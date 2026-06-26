FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

Seansın ilk hızlı turlarında Alexander Dunne, 1:16.526’lık derecesiyle zirveye yerleşti. Ancak bu uzun sürmedi ve Campos Racing ikilisi Noel León ile Nikola Tsolov, ilk iki sırayı ele geçirdiler.

Şampiyona lideri Rafael Câmara ise ilk sektörde en iyi dereceyi kaydetmesine rağmen ikinci sektörde yavaş bir Van Amersfoort aracıyla karşılaşınca turunu iptal etmek zorunda kaldı ve ilk denemelerinin ardından ancak 21. sırada yer alabildi.

MP Motorsport pilotu Gabriele Minì üçüncü sıraya yükselirken, yeniden piste çıkan Câmara 1:16.052’lik turuyla zirveyi geri aldı.

Seansın orta bölümünde sürücülerin büyük bölümü yeni Supersoft lastikler için pite dönerken, bazı isimler pistte kalmayı tercih etti. Dunne derecesini geliştirerek 10. sıraya yükselirken, Colton Herta son viraj öncesinde pist dışına taşınca 15. sırada kaldı.

Son bölüme girilirken pist kısa süreliğine sessizliğe büründü. O sırada sıralamada Câmara’yı, Leon, Tsolov, Minì ve Rafael Villagómez takip ediyordu.

Yaklaşık 12 dakika kala yeniden piste çıkan Noel León müthiş bir tur atarak 1:15.544’e imza attı ve en yakın rakibine yarım saniyeden fazla fark attı.

Son denemelerde temposunu koruyan Leon pitte kalırken rakipleri onu geçmeye çalıştı. Oliver Goethe ikinci sıraya yükselse de bu derece uzun ömürlü olmadı. Gabriele Minì, Nikola Tsolov ve Alexander Dunne art arda daha hızlı turlar atarak üst sıraları yeniden şekillendirdi.

Câmara son turunda oldukça güçlü görünmesine rağmen son sektörde zaman kaybedince beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Böylece pole pozisyonu Noel León’un olurken, Alexander Dunne pole derecesinin 0.129 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Nikola Tsolov üçüncü olarak Campos Racing adına başarılı bir sıralama seansını tamamladı.

Şampiyona lideri Gabriele Minì dördüncü, Rafael Câmara ise beşinci sırada yer aldı. İlk 10’u ise Tasanapol Inthraphuvasak, Oliver Goethe, Rafael Villagómez, Bennett ve Sebastián Montoya tamamladı.

Formula 2’de heyecan, yarın 15.15’te başlayacak sprint yarışı ile devam edecek.