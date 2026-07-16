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Formula 1 Belçika GP

McLaren, Belçika GP’de yeni motor parçası kullanacak: Norris sıra cezası aldı

McLaren, Belçika GP’de Lando Norris'in aracında izin verilen kotayı aşarak dördüncü kontrol elektroniği ünitesine geçiş yapacak. Bu değişiklik nedeniyle Norris, 10 sıralık bir grid cezası alacak.

Neşe Akkoyun
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

McLaren'in bu sezon kontrol elektroniği tarafında yaşadığı şanssızlıklar aslında Çin Grand Prix'sinde başlamıştı. Aracın üzerindeki ilk kontrol elektroniği ünitesinin Çin'de tamamen kullanılamaz hale gelmesi, Norris'in yarışa bile başlayamamasına yol açmıştı. 

Ardından Japonya'da kullanılan ikinci ünite, serbest antrenman turlarında sorun çıkartınca tamir edilmek üzere araçtan sökülmüş ve bu durum takımı izin verilen kota dahilindeki üçüncü ve son üniteye geçmeye zorlamıştı. 

Japonya Grand Prix'sinin ardından ikinci ünite onarılsa da, Monako'daki ikinci antrenman seansında bir kez daha arızalanarak kullanılmaz duruma gelmişti.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Japonya'da araca monte edilen ve Miami'den bu yana her seans kullanılan mevcut kontrol elektroniği ünitesi şu ana kadar sorunsuz çalışsa da McLaren’in motor tedarikçisi Mercedes, bu soruna odaklanan bir dizi dayanıklılık güncellemesi tanıttı. McLaren, bu yeni ve daha güvenilir üniteden yararlanabilmek adına Lando Norris’in aracında değişiklik yaptı ve dolayısıyla 10 sıralık grid cezasını göze alma kararı aldı.

Takım, geçiş kolaylığı bakımından takvimin en elverişli pistlerinden biri olması sebebiyle bu cezayı sonraki iki yarış olan Macaristan ve Zandvoort yerine Belçika'da çekmeyi tercih etti. McLaren, sezonun geri kalanını bu dördüncü kontrol elektroniği ünitesiyle tamamlamayı, böylece hem dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıp hem de Norris'in yeni bir ceza almasını engellemeyi hedefliyor.

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