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R
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Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!
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Formula E / Ön Bakış

Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

2019/20 Formula E sezonu bu hafta sonu itibariyle resmen başlayacak.

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"
Formula E / Son dakika

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, Formula E’nin 2019/20 sezonunda sıralama turlarında gruplarını ilk sırada tamamlayan sürücülere verilecek olan fazladan puanın, seriye yeni bir dinamik katacağını söyledi.
Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak Abu Dhabi
FIA F2 / Son dakika

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Red Bull'un genç pilotu Christian Lundgaard, Trident takımında Ralph Boschung'un yerini alacak ve Abu Dhabi Formula 2 yarışında yer alacak.

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı
IndyCar / Son dakika

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

2020 Formula 1 gridinde yer almayacak olan Nico Hulkenberg'in Ed Carpenter Racing'le IndyCar'da yarışacağı yönündeki haberler yalanlandı.

Canlı izle: 2019 Macau GP Macau GP
F3 / Son dakika

Canlı izle: 2019 Macau GP

Canlı izle: Macau GP

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu
Formula E / Son dakika

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu

Mercedes Formula E takımı, eski Formula 1 pilotu Esteban Gutierrez'in 2019/20 Formula E sezonunda takımın yedek ve gelişim pilotu olacağını açıkladı.
Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor
IndyCar / Son dakika

Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor

Son çıkan haberlere göre Fernando Alonso, 2020 Indy 500 yarışı için gridin önemli takımlarından Andretti ile görüşüyor.

Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor
Formula E / Son dakika

Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor

Formula E'nin önde gelen isimleri, 2019-20 sezonunda daha güçlü atak modu gibi kurallar sayesinde yeni sezonda geçişlerin daha kolay olmasını bekliyorlar.

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı
IndyCar / Son dakika

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı

Penske Entertainment, NTT IndyCar Serisi’ni ve Indianapolis Motor Speedway’i, Hulman & Company’den satın aldı.

Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek
Formula E / Son dakika

Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek

Formula E’nin yeni CEO’su Jaime Reigle, Japonya ve Brezilya’da yarışlar düzenlemenin, serinin genişlemesi gereken “büyük yeni market hedefleri” arasında yer aldığını söyledi.

W Series’in 2020 taslak takvimi açıklandı
W Series / Son dakika

W Series’in 2020 taslak takvimi açıklandı

DTM’in destek serisi olan W Series’in, yeni Igora Drive ve Anderstorp pistlerinin de yer aldığı 2020 taslak takvimi açıklandı.

McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir
Formula 1 / Son dakika

McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir

McLaren'ın IndyCar takımında mücadele edecek genç isimleri Patricio O'Ward ve Oliver Askew 2020'de Formula 1 aracıyla test yapabilirler.

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Correa, Miami'deki evine döndü

Juan Manuel Correa, hastanedeki tedavi sürecinin bitmesinin ardından Miami'deki evine döndü.

Formula E, 3. nesil araçlarda pit stop planlıyor
Formula E / Son dakika

Formula E, 3. nesil araçlarda pit stop planlıyor

Formula E'nin yeni CEO'su Jamie Reigle, 3. nesil araçlarda planladıkları hızlı şarj ile pit stopların seriye geri dönebileceğini söyledi.

Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
IndyCar / Son dakika

Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir

Takım patronu Sam Schmidt, 2020 Indianapolis 500 mücadelesinde Arrow McLaren SP-Chevrolet'in 3. aracının olacağını ve Fernando Alonso'nun o koltuğa oturabileceğini söyledi.

Arrow McLaren SP, O’Ward ve Askew'i açıkladı
IndyCar / Son dakika

Arrow McLaren SP, O’Ward ve Askew'i açıkladı

Arrow McLaren SP, 2018 Indy Lights şampiyonu Patricio O'Ward ve yeni Indy Lights şampiyonu Oliver Askew ile anlaşırken, IndyCar pilotu James Hinchcliffe takımdan ayrılacak.

Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu Suzuka II
Super Formula / Yarış raporu

Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu

Nick Cassidy, Super Formula’nın Suzuka’daki sezon finalinde ikinci olarak şampiyon olmayı başardı.

Hamilton'ın Formula E'ye hiç ilgisi yok
Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın Formula E'ye hiç ilgisi yok

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde çevreyle alakalı yaptığı yoruma bazı kişilerin riyakarca cevap verdiğini, Formula E'de yarışma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı
FIA F2 / Son dakika

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

Spa’daki Formula 2 kazasından sonra sağ bacağından birçok operasyon geçiren Juan Manuel Correa, kaza sonrası ilk kez ayağa kalktı.

"Formula E pilotları, test yarışında kendilerini kaybettiler" Sezon öncesi testi
Formula E / Son dakika

"Formula E pilotları, test yarışında kendilerini kaybettiler"

Mitch Evans, Valencia'daki testlerde gerçekleştirilen deneme yarışında pilotların kendilerini kaybettiklerini, bu yüzden kazalar olduğunu söyledi.

F3 Valencia testi: Son günün lideri Sergeant Valencia Testi
FIA F3 / Test raporu

F3 Valencia testi: Son günün lideri Sergeant

Amerikalı sürücü Logan Sargeant, Valencia'da gerçekleştirilen testin son gününde en hızlı zamanı yaptı.

Valencia F3 testi: 2. günde Lundgaard lider Valencia Testi
FIA F3 / Test raporu

Valencia F3 testi: 2. günde Lundgaard lider

AR Grand Prix sürücüsü Christian Lundgaard, FIA Formula 3 Şampiyonası'nın sezon sonu Valencia testinde en hızlı dereceyi yaptı.

Nissan, 2019/20 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E / Son dakika

Nissan, 2019/20 Formula E renk düzenini tanıttı

Nissan Formula E takımı, 2019/20 Formula E sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini bugün tanıttı.

2020 W Series gridi ortaya çıktı
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2020 W Series gridi ortaya çıktı

W Series, 2020 sezonunda yarışacak kadın pilotları resmen açıkladı.

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Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

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