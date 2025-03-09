Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Diğer Haberler

Şampiyona
Şampiyona
Pilot
Takım
Etkinlik
Lokasyon
Haber Türü

Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Formula E
FE Formula E
Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Tokyo E-Prix Sıralama: Mortara sezonun dördüncü pole pozisyonunu aldı

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
Tokyo E-Prix Sıralama: Mortara sezonun dördüncü pole pozisyonunu aldı

FIA Formula 2 Macaristan yarış: Noel León’dan strateji zaferi, Maini ikinci! 

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
FIA Formula 2 Macaristan yarış: Noel León’dan strateji zaferi, Maini ikinci! 

FIA Formula 2 Macaristan sprint: Minì hatasız kazandı, Montoya ve Tsolov yarış dışı kaldı

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
FIA Formula 2 Macaristan sprint: Minì hatasız kazandı, Montoya ve Tsolov yarış dışı kaldı

FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!

2026 Tokyo E-Prix sıralama: Pole pozisyonunu Dennis kazandı

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix I
2026 Tokyo E-Prix sıralama: Pole pozisyonunu Dennis kazandı

FIA Formula 2 Macaristan sıralama: Maini, pole pozisyonunu kazandı, Camara ikinci!

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
FIA Formula 2 Macaristan sıralama: Maini, pole pozisyonunu kazandı, Camara ikinci!

Formula E Citroën takım patronu Cyril Blais 46 yaşında hayatını kaybetti

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
Formula E Citroën takım patronu Cyril Blais 46 yaşında hayatını kaybetti

F2 Belçika: Câmara, Spa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
F2 Belçika: Câmara, Spa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı

FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA Formula 2 Belçika Sprint: Joshua Duerksen’den Spa’da müthiş zafer, Stenshorne ikinci

FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı

FIA F2
F2 FIA F2
Silverstone
FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı

Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda

Formula E
FE Formula E
Şanghay ePrix II
Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda

Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı

Formula E
FE Formula E
Şanghay ePrix I
Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı

F2 Silverstone Sprint: Tsolov, son turda Minì'yi geçerek zafer kazandı

FIA F2
F2 FIA F2
Silverstone
F2 Silverstone Sprint: Tsolov, son turda Minì'yi geçerek zafer kazandı

Şanghay E-Prix 1. yarış: Yağmur altındaki mücadelenin kazananı Wehrlein, da Costa 2., Dennis 3. sırada

Formula E
FE Formula E
Şanghay ePrix I
Şanghay E-Prix 1. yarış: Yağmur altındaki mücadelenin kazananı Wehrlein, da Costa 2., Dennis 3. sırada

Şanghay E-Prix sıralama: Pole'ün sahibi Wehrlein, Evans ikinci

Formula E
FE Formula E
Şanghay ePrix I
Şanghay E-Prix sıralama: Pole'ün sahibi Wehrlein, Evans ikinci

FIA Formula 2 Britanya sıralama: Rafael Câmara sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı, Dunne ikinci

FIA F2
F2 FIA F2
Silverstone
FIA Formula 2 Britanya sıralama: Rafael Câmara sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı, Dunne ikinci

FIA Formula 2 Avusturya GP: Tsolov, strateji ve mücadele dolu yarışta zafere ulaştı, Mini ikinci!

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
FIA Formula 2 Avusturya GP: Tsolov, strateji ve mücadele dolu yarışta zafere ulaştı, Mini ikinci!

F2 Avusturya sprint: Bennett son turda Montoya'yı geçerek galibiyeti aldı

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
F2 Avusturya sprint: Bennett son turda Montoya'yı geçerek galibiyeti aldı

FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi

Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı

Formula E Sanya E-Prix: Dennis pole pozisyonunda, Andretti ön sırayı kapattı

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
Formula E Sanya E-Prix: Dennis pole pozisyonunda, Andretti ön sırayı kapattı

FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Barcelona
FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada

Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Barcelona
Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

FIA Formula 2 Monako GP yarış: Tsolov Monte Carlo’da bir kez daha kazandı, Dunne 2., Beganovic 3. sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Monako
FIA Formula 2 Monako GP yarış: Tsolov Monte Carlo’da bir kez daha kazandı, Dunne 2., Beganovic 3. sırada

F2 Monako sprint: León kazandı, Bilinski kariyerinin ilk podyumuna ulaştı

FIA F2
F2 FIA F2
Monako
F2 Monako sprint: León kazandı, Bilinski kariyerinin ilk podyumuna ulaştı

F2 Monako sıralama: Câmara pole'de, Tsolov ikinci sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Monako
F2 Monako sıralama: Câmara pole'de, Tsolov ikinci sırada

F2 ve F3, yeni logolarını tanıttılar!

Formula 1
F1 Formula 1
F2 ve F3, yeni logolarını tanıttılar!

Mick Schumacher, Indy 500 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu

IndyCar
Indy IndyCar
110th Running of the Indianapolis 500
Mick Schumacher, Indy 500 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu

F2 Kanada: Stenshorne ilk zaferini aldı, Rodin Motorsport çifte podyum yaptı

FIA F2
F2 FIA F2
Cidde
F2 Kanada: Stenshorne ilk zaferini aldı, Rodin Motorsport çifte podyum yaptı

Romain Grosjean, Indy 500'de Kyle Busch'a ithaf edilen tasarımla piste çıkacak

IndyCar
Indy IndyCar
Indianapolis Road Course
Romain Grosjean, Indy 500'de Kyle Busch'a ithaf edilen tasarımla piste çıkacak

F2 Kanada sprint: León, kaotik yarışta ilk zaferini kazandı

FIA F2
F2 FIA F2
Cidde
F2 Kanada sprint: León, kaotik yarışta ilk zaferini kazandı

Formula 2 Kanada GP sıralama: Pole mücadelesinde Van Hoepen lider, Câmara 2., Dunne 3. sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Cidde
Formula 2 Kanada GP sıralama: Pole mücadelesinde Van Hoepen lider, Câmara 2., Dunne 3. sırada

Norris: "Bir noktada Formula E aracı sürmeyi planlıyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Kanada GP
Norris: "Bir noktada Formula E aracı sürmeyi planlıyorum"

Monako E-Prix: Rowland sezonun ilk galibiyetini aldı, Drugovich ikinci sırada

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix II
Monako E-Prix: Rowland sezonun ilk galibiyetini aldı, Drugovich ikinci sırada

De Vries, zaferinin ardından ‘rahatlama’ hissetmiş: “Sonunda ödüllendirilmek güzel”

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix I
De Vries, zaferinin ardından ‘rahatlama’ hissetmiş: “Sonunda ödüllendirilmek güzel”

Formula E Monako Sıralama: Ticktum ikinci pole zaferiyle zirvede, Da Costa ikinci oldu

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix I
Formula E Monako Sıralama: Ticktum ikinci pole zaferiyle zirvede, Da Costa ikinci oldu

Monako E-Prix 1. yarış: De Vries zafere ulaştı, Ticktum ceza sonrası podyumu kaybetti

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix I
Monako E-Prix 1. yarış: De Vries zafere ulaştı, Ticktum ceza sonrası podyumu kaybetti

Monako E-Prix 1. sıralama: Ticktum pole'de, De Vries ikinci sırada

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix I
Monako E-Prix 1. sıralama: Ticktum pole'de, De Vries ikinci sırada

Doriane Pin, Citroën’in GEN4 geliştirme pilotu oldu

Formula E
FE Formula E
Monako ePrix I
Doriane Pin, Citroën’in GEN4 geliştirme pilotu oldu

Brown: “Fernando ile Indy 500’e kalamamak kariyerimin en büyük hatasıydı”

IndyCar
Indy IndyCar
Indianapolis Road Course
Brown: “Fernando ile Indy 500’e kalamamak kariyerimin en büyük hatasıydı”

Webber: "Formula E, Gen4 ile 'en iyi versiyonuna' ulaşacak"

Formula E
FE Formula E
Webber: "Formula E, Gen4 ile 'en iyi versiyonuna' ulaşacak"

Buemi, Berlin E-Prix'i eleştirdi: "Konvoy halinde bir yarış geçirdik"

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix II
Buemi, Berlin E-Prix'i eleştirdi: "Konvoy halinde bir yarış geçirdik"

Berlin E-Prix 2. yarış: Evans, kariyerinin 16. galibiyetine ulaştı!

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix II
Berlin E-Prix 2. yarış: Evans, kariyerinin 16. galibiyetine ulaştı!

F2 Miami: Mini zafere ulaştı, Beganovic ikinci sırada

FIA F2
F2 FIA F2
F2 Miami: Mini zafere ulaştı, Beganovic ikinci sırada

Formula E Berlin sıralama: Wehrlein, finallerde Barnard’ı eleyerek bir kez daha pole sahibi oldu

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix I
Formula E Berlin sıralama: Wehrlein, finallerde Barnard’ı eleyerek bir kez daha pole sahibi oldu

FIA Formula 2 Sprint: Tsolov kazandı, Van Hoepen ikinci sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Bahreyn
FIA Formula 2 Sprint: Tsolov kazandı, Van Hoepen ikinci sırada

Formula E Berlin ePrix: Stratejik yarışı kazanan isim Porsche’den Muller oldu. Pole sahibi Mortara 4. sırada

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix I
Formula E Berlin ePrix: Stratejik yarışı kazanan isim Porsche’den Muller oldu. Pole sahibi Mortara 4. sırada

Formula E Berlin sıralama: Ticktum yarı finalde sürpriz şekilde elendi, Mortara pole pozisyonunda

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix I
Formula E Berlin sıralama: Ticktum yarı finalde sürpriz şekilde elendi, Mortara pole pozisyonunda

FIA Formula 2 Miami sıralama: Maini pole’de, Câmara ikinci sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Bahreyn
FIA Formula 2 Miami sıralama: Maini pole’de, Câmara ikinci sırada

Mitch Evans ile Jaguar'ın Formula E'deki 10 yıllık birlikteliği neden sona erdi?

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix I
Mitch Evans ile Jaguar'ın Formula E'deki 10 yıllık birlikteliği neden sona erdi?

Mick Schumacher'den kazasının ardından açıklama: "Hâlâ bileğimdeki sorunla mücadele ediyorum"

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
Mick Schumacher'den kazasının ardından açıklama: "Hâlâ bileğimdeki sorunla mücadele ediyorum"

Formula E’nin yeni aracına pilotlardan övgü: “Aklını başından alıyor”

Formula E
FE Formula E
Berlin ePrix I
Formula E’nin yeni aracına pilotlardan övgü: “Aklını başından alıyor”

Formula E'de ikilem: Londra E-Prix tehlikede mi?

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
Formula E'de ikilem: Londra E-Prix tehlikede mi?

Özel haber - Porsche: “Ayhancan için planlarımız var, devamı gelecek”

Formula E
FE Formula E
Özel haber - Porsche: “Ayhancan için planlarımız var, devamı gelecek”

Formula E, yeni Gen4 aracını Paul Ricard'da görücüye çıkardı

Formula E
FE Formula E
Formula E, yeni Gen4 aracını Paul Ricard'da görücüye çıkardı

Porsche, Formula E’deki yeni canavarı 975 RSE’yi tanıttı

Formula E
FE Formula E
Porsche, Formula E’deki yeni canavarı 975 RSE’yi tanıttı

F2, Miami ve Kanada'da F1 hafta sonuna dahil edilecek

FIA F2
F2 FIA F2
F2, Miami ve Kanada'da F1 hafta sonuna dahil edilecek
Daha fazla göster Haber Arşivi