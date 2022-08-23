TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

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Geçen yıl katıldıkları ve Raid sınıfında yarıştıkları TransAnatolia 2021'i tamamlamayı başaran Jale-Ayşegül ikilisi, ilk yıllarında topladıkları tecrübeleriyle birlikte bu yıl daha da hızlılar. Jale direksiyon başında iken, Ayşegül sağ koltukta ko-pilotluk yapıyor.

Toyota Hillux araçlarıyla yarışan ikili, TransAnatolia'daki iki kadın ekipten biri ve 4. günün sonunda Raid sınıfının genel klasmanında 3. sırada yer alıyorlar.

Yorucu bir 4. günün ardından Yiğit Top'la ralliyi değerlendiren Jale-Ayşegül ikilisi, geçen yıla kıyasla performanslarında gelişim olduğunu düşünüyor.

Ralli sizin için şu ana dek nasıl geçti?

Jale Özel: "Bugün dördüncü gün, birinci günde çok zor bir etap geçtik. Hatta yarışmacıların neredeyse yarısı ikinci etaba devam edemediler. Biz devam edebilen nadir ekiplerden olduk ve birinci günü 3. sırada tamamladık."

"Sonrasında iki, üç ve dördüncü günlerin sonrasında yine 3. sıradayız. Bugün nispeten daha kolay bir etaptı. Doğa ve toprak renklerine hayran kaldım. Her renkte toprak gördük, muhteşem geçiyor."

Ralli, geçen seneye kıyasla daha mı zor daha mı kolay?

Jale Özel: "Daha zor daha kolay değil ama bize daha kolay. Geçen yıl biz hem bilgi hem teknik hem de pratik olarak eksiktik. Şimdi başımıza bir şey geldikçe anlıyoruz, düzeltiyoruz ve bir sonrakinde o bizim için bilinen bir konu oluyor. O yüzden etaplar bize nispeten kolay geldi."

Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra, Raid sınıfından Rally sınıfına geçmeyi düşünür müsünüz?

Jale Özel: "Düşünmüyoruz, bizim güvenliğimiz ve bu işten keyif almamız çok önemli. Biz şu anda parkuru %100 gözümüz kapalı yapar durumda değiliz. Hâlâ bulmaca çözer gibi, beyin yakarak çözüyoruz. Bu Raid'i rahat yapıyor olmak lazım. Aksi takdirde ralliye geçmek bizim için güvenli olmaz, keyifli de olmaz."

Şimdi bir de Ayşegül'e soru soralım. Ayşegül araç içinde iletişim nasıl, gergin anlar yaşanıyor mu? Kaç yıllık arkadaşsınız?

Ayşegül Telli: "Biz 30 yıldır arkadaşız. Ben bütün gün konuştuğum için Jale'nin kafasını şişirmiş durumdayım. Bazı durumlarda geriliyoruz ama çok samimi arkadaş olduğumuz için hemen üstesinden geliyoruz."

Röportaj: Yiğit Top

Yazı: Can Çarpıcı

Ses: Alperen Önder