TransAnatolia’nın ikinci ayağında 371 km geride kaldı

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Dünyanın en büyük ve zorlu raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın seromonik startı, dün Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından Hatay'da verilmişti. Seromonik startın ardından, Expo’21 Hatay sıralama etabı da gerçekleştirilmişti.

Hatay’dan Eskişehir’e uzanan TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.

Bugün, sabah saatlerinde günün ilk etabı Hatay'da gerçekleştirildi. 1300 metre rakımda gerçekleştirilen günün ilk etabı; sisli havadan, kuvvetli rüzgardan ve kırıcı yapısından dolayı pilotları oldukça zorladı. Birçok pilot ilk etabın zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Hatay, Osmaniye özel etaplarında 227 km, toplamda ise 371 km yol yapan yarışçılar; günü Karatepe Aslantaş Milli Parkında günü tamamladı.

2022 TransAnatolia Rallisi 1. gün Fotoğraf: Alkım Saraç

Yarışın ikinci ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; KTM 690 R ile Fransa’dan yarışa katılan ve daha önce çok kez Dakar Rallisi'nde başarılara imza atmış Xavier De Soultrait 4 saat 48 dakika 55 saniye ile birinci, KTM 500 EXC-F ile yarışan İtalyan Michele Cotti 5 saat 2 dakika 32 saniye ikinci, KTM EXC 350 ile Türkiye’den yarışa katılan Erder Erişti ise 5 saat 16 dakika 28 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.

Otomobil sınıfında; Toyota Hilux ile yarışa katılan Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Sosyal çifti 5 saat, 34 dakika, 59 saniye ile birinci olurken, Mitsubishi Pajero ile yarışa katılan Rıza Emre Ersoy ve Mert Ersoy çifti 5 saat, 48 dakika, 13 saniye ikinci, Mitsubishi ile yarışan Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek çifti yarışta 5 saat, 53 dakika 1 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; Can-Am Maverick X3 ile yarışan İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi 4 saat 55 dakika 44 saniye ile birinci, Can-Am Maverick X3 ile yarışan Türkiye’den İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 4 saat, 59 dakika, 39 saniye ile ikinci, Can-Am X3 ile yarışan Eylem Tekin ve Sertaç Tatar ikilisi etap içinde takla atmalarına rağmen yarışı 5 saat 42 dakika 37 saniye ile günü üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan ve sınıftaki tek katılımcı olan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni çifti yarışı 21 saat, 54 dakika, 0 saniye ile tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışçıya Castrol Power1 En İyi Rookie’si özel ödülü de veriliyor. Yarışın ikinci ayağında günün en iyi rookie’sini yapan isim 5 saat, 19 dakika, 58 saniye ile İtalyan pilot Andrea Pighetti oldu.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2022 TransAnatolia rallisinde yaşanan gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.

2022 TransAnatolia Rallisi 1. gün Fotoğraf: Alkım Saraç