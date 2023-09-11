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TRANSANATOLIA Haberler

2023 TransAnatolia'da zafere ulaşan Pol Tarres: "Bir rüyada gibiyim"

TransAnatolia Rallisi’nde Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’ni kazanan fabrika Yamaha Tenere World Raid Team sürücüsü Pol Tarres, "bir rüyada gibi hissettiğini" söylüyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
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Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol’ün de sponsorlarından olduğu dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia sona erdi.

Bu heyecan dolu yarışta en rekabetçi ve yüksek seviyedeki mücadele ise Castrol POWER1 Motosiklet kategorisinde yaşandı. 

Hem Dakar hem de AfrikaEco yarışlarında mücadele eden yüksek profilli isimlerin ve takımların yer aldığı bu kategoride Pol Tarres, Lorenzo Santolino, Rui Gonçalves ve Jacopo Cerutti gibi yetenekli enduro sürücülerinin yanı sıra Sherco, Yamaha ve Aprilia'nın fabrika takımları mücadele etti. 

2350 kilometrenin sonunda ise zafer Yamaha Tenere World Raid Team'den Pol Tarres'in oldu. 

Sherco sürücülerinden ikisinin yolda kalmasıyla 3. günde liderliğe yükselen Tarres, bu noktadan sonra ralliyi çok iyi yönetti. Bazı günler dikkatli süren, diğer günler ise arayı yeniden açmak için zorlayan Tarres, rakipleriyle arasındaki farkı çok iyi kontrol etti ve Yamaha'sını finişe sorunsuz bir şekilde getirdi. 

Pol Tarres

Pol Tarres

Kariyerinin ilk ralli sezonunda olan Tarres, kariyerinde katıldığı ikinci ralli olan TransAnatolia'da zafere ulaşmış oldu. 

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Andoralı sürücü, "rüyada gibi hissettiğini" söylerken Türkiye'den etkilendiğini de ekliyor. 

Tarres, "Bir rüyada gibi hissediyorum!"

"Bu rallinin nasıl olacağını bilmiyordum, etapların ve diğer şeylerin nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Bu ralliyi kazanmak bana navigasyon yeteneklerim üzerinde çok özgüven kazandırdı."

"Çok zevk aldım, etaplardaki manzaralar gerçekten harikaydı. Tüm manzaralar, insanlar ve genel olarak bu ülke beni iyi anlamda çok şaşırttı."

"Ülkenin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Yollar ve dağlar... Türkiye hakkında düşüncelerim ve vizyonum çok farklıydı." 

"Gelecek yıl eğer gelebilirsem yeniden geleceğim. Şimdi ise büyük bir parti ile bu zaferi kutlamak istiyorum!" dedi. 

Pol Tarres

Pol Tarres

 

 

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2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

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Can Çarpıcı
2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

TRANSANATOLIA

2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı 2023 TransAnatolia Rallisi’nde macera dolu yarışı Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde Pol Tarres kazandı

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