Röportaj: TransAnatolia’nın kamyon süren kadın pilotları Holly ve Dan, sorularımızı yanıtladı

2023 TransAnatolia Rallisi'nde kamyon sınıfında 2 araç mücadele ediyor. Bu araçlarından birinde iki genç, Büyük Britanyalı isim görüyoruz: Pilot Holly Wicklow ve co-pilot Dan Scarr.

TransAnatolia'da ilk kez yarışan ve TATRA 815 T kullanan ikili, 3. günün ardından Motorsport.com Türkiye'nin mikrofonuna konuştu ve ralliyi değerlendirdi.

Can: "Üçüncü günü geride bıraktık, büyük bir kamyonla yarışıyorsunuz. Etaplar sizin için nasıl geçti?"

Holly Wicklow: "Üç günü şöyle özetlerim: Dar."

"Etaplar, yollar bu büyük kamyon için çok dar. Bugün ise yollar biraz daha genişti ve hızlanabildik. Yollar dar olduğundan bizim için çok teknik ve zorlayıcı oluyor ama bu iyi bir meydan okuma."

"Etaplardaki manzaralar cidden inanılmaz, Türkiye'ye ilk defa geldik ve şu ana kadar gördüklerimiz bizi çok etkiledi. Harikaydı."

Dan Scarr: "Dün etapların ne kadar dar olduğunu gördüğümüzde biraz üzüldük. Bazı arabalar bile bazı virajları almakta zorlandı. Biz de bununla [kamyonunu gösteriyor] çok daha zorlandık, bu canavar arabalardan daha büyük tabii ki."

"Kamyon sınıfındaki diğer ekiple konuştuk, onlar da bizim kadar zorlandıklarını söylediler ki onların kamyonu bizden çok daha küçük."

"Bugünü iple çekiyorduk çünkü etapların daha büyük ve hızlı olduğunu biliyorduk. Bugün çok daha eğlenceliydi ve zevk aldık."

Can: "Tamam şimdi ikiniz de dürüst olabilirsiniz, birbirinizin performansını nasıl değerlendirirsiniz? Kavgalar başladı mı?"

Holly Wicklow: "Henüz kavga etmedik ama hafta bitmedi! (gülüyor) ."

"Hayır, hayır şaka yapıyorum. Bence çok iyi anlaşıyoruz ve araçta da öyleyiz. Yanlış bir şey yaparsam Dan bana söyler ve ben de ona söylerim. Yani bazen ben de onun navigasyonuna karışıyorum ve araçta ikimiz de eşitiz."

"Henüz kavga etmedik, bu da gayet iyi."

Can: Peki rallinin sonuna kadar hedefiniz ne?

Holly Wicklow: "Rallinin geri kalanında hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak biraz daha hızlanmak. Ben sürüşte, Dan de navigasyonda. Şu ana kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak ralliyi bitirmek asıl hedefimiz."