F2 Avusturya sprint: Bennett son turda Montoya'yı geçerek galibiyeti aldı

TRIDENT pilotu John Bennett, yarışın büyük bölümünde Sebastian Montoya’nın arkasında kaldı ve son turda gerçekleştirdiği etkileyici bir geri dönüş atağıyla liderliği ele geçirdi. PREMA Racing pilotu Montoya ikinci olurken, Van Amersfoort Racing sürücüsü Rafael Villagomez podyumu üçüncü sırada tamamladı.

İkinci sıradan start alan Bennett, ilk viraja giderken Montoya'yı geçerek mükemmel bir kalkış yaptı.

Ancak üçüncü virajda yaşanan çok araçlı kaza yarışın seyrini erken bölümde değiştirdi. Rafael Camara, Tasanapol Inthraphuvasak'ın aracının arkasına hafif şekilde temas etti ve spin attı.

ART Grand Prix pilotu pist üzerinde dönerken Oliver Goethe’nin önüne çıktı. Emerson Fittipaldi ve Dino Beganovic de kaçacak yer bulamayınca kazaya karıştı.

Aynı virajda Joshua Duerksen ile Nikola Tsolov da temas yaşadı. İki pilot da yarışa devam edebilirken, ön kanadı hasar gören Beganovic pit alanına gelerek değişim yaptı.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış dördüncü turda yeniden başladı. Montoya, Bennett’in hemen arkasında yer alırken, TRIDENT pilotu savunmasını başarıyla sürdürdü.

Arka grupta ise Câmara, üçüncü virajın iç tarafına dalarak Gabriele Minì’yi geçip dördüncülüğe yükseldi. Bu mücadeleden faydalanan Alexander Dunne da viraj çıkışında şampiyona liderini geride bıraktı.

7. turda Montoya, Bennett’in yalnızca 0.2 saniye gerisindeydi. Dördüncü, beşinci ve altıncı virajlarda atak fırsatı arayan Kolombiyalı pilot, Bennett’in güçlü savunmasını aşamadı. Ancak ikili arasındaki mücadele, Villagómez’in farkı kapatmasına olanak sağladı.

Montoya sonunda baskısını sekizinci turda sonuca dönüştürdü. Dördüncü virajın iç çizgisinden yaptığı atakla Bennett’i geçerek liderliği ele geçirdi.

10. tur itibarıyla ilk altı sıradaki tüm pilotlar DRS aralığı içerisindeydi. Montoya’nın liderliğindeki grupta Bennett, Villagómez, Camara, Dunne ve Minì sıralanıyordu.

İlk turlardaki temasın ardından gerilere düşen Nikola Tsolov ise güçlü bir geri dönüş gerçekleştirerek Colton Herta’yı dördüncü viraja giderken geçip 11. sıraya yükseldi.

Önde Montoya, Bennett’e karşı yaklaşık 0.8 saniyelik avantaj kurarken, Villagómez ise TRIDENT pilotunun 1.5 saniye gerisine düşerek DRS mesafesinin dışına çıktı.

17. turda Alexander Dunne, Câmara’nın arka kanadına kadar yaklaşmayı başardı. İrlandalı sürücü, dördüncü virajın iç kısmından yaptığı atakla dördüncülüğü ele geçirdi.

Bir tur sonra Colton Herta’nın üçüncü viraj çıkışında aracını kenara çekmesiyle birlikte yarışa Sanal Güvenlik Aracı dahil oldu.

Yarış 5 tur sonra yeniden başlarken Minì ile Câmara dördüncü ve altıncı virajlar arasında yan yana mücadele etti. MP Motorsport pilotu Minì, Brezilyalı rakibini geçerek beşinciliği aldı.

Bennett, yarışın son bölümünde yeniden liderin arkasına yaklaşmayı başardı ve 25. turda farkı 0.6 saniyeye kadar indirdi.

Arka grupta Tsolov’un yükselişi de devam etti. Campos Racing pilotu, takım arkadaşını dördüncü virajda geçerek 10. sıraya çıktı.

Son tura girilirken Bennett, Montoya’nın hemen arkasındaydı. PREMA pilotu üçüncü virajda savunma yaptı ve dördüncü virajda pozisyonunu korumaya çalıştı.

Ancak Bennett, başarılı bir geri dönüş hamlesiyle rakibini geçerek liderliği ele geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Formula 2 kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Montoya ikinci olurken Villagómez podyumu tamamlayan isim oldu.

Alexander Dunne dördüncü sırayı alırken, Gabriele Minì beşinci, Rafael Câmara altıncı oldu. Roman Bilinski yedinci sırada finiş görürken, son puan pozisyonunun sahibi Kush Maini oldu.