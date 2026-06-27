MotoGP Hollanda GP sprint: Soluksuz mücadelenin kazananı Fernandez oldu, Toprak 17. sırada

Formasyon turunun ardından sürücüler griddeki yerlerini aldı ve ışıkların sönmesiyle sprint heyecanı başladı.

Ai Ogura, hızlı bir başlangıç yapıp ilk virajda pole sahibi Jorge Martin’i geride bıraktı. Temsilcimiz Toprak da iki sıra yükseldi.

Joan Mir, ilk turda kaza yaptı ve kısa süreliğine sarı bayraklar gösterildi. İlk turun ilerleyen bölümünde Jorge Martin, Ai Ogura’yı geçerek yarış başındaki pozisyonunu geri aldı. İlk turun son bölümünde Toprak takım arkadaşı Jack Miller’ı geçerek 17. sıraya yükseldi.

İkinci turda Raul Fernandez, Ogura’yı geçerek ikinciliğe yükseldi. Pedro Acosta, virajda yaptığı bir hata sonucunda 14. sıraya kadar geriledi.

Üçüncü turda Marc Marquez ile Peco Bagnaia arasında rekabet yaşandı. İkili birkaç kez pozisyon değiştirdikten sonra Marquez, virajdaki manevrasıyla 6. sıradaki yerini korumayı başardı.

Raul Fernandez, üçüncü turun son bölümünde Jorge Martin’i geçerek liderliğe yükseldi. Aynı pozisyonda Fabio Di Giannantonio da Ogura’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü turda Di Giannantonio, Jorge Martin’i geçerek ikinciliğe yükseldi. Martin, yaptığı bir hatanın sonucunda 4. sıraya kadar geriledi. Ogura’yı geçip üçüncülüğe yükselse de kısa sırada tekrardan geriledi.

Beşinci turda Fernandez, arkasındaki Di Giannantonio’ya savunma yapmaya çalışırken kritik bir kaza tehlikesi atlattı. Virajda kısa süreliğine dengesini kaybetse de Fernandez, pozisyonunu korumayı başardı.

Altıncı turda temsilcimiz Toprak’ın takım arkadaşı Jack Miller, motosikletinde yaşadığı bir sorun yüzünden garaja dönerek sprint yarışından çekildi.

Yedinci turda Bezzecchi ile Martin arasında yakın mücadele yaşandı. 4. sıradaki Martin, Bezzecchi’nin etkili baskısına karşı pozisyonunu savunmayı başardı. İlk başta pozisyon ikili arasında el değiştirse de Bezzecchi virajda etkili bir geçiş yaparak dördüncülüğe yükseldi.

Sekizinci turda üçüncü sıradaki Ogura ile Di Giannantonio arasındaki fark 0.098 saniyeye kadar indi. Ogura geçiş yapmak için ideal pozisyonu bulmakta zorlandı ve Di Giannantonio yarış çizgisini istikrarlı şekilde korumayı başardı.

Sakin şekilde, birkaç tur boyunca Di Giannantonio’yu takip eden Ogura, son beşinci turda fırsat yakaladı ve virajı iç çizgiden dönerek ikinciliğe yükseldi.

Son 4. turda ilk sıradaki Fernandez ile Ogura arasındaki fark 1.267 saniyeye kadar açıldı.

Yarışın son ikinci turunda Morbidelli, kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Yarışın geriye kalan bölümünde sıralama değişmedi ve Raul Fernandez, yoğun mücadeleyle geçen sprint yarışını lider tamamlayan isim oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 17. sırada yer aldı.

Sonuçlar birazdan eklenecek...