TransAnatolia servis alanlarında neler oluyor, bakımlar nasıl gerçekleştiriliyor?

TransAnatolia'da etaplardaki aksiyon odak noktası olsa da sürücüler araçlarını ya da motosikletlerini servis alanlarına getirdiğinde de mücadele devam ediyor.

Mekanikerler; gün boyunca birçok dağı, ovayı, akarsuyu, gölü aşmış olan ve yüz kilometreler kat eden araçlarına hızlıca bakım yapıyorlar ve onların bir sonraki günün etaplarına yetiştirmek için zamanla yarışıyorlar.

Peki TransAnatolia'nın servis alanında çalışmalar nasıl işliyor, ne kadar sürüyor ve neler yaşanıyor? Bunları öğrenmek için KTM'den Kadir Bey'le ufak bir röportaj gerçekleştirdik.

TransAnatolia Rallisi'ne hazırlık süreci ralliden ne kadar önce başlıyor?

Cevap: "Açıkçası bu ralliden dönüldüğü anda başlanacak diyebilirim. Birisi bitiyor ve hemen diğer yarışlar başlıyor. Süre verecek olursam, TransAnatolia için 8 ay önceden başlıyoruz. Motosikletin, motorun, lastiklerin hazırlanması... 8 ay önceden başlıyoruz."

"TransAnatolia'ya 3-4 ay kala buna benzer yarışlar da başlıyor açıkçası. Yurt dışı, yurt içi ralliler başlıyor ve onlara gidiliyor. Yarış hafta sonları zaten ayrı bir heyecanla geçiyor ve TransAnatolia'ya geliyoruz."

TransAnatolia Rallisi'ne hazırlanırken, diğer rallilere kıyasla farklı tedbirler ve hazırlıklar yapıyor musunuz? Sonuçta bu ralli daha kırıcı, daha uzun.

Cevap: "Tabii farklılıklar oluyor. İlk başta lastikler farklı. Etaplar için lastikler seçiliyor, her yıl yeni bir lastik çıkıyor onlar deneniyor. Kimisi yerli lastik, kimisi yabancı lastik, kimisi de bulduğunu kullanıyor. Süreç lastiklerle başlıyor."

"Sonrasında elbette motosiklette değişimler oluyor. Konfor için değişimler olabiliyor, dayanıklılık için değişimler olabiliyor. Süspansiyonlar değişiyor, özel süspansiyonlar yapıyoruz. Kayalık ve taşlı etaplarda daha rahat gidebilmek, daha stabil olabilmek için süspansiyon önemli."

"Donanımlar genel olarak değişiyor ama her şey biraz da büyük paraya bağlı tabii. Ne kadar şey değiştirebileceğinizi para belirliyor."

KTM servis alanı

Motosikletler etaptan geldiğinde ilk olarak neye bakıyorsunuz ve bu konudaki rutininiz nasıl?

Cevap: "Motosiklet ilk geldiğinde, ilk olarak genel durumuna bakıyoruz. Vidaları gevşemiş mi, frenler nasıl, lastikler ne durumda? Lastikler kötüyse hemen değiştiriyoruz. Lastik değiştirmek zordur, her mekanik yapamaz. Mesela ben bu sene yapmayı öğrendim."

"Buna ek olarak zincirlerin bakımını yapıyoruz. Aynı şekilde balataların da bakımını yapıyoruz."

"Hava filtreleri çok önemli, onları her gün mutlaka değiştiriyoruz. Rutin olarak yapmamız gereken işler bunlar. Onun dışında bazen sürücüler isteklerde bulunuyor, 'şuradan ses geldi, şu garip hissettirdi' tarzında şeyler oluyor. Kontrol ediyoruz ve ilgileniyoruz."

Soru: Motosiklet etaplardan geldiğinde ne derecede hasar almış oluyor, büyük hasarlar görüyor musunuz?

Cevap: "Evet, bazen büyük hasarlar oluşuyor. Mesela bazen motosikletin önünde yer alan yol defteri arızalanıyor. Yol defteri düşerse, eğilirse ya da onu tutan direkt kırılırsa ya da eğilirse, gece 1 ya da 2'ye kadar çalışmak gerekir. Bazen sabah kadar sürer."

"Bu biraz da kaç kişiyle çalıştığına bağlı, mesela ben 4 sürücüye bakıyorum. Dört sürücümden ikisi hasta, yarışamıyorlar şu an."

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün Fotoğraf: Alkım Saraç

"Sizin mekanik bakımlarınız ve çalışmalarınız, sürücünün performansı için ne kadar önemli?"

Cevap: "Yani mekaniker olmazsa performans olmaz diyebilirim. Mekaniker olmadan yarışan bir yarışçı, dağa bırakılan bir yavru bebeğe benzer."

"Sürücülerle aranızdaki iletişim nasıl, onların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapıyor musunuz?"

Cevap: "Tabii onların istekleri oluyor. Biz önce motosiklete bakıyoruz. Yağ bakımı, filtrelerle ilgilendikten sonra motosikleti standart bir oluyor. Sonra sürücü gelip, 'selem biraz yüksek, bidonum eğri' diyor veya 'şuradaki cihazları göremiyorum, yerlerini değiştirelim' diyor."

"Her sürücünün spesifik istekleri oluyor. Devamlı her gün değişim isteyen de oluyor, kafaları ve istekleri her gün değişebiliyor."

Size göre, bu ralliyi kazanmak için gerekli en önemli özellik nedir?

Cevap: "Sabır. Bence sabır önemli. Tabii dayanıklılık da önemli. Dayanıklılık ve sabır. Bu ikisinin de Türk sürücülerde olduğunu söyleyebilirim. Gayet iyi gidiyorlar. Sonuçta Dakar'da yarışmış tecrübeli bir isim olan Xavier De Soultrait'in arkasındalar, iyi gidiyorlar."

2022 TransAnatolia Rallisi 3. gün: Xavier De Soultrait Fotoğraf: Alkım Saraç