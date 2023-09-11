2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol’ün de sponsorlarından olduğu dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia sona erdi.

Yarışın en rekabetçi, heyecanlı ve dramatik mücadelesi ise Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde yaşandı diyebiliriz.

Hem Dakar hem de AfrikaEco yarışlarında mücadele eden yüksek profilli isimlerin ve takımların yer aldığı bu kategoride Pol Tarres, Lorenzo Santolino, Rui Gonçalves ve Jacopo Cerutti gibi yetenekli enduro sürücülerinin yanı sıra Sherco, Yamaha ve Aprilia'nın fabrika takımları mücadele etti.

Yarışın hikayesi

Rallinin ilk gününde Samsun'daki sel nedeniyle 1. etap iptal edilmişti ve direkt olarak Amasya'daki ikinci etaba geçilmişti.

Bu etabı Lorenzo Santolino ilk sırada tamamlamıştı ve böylelikle ilk günü de genel klasmanda lider olarak noktalamıştı.

İkinci günde ise ilk drama yaşandı: Lorenzo Santolino yolda kaldı. Bir elektrik arızası nedeniyle yolda kalan İspanyol sürücü, böylelikle galibiyet mücadelesinden kopmuştu. Böylelikle galibiyetin belki de en büyük favorisini ikinci günde kaybetmiştik.

Santolino'nun geride kalmasıyla, onun takım arkadaşı Rui Gonçalves liderliğe yükselmişti ve 2. günü lider tamamlamıştı.

Ancak o da liderlik koltuğuna uzun süre oturamadı çünkü Gonçalves de 3. günde yolda kaldı. Sherco sürücüsü, lider olarak başladığı 3. günün ilk etabında yolda ilerlerken kenardan yola sarkan bir dal radyatörüne giriyor ve radyatöre ciddi hasar veriyor. Böylelikle Sherco motosikletinin soğutma sistemlerinin neredeyse tamamı tıkanıyor ve ayrıca yağ sızıntısı yaşanıyor.

Bu da Gonçalves'in yolda kalmasına neden oluyor. Böylelikle 3. gün geride kalırken iki Sherco sürücüsü galibiyet mücadelesinden çıkmış oldu ve Yamaha sürücüsü Pol Tarres liderliğe yükseldi.

Sherco sürücülerinden ikisinin yolda kalmasıyla 3. günde liderliğe yükselen Tarres, bu noktadan sonra ralliyi çok iyi yönetti. Bazı günler dikkatli süren, diğer günler ise arayı yeniden açmak için zorlayan Tarres, rakipleriyle arasındaki farkı çok iyi kontrol etti ve Yamaha'sını finişe sorunsuz bir şekilde getirdi.

Kariyerinin ilk ralli sezonunda olan Tarres, kariyerinde katıldığı ikinci ralli olan TransAnatolia'da zafere ulaşmış oldu.

Tarres'in arkasında onun takım arkadaşı Alessandro Botturi yer aldı. Böylelikle Yamaha Tenere World Raid Team 1-2 yaptı. Aprilia'dan Jacopo Cerutti ise podyumu tamamladı.