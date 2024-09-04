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TRANSANATOLIA

TransAnatolia'da Erciyes'ten Sivas'a Yarışın En Uzun Etaplarından Biri Geçildi

TransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde Kayseri Erciyes’teki kamp alanından start alan yarışmacılar, günü Sivas’ta noktaladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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fotoğraf7

TransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde, 3 Eylül Salı sabahı Erciyes’teki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Felahiye, Çandır, Çayıralan, Çubuk etaplarında toplam 382 km’lik parkurla günü Sivas’ta tamamladı.

Yarışın en uzun ikinci etabı olan Erciyes-Sivas parkurunda, birkaç talihsizlik yaşandı. Motosiklet klasmanında İtalya’dan yarışan Andrea Goggi, geçirdiği kaza sonrası omzunda oluşan çıkık nedeniyle yarışı bıraktı. Otomobil klasmanında rally yapan Alican Eriç & Ergün Örentel ikilisi, 1.etapta rota dışına çıktıklarını fark edip, geri dönerlerken araçları takla attı, sağlık durumları iyi olan yarışmacılar, 4 Eylül’de yarışa devam edecek.

Yarışın üçüncü gününde sıralamalar değişmeden devam ediyor, 3 Eylül Salı günkü yarışın sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 8 saat 55 dakika 19 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 9 saat 13 dakika 3 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 9 saat 29 dakika ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil klasmanında;

SSV kategorisinde; Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 9 saat 55 dakika 9 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 10 saat 52 dakika 43 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 10 saat 53 dakika ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya’dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 13 saat 9 dakika 6 saniye ile ilk sırada yarışa devam ederken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 23 saat 45 dakika 57 saniye ile ikinci tamamlarken, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi geçirdikleri kaza nedeniyle yarışı 39 saat 21 dakika 28 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 16 saat 40 dakika ile günü tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya’dan yarışçılar katıldı. 7’si raid olmak üzere rally’de 35 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 70 araç ve 90 yarışçı mücadele ediyor.
Mücadele 4 Eylül Çarşamba günü Sivas’tan Tunceli’ye devam edecek.

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