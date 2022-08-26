TransAnatolia’nın yedinci ayağında yarışın 2.427 km’si geride kaldı, finish cumartesi Eskişehir’de

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Hatay’dan Eskişehir’e uzanan TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.

Yarışın yedinci ayağında yarışçılar, Obruk ve Tuz Gölü etaplarında 236 km’si özel etap olmak üzere toplamda 467 km yol yaparak günü Haymana’da noktaladı.

Yarışın yedinci ayağından sonra genel klasmanda ise sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Motosiklet grubunda; sıralama altıncı gününde de değişmedi. Fransız Xavier De Soultrait liderliğini 26 saat 3 dakika ile korurken, İtalyan Michele Cotti 28 saat 52 dakika 13 saniye ikinci, Ejder Erişti ise 29 saat 7 dakika 56 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı.

Quad grubunda; Hasan Yatkın 41 saat 54 dakika 17 saniye ile günü birinci bitirirken, Rasim Akyalı 66 saat 25 dakika 44 saniye ile ikinci, Kadir Dağlı 71 saat 46 dakika 41 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi 34 saat 10 dakika 3 saniye ile birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi 34 saat 33 dakika 38 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi 53 saat 54 dakika 21 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 30 saat 24 dakika 10 saniye ile birinciliği devam ettirirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 33 saat 28 dakika 21 saniye ile ikinci, İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi de 42 saat 22 dakika 32 saniye ile günü üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi yarışı 66 saat 11 dakika 23 saniye ile tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia’ya ilk kez katılan motosikletçiler arasında günün en iyi derecesini yapan yarışçıya Castrol Power1 En İyi Rookie’si özel ödülü de veriliyor. Yarışın yedinci ayağında da günün en iyi rookie’sini yapan isim değişmedi. 4 saat 7 dakika 16 saniye ile İtalyan pilot Andrea Pighetti oldu.

27 Ağustos Cumartesi günü yarışın 8. ve son ayağı koşulacak. İki etaptan oluşan yarışta, Haymana’dan start alacak sporcular; Mihalıççık ve Eskişehir etaplarında, 218 km’si özel etap olmak üzere 313 km yol katederek finish’i Eskişehir’de görecekler. Cumartesi günü saat 18.00’de Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı’nda gerçekleştirilecek finish töreniyle 12. TransAnatolia macerası sona erecek.

TransAnatolia’nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay’a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo’21 Hatay yer alıyor. Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Castrol, Zorlu Enerji, Fiat, Mitas, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. Castrol bu yıl aynı zamanda yarışın motosiklet kategorisinin de isim sponsorluğunu üstlendi. TransAnatolia’nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it