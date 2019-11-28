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Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!
2019/20 Formula E sezonu bu hafta sonu itibariyle resmen başlayacak.
"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"
BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, Formula E’nin 2019/20 sezonunda sıralama turlarında gruplarını ilk sırada tamamlayan sürücülere verilecek olan fazladan puanın, seriye yeni bir dinamik katacağını söyledi.
Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak
Red Bull'un genç pilotu Christian Lundgaard, Trident takımında Ralph Boschung'un yerini alacak ve Abu Dhabi Formula 2 yarışında yer alacak.
Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı
2020 Formula 1 gridinde yer almayacak olan Nico Hulkenberg'in Ed Carpenter Racing'le IndyCar'da yarışacağı yönündeki haberler yalanlandı.
Canlı izle: 2019 Macau GP
Canlı izle: Macau GP
Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu
Mercedes Formula E takımı, eski Formula 1 pilotu Esteban Gutierrez'in 2019/20 Formula E sezonunda takımın yedek ve gelişim pilotu olacağını açıkladı.
Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor
Son çıkan haberlere göre Fernando Alonso, 2020 Indy 500 yarışı için gridin önemli takımlarından Andretti ile görüşüyor.
Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor
Formula E'nin önde gelen isimleri, 2019-20 sezonunda daha güçlü atak modu gibi kurallar sayesinde yeni sezonda geçişlerin daha kolay olmasını bekliyorlar.
Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı
Penske Entertainment, NTT IndyCar Serisi’ni ve Indianapolis Motor Speedway’i, Hulman & Company’den satın aldı.
Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek
Formula E’nin yeni CEO’su Jaime Reigle, Japonya ve Brezilya’da yarışlar düzenlemenin, serinin genişlemesi gereken “büyük yeni market hedefleri” arasında yer aldığını söyledi.
W Series’in 2020 taslak takvimi açıklandı
DTM’in destek serisi olan W Series’in, yeni Igora Drive ve Anderstorp pistlerinin de yer aldığı 2020 taslak takvimi açıklandı.
McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir
McLaren'ın IndyCar takımında mücadele edecek genç isimleri Patricio O'Ward ve Oliver Askew 2020'de Formula 1 aracıyla test yapabilirler.
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Formula E, 3. nesil araçlarda pit stop planlıyor
Formula E'nin yeni CEO'su Jamie Reigle, 3. nesil araçlarda planladıkları hızlı şarj ile pit stopların seriye geri dönebileceğini söyledi.
Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
Takım patronu Sam Schmidt, 2020 Indianapolis 500 mücadelesinde Arrow McLaren SP-Chevrolet'in 3. aracının olacağını ve Fernando Alonso'nun o koltuğa oturabileceğini söyledi.
Arrow McLaren SP, O’Ward ve Askew'i açıkladı
Arrow McLaren SP, 2018 Indy Lights şampiyonu Patricio O'Ward ve yeni Indy Lights şampiyonu Oliver Askew ile anlaşırken, IndyCar pilotu James Hinchcliffe takımdan ayrılacak.
Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu
Nick Cassidy, Super Formula’nın Suzuka’daki sezon finalinde ikinci olarak şampiyon olmayı başardı.
Hamilton'ın Formula E'ye hiç ilgisi yok
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde çevreyle alakalı yaptığı yoruma bazı kişilerin riyakarca cevap verdiğini, Formula E'de yarışma gibi bir planının olmadığını söyledi.
Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı
Spa’daki Formula 2 kazasından sonra sağ bacağından birçok operasyon geçiren Juan Manuel Correa, kaza sonrası ilk kez ayağa kalktı.
"Formula E pilotları, test yarışında kendilerini kaybettiler"
Mitch Evans, Valencia'daki testlerde gerçekleştirilen deneme yarışında pilotların kendilerini kaybettiklerini, bu yüzden kazalar olduğunu söyledi.
F3 Valencia testi: Son günün lideri Sergeant
Amerikalı sürücü Logan Sargeant, Valencia'da gerçekleştirilen testin son gününde en hızlı zamanı yaptı.
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AR Grand Prix sürücüsü Christian Lundgaard, FIA Formula 3 Şampiyonası'nın sezon sonu Valencia testinde en hızlı dereceyi yaptı.
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Nissan Formula E takımı, 2019/20 Formula E sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini bugün tanıttı.
2020 W Series gridi ortaya çıktı
W Series, 2020 sezonunda yarışacak kadın pilotları resmen açıkladı.