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TRANSANATOLIA

TransAnatolia’da Yarışmacılar Yolu Yarıladı

TransAnatolia Rally Raid’in dördüncü gününde Sivas’tan start alan yarışmacılar, günü Tunceli Ovacık’ta kamp alanında noktaladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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TransAnatolia’da 4 Eylül Çarşamba sabahı Sivas’tan start alan yarışmacılar, sırasıyla Zara, Büyükarmutlu Bucağı, Munzur, Eğripınar etaplarında toplam 332 km’lik parkurla günü Tunceli Ovacık’taki kamp alanında tamamladı.

Munzur dağlarının 3300 metre yüksekliklerinde, kırıcı zeminde ve oldukça zorlu etaplarda geçen yarışın dördüncü gününde, yarışmacılar günü Melen Çayı’nın yanında yer alan etkileyici kamp alanında noktaladı.

Yarışın dördüncü gününde ise sıralamalar değişmeden devam ediyor. 4 Eylül Çarşamba günkü yarışın sıralamaları;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 12 saat 31 dakika 15 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 12 saat 48 dakika 36 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 13 saat 12 dakika 55 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil klasmanında;

SSV kategorisinde; Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 13 saat 56 dakika 34 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 15 saat 27 dakika 29 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 15 saat 53 dakika 8 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya’dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 18 saat 43 dakika 13 saniye ile ilk sırada yarışa devam ederken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 29 saat 6 dakika 36 saniye ile ikinci tamamlarken, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 44 saat 31 dakika 54 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 22 saat 30 dakika ile günü tamamladı.

Yarışın beşinci gününde Tunceli Ovacık’tan start alacak yarışmacılar, Kangallı, Pülümür, Yayladere, Körboğa ve Arıcılar etaplarından geçerek, günü Bingöl’de kamp alanında tamamlayacaklar.

Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya’dan yarışçılar katıldı. 7’si raid olmak üzere rally’de 36 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele ediyor.

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