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TRANSANATOLIA Haberler

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Castrol Power 1 motosiklet kategorisinde genel klasmanda üçüncü, Türk sürücüler arasında ise birinci sırada yer alan Ejder Ereşti, 4. günün ardından ralliyi değerlendirdi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
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Daha önce TransAnatolia'yı hem Raid hem de Ralli sınıfında kazanmış olan Ejder Ereşti, bu yıl ise Castrol Power 1 motosiklet sınıfında yarışarak farklı bir meydan okumayı kabul etti. Ereşti, Castrol Power 1 motosiklet sınıfında genel klasmanda 3., Türk sürücüler arasında ise birinci sırada. 

KTM EXC 350 motosikletiyle mücadele eden Erişti, 4. günün sonunda Yiğit Top'un sorularını yanıtlayarak ralliyi değerlendirdi ve performansından bahsetti.

Ejder, 4. gündeyiz. Şu ana kadar TransAnatolia 2022 senin için nasıl geçti?

Ejder Ereşti: "Bugünden başlayayım, bugün klasik bir TransAnatolia rotasıydı. Taşlık ve bol zorluklarla dolu bir gündü ama bitirdik geldik. Genel itibariyle her şey yolunda. İstediğim tempoda gidiyorum, hiçbir sıkıntı yok. Mekanik destek almıyorum bu yıl ekstra olarak."

"Mekanik desteksiz de zormuş. Bunu gördüm. Sadece lastik değiştirmek için bir arkadaştan yardım alıyorum onun dışında kampa geldiğimde motosikletin bakımını da kendim yapıyorum. İstediğim gibi gidiyor her şey."

4. günün sonunda genel klasmanda yerin nedir? 

"Bugünü gün 2.'si olarak bitirdim, genel klasmanda ise 3. sıradayım. Türk sürücüler arasında ise liderim."

 

Yarışın geri kalanında nasıl bir tempo bekliyor seni, önü zorlayacak mısın? 

Ejder Ereşti: "Önümdeki iki kişiden biri Xavier [De Soultrait], o lider ve ona diyecek bir şey yok. Çok hızlı. Hemen önümde ikinci sırada ise Michele Cotti var. Cotti için de bugün konuştuk, onun hata yapmasını bekleyeceğim. Tempomuz aynı çünkü." 

                                                                                                                   

                                                                                                                               Röportaj: Yiğit Top

                                                                                                                                 Yazı: Can Çarpıcı

                                                                                                                                Ses: Alperen Önder

                                                                                                                                  

 

 

 

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Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
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Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

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TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

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Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Castrol Power 1 motosiklet kategorisinde genel klasmanda üçüncü, Türk sürücüler arasında ise birinci sırada yer alan Ejder Ereşti, 4. günün ardından ralliyi değerlendirdi.

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