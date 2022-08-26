Michele Cotti: "Biz insansak, Xavier De Soultrait bir uzaylı"

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İtalyan sürücü, KTM 500 EXC-F motosikleti ile katıldığı TransAnatolia Rallisi'nde 6. gün sonunda Castrol Power 1 motosiklet sınıfının genel klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Rallinin en zorlayıcı günlerinden biri olan 6. günün sonunda Motorsport.com Türkiye mikrofonlarına konuşan Cotti, ralliyi değerlendirdi.

Rallinin sonuna doğru gelirken yorgunluğunun giderek arttığını söyleyen Cotti, ikinci sırayı koruyabileceğini düşünse de ilk sırada yer alan Soultrait'nin "bir uzaylı gibi" olduğunu onu yakalamasının imkansız olduğu görüşünde.

Cotti, "Büyük hatalar yapmıyorum ama küçük hatalar oluyor. Doğru yola girsem da hızlı alamadığım yollar oluyor. İlk günlere kıyasla daha yavaşım çünkü gerçekten yorgun hissediyorum. Vücudum, istediğim gibi reaksiyon veremiyor."

"İkinci sırayı koruyabileceğimi düşünüyorum ama ilk günkü kadar zorlarsam, hatalar yapabilirim ve benim için tehlikeli olur. Vücudum istediğim tepkileri veremiyor. Hızlı etaplardan birinde bir taş ya da kayaya çarpınca motosiklet bir anda hareket ederse, kendimi koruyamayabilirim."

"Avantajımı yönetiyorum ama risk almıyorum. İkinci sırayı koruyabileceğimi düşünüyorum. İlk sıra ise imkansız gibi. Xavier bir profesyonel. Ben hep şaka olarak diyorum, o bir uzaylı. Biz insanız ve o bir uzaylı."

"Dakar'da yarışan tüm sürücüler gibi o da inanılmaz. Elindeki motosikletle yapabildiklerini bakmamız lazım. Unutmayalım, o 450 kullanmıyor. KTM 690 [R Enduro] kullanıyor. Daha büyük, ağır ve hantal bir motosiklete sahip yine de çok hızlı. O büyük motosikleti bir 450 gibi kullanıyor. İnanılmaz." dedi.

2022 TransAnatolia Rallisi 4. gün: Michele Cotti Fotoğraf: Özhan Özde