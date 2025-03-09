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Tokyo E-Prix Sıralama: Mortara sezonun dördüncü pole pozisyonunu aldı
FIA Formula 2 Macaristan yarış: Noel León’dan strateji zaferi, Maini ikinci!
FIA Formula 2 Macaristan sprint: Minì hatasız kazandı, Montoya ve Tsolov yarış dışı kaldı
FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!
2026 Tokyo E-Prix sıralama: Pole pozisyonunu Dennis kazandı
FIA Formula 2 Macaristan sıralama: Maini, pole pozisyonunu kazandı, Camara ikinci!
Formula E Citroën takım patronu Cyril Blais 46 yaşında hayatını kaybetti
F2 Belçika: Câmara, Spa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı
FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!
FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı
Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda
Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı
F2 Silverstone Sprint: Tsolov, son turda Minì'yi geçerek zafer kazandı
Şanghay E-Prix 1. yarış: Yağmur altındaki mücadelenin kazananı Wehrlein, da Costa 2., Dennis 3. sırada
Şanghay E-Prix sıralama: Pole'ün sahibi Wehrlein, Evans ikinci
FIA Formula 2 Britanya sıralama: Rafael Câmara sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı, Dunne ikinci
FIA Formula 2 Avusturya GP: Tsolov, strateji ve mücadele dolu yarışta zafere ulaştı, Mini ikinci!
F2 Avusturya sprint: Bennett son turda Montoya'yı geçerek galibiyeti aldı
FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!
Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi
Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı
Formula E Sanya E-Prix: Dennis pole pozisyonunda, Andretti ön sırayı kapattı
FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada
Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada
FIA Formula 2 Monako GP yarış: Tsolov Monte Carlo’da bir kez daha kazandı, Dunne 2., Beganovic 3. sırada
F2 Monako sprint: León kazandı, Bilinski kariyerinin ilk podyumuna ulaştı
F2 Monako sıralama: Câmara pole'de, Tsolov ikinci sırada
F2 ve F3, yeni logolarını tanıttılar!
Mick Schumacher, Indy 500 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu
F2 Kanada: Stenshorne ilk zaferini aldı, Rodin Motorsport çifte podyum yaptı
Romain Grosjean, Indy 500'de Kyle Busch'a ithaf edilen tasarımla piste çıkacak
F2 Kanada sprint: León, kaotik yarışta ilk zaferini kazandı
Formula 2 Kanada GP sıralama: Pole mücadelesinde Van Hoepen lider, Câmara 2., Dunne 3. sırada
Norris: "Bir noktada Formula E aracı sürmeyi planlıyorum"
Monako E-Prix: Rowland sezonun ilk galibiyetini aldı, Drugovich ikinci sırada
De Vries, zaferinin ardından ‘rahatlama’ hissetmiş: “Sonunda ödüllendirilmek güzel”
Formula E Monako Sıralama: Ticktum ikinci pole zaferiyle zirvede, Da Costa ikinci oldu
Monako E-Prix 1. yarış: De Vries zafere ulaştı, Ticktum ceza sonrası podyumu kaybetti
Monako E-Prix 1. sıralama: Ticktum pole'de, De Vries ikinci sırada
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Brown: “Fernando ile Indy 500’e kalamamak kariyerimin en büyük hatasıydı”
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Formula E Berlin sıralama: Wehrlein, finallerde Barnard’ı eleyerek bir kez daha pole sahibi oldu
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Formula E Berlin sıralama: Ticktum yarı finalde sürpriz şekilde elendi, Mortara pole pozisyonunda
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