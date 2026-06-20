Formula E Sanya E-Prix: Dennis pole pozisyonunda, Andretti ön sırayı kapattı

Jake Dennis, final düellosunda takım arkadaşı Felipe Drugovich'i mağlup ederek pole pozisyonunun sahibi oldu ve uzun süredir hasret kaldığı galibiyet mücadelesine yeniden ortak olma fırsatı yakaladı.

İngiliz pilot, Brezilyalı takım arkadaşını yaklaşık bir saniye farkla geride bıraktı. Drugovich'in son bölümde yaptığı hata, Dennis'in pole pozisyonunu almasında belirleyici oldu.

Şampiyona lideri Dan Ticktum yarışa üçüncü sıradan başlarken, Jaguar pilotu Mitch Evans dördüncü sırada yer alacak.

Yeni Zelandalı pilot, ilk yarı final düellosunda Drugovich'e yalnızca 0.025 saniye farkla mağlup oldu. Onun yanında yer alacak Cupra Kiro pilotu Ticktum ise düelloyu kazanma yolunda ilerlerken sert frenaj noktalarından birinde hata yaparak kaçış alanına taştı ve pole mücadelesinden koptu.

İngiliz pilot açısından bu sonuç büyük bir fırsatın kaçması anlamına geliyor. Ticktum, hafta sonu boyunca sergilediği güçlü performansı bir pole pozisyonuna dönüştürme şansını değerlendiremedi.

Çeyrek finallerde günün en çekişmeli eşleşmesi ise Taylor Barnard ile Mitch Evans arasında yaşandı. DS Penske pilotu Barnard, Evans'a yalnızca binde bir saniye farkla elendi.

Ancak İngiliz pilot, aldığı grid cezası nedeniyle yarışa yalnızca 14. sıradan başlayacak.

Diğer tarafta Felipe Drugovich, Nick Cassidy'yi yaklaşık dört ondalık saniye farkla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Cassidy ise yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Nyck de Vries de çeyrek final aşamasında Dan Ticktum’a elendi. Edoardo Mortara'nın grup aşamasında elenmesi de göz önüne alındığında, sezon boyunca önemli bir gelişim gösteren Mahindra cephesi hafta sonundan daha fazlasını bekliyordu.

Buna rağmen Hollandalı pilot de Vries, beşinci sıradan start alarak üçüncü sırayı paylaşacak. Onun arkasında Cassidy yer alırken, Pascal Wehrlein ve Joel Eriksson ise sırasıyla yedinci ve sekizinci sıraları elde etti. Eriksson, Barnard’ın aldığı ceza sayesinde bir sıra yükseldi.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

A Grubu'nda önemli bir sürpriz yaşanmazken, favori isimlerin büyük bölümü düello aşamasına kalmayı başardı. Ancak Edoardo Mortara, yalnızca 0.020 saniye farkla elenerek son 8'e kalma şansını kaçırdı.

Grup aşamasında elenen diğer isimler ise Sebastien Buemi, Pepe Marti, Nico Müller, Norman Nato ve Lucas di Grassi oldu.

B Grubu'nda ise günün en büyük sürprizi Antonio Felix da Costa'nın yalnızca yedinci sırada kalmasıydı. Portekizli pilot, geçiş fırsatlarının sınırlı olduğu Sanya pistinde yarışa gerilerden başlayacak olması nedeniyle zorlu bir yarışla karşı karşıya kalacak.

B Grubu'nda elenen diğer isimler Joel Eriksson, Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne, Max Günther ve Lola ABT pilotu Zane Maloney oldu.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images