Russell: “Adeta raylar üzerinde giden mükemmel bir turdu"

Sıralama turlarının son anlarında Max Verstappen'ın yaptığı kaza nedeniyle gösterilen sarı bayraklara rağmen turunu geliştirmeyi başaran ve pole pozisyonunu elde eden Mercedes pilotu George Russell, seansın ardından basına konuştu.

Attığı turun kalitesine kendisinin de şaşırdığını belirten Russell, şu ifadeleri kullandı: "Tur inanılmazdı, dürüst olmak gerekirse o derecenin nereden geldiğini ben de bilmiyorum.”

“Sarı bayrak sinyalini gördüğümde içimden ‘eyvah’ dedim ve gazı ciddi şekilde kestim. Virajın ortasına geldiğimdeyse yeşil bayrağı gördüm, önümde herhangi bir araç da yoktu.”

“Verstappen uzaktaydı ama ben o bölümde zaten çok fazla zaman kaybetmiştim. Aslında turu tamamen normal şekilde tamamlamayı çok isterdim; çünkü o zaman bir 3-4 ondalık daha hızlı olabilirdim.”

“Adeta raylar üzerinde giden mükemmel bir turdu."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Bu sezon takım içinde yaşadığı iniş çıkışlara ve takım patronu Toto Wolff ile olan ilişkisine değinen Britanyalı pilot, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için gerçekten zorlu bir sezon oluyor.”

“Geçen yıl bu araçlarla attığımız her tur çok hızlıydı. Bu yılsa bir an çok hızlıyken, bir sonraki an liderliğin açık ara uzağında kalabiliyoruz.”

“Ancak Toto Wolff bana her zaman kim olduğumu hatırlatarak güven verdi; bana inandığını ve o eski günlerin geri geleceğini söyledi.”

“Bugün de garajdayken bana sadece bir beşlik çakıp keyif almamı söyledi, nitekim öyle de oldu."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yarış öncesinde rakiplerinin gücüne dikkat çeken ve temkinli konuşan Russell, pazar günü için şu uyarıları yaptı: "Yarın çok hızlı olmak zorundayız çünkü griddeki herkes şu an bizim için bir tehdit.”

“Ferrari özellikle yarış temposunda gerçekten çok hızlı. Max Verstappen de yeniden bir anda çok güçlü performanslar ortaya koymaya başladı.”

“McLaren de keza öyle, takım arkadaşım Kimi Antonelli de çok güçlü. Büyük bir mücadelenin bizi beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim.”