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Motosiklet sınıfında ilk günü lider tamamlayan Lorenzo Santolino, üçüncü etapta yolda kaldı

2023 TransAnatolia Rallisi'nde CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisini lider götüren fabrika Sherco takımından Lorenzo Santolino, ikinci günün ilk etabında yolda kaldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
#15 Sherco Factory: Lorenzo Santolino

TransAnatolia'da ikinci gün olaylı başladı zira CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisini lider götüren  fabrika Sherco takımından Lorenzo Santolino, günün ilk etabında yolda kaldı. 

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Birinci gün gerçekleştirilen tek etabın en hızlısı olan Santolino, ikinci günün ilk etabında tatsız bir sürprizle karşılaştı. 

TransAnatolia'da Pazartesi günü, Tokat'tan start alan 141,91km'lik özel etapla başladı. Etabın henüz ilk bölümlerinde motosikletinde bir sorun yaşayan İspanyol sürücü, lacivert-yeşil görünümlü motosikletini yolun kenarına çekerek takımını beklemek zorunda kaldı.

Elbette takım, tüm sürücüler etaptan geçene kadar etaba giremediler. Bu da Lorenzo'ya fazlasıyla zaman kaybettirdi. 

Üçüncü etapta yaklaşık 9 saat kadar süren kaybeden Lorenzo'nun motosikletinde ne çapta bir hasar olduğu henüz bilinmiyor. Yine de CASTROL POWER1 Motosiklet kategorisinde galibiyetin belki de en büyük favorisini ikinci günde kaybetmiş olduk. 

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2023 TransAnatolia rallisine dair tüm gelişmeleri sizlere hızlıca aktarmaya devam edeceğiz. 

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2023 TransAnatolia Rallisi'nde ilk gün neler yaşandı?

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