle tanışıyor. Bu yıl yarışa özellikle yabancı sporculardan yoğun bir ilgi var. Ben bu tip yarışların spor turizmi için de büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyada binlerce yarışmacı, seyirci ve basın mensubu bu tip yarışlar için çeşitli ülkeleri ziyaret ediyor. Biz TransAnatolia’nın oluşturacağı büyük turizm potansiyelini genişletmek ve bir dünya markası haline getirmek istiyoruz.” dedi.

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Motobike’ta TransAnatolia Macerasını Yakından İzleme Şansı
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