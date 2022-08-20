TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’dan start aldı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA destekleriyle düzenlenen TransAnatolia’nın seramonik startı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Hatay Expo’da Hatay Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından verildi. 18.30’da ise Expo’21 Hatay sıralama etabı gerçekleştirildi.

27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek olan TransAnatolia’ya Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia’da bu yıl ayrıca, ilk kez TransAnatolia’ya katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışcıya Castrol Power1 en iyi Rookie’si özel ödülü de verilecek.

Seramonik start sırasında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş, “TransAnatolia Rally Raid yarışı bu sene ilklerin, enlerin ve tarihte dünyanın en büyük ikinci şehri olan Hatay’ımızda başladı. İlk tarımın yapıldığı, ilk buğdayın ehlileştirildiği, ilk zeytinin sofra ile buluştuğu tarihin kültürün ve medeniyetin fışkırdığı bir şehir burası. 12.si düzenlenen Uluslararası böyle bir organizasyona böyle özel bir yerde bereketli Hatay topraklarında ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz. Sporcularımıza şimdiden kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

TransAnatolia, 12. yılında Hatay'dan start aldı

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise; “TransAnatolia Rally Raid organizasyonu ile 12. yılımızda yerli yabancı katılımcılarımızla hazırladığımız muhteşem rotada unutulmaz bir deneyim sunmak için toplandık. 84 araç ile macera dolu bir yolculuğa çıktık ve tarihin tozlu sayfalarında, geçmişe yolculuk yapacağız.” dedi.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de; “Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’ya teşekkürlerimizi iletirken, tüm sponsorlarımıza da desteklerinden dolayı minnettarız. 16 il sınırından geçilecek yarış rotasında yarışmacıları bu yıl oldukça zorlu zirveler bekliyor. İnsanlık tarihinin eşsiz eserlerini ve Anadolu’nun bilinmeyen güzelliklerini hep birlikte görecek ve macera dolu günler yaşayacağız. Yarışımız 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek. Tüm yarışçılarımıza başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

TransAnatolia’da bu yıl daha önce çok kez Dakar Rally’sinde başarılara imza atmış ve TransAnatolia’ya ikinci kez katılan Yamaha takımından fransız Xavier De Soultrait KTM 690R motosikletiyle katılıyor. SSV1 kategorisinde ise İtalyan yarışçılar Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi yer alacak. Bu yıl kamyon kategorisinde TransAnatolia’ya altıncı kez katılan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de Mercedes Unimog’ları ile yarışa renk katacaklar. Yarışın yol notları rally raid yol notları denince akla gelen ilk isim Jordi Arcarons tarafından hazırlandı.

TransAnatolia’nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay’a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo’21 Hatay yer alıyor. Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Castrol, Zorlu Enerji, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. Castrol bu yıl aynı zamanda yarışın motosiklet kategorisinin de isim sponsorluğunu üstlendi. TransAnatolia’nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2022 TransAnatolia rallisinde gelişmeleri size hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağız.