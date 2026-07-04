F2 Silverstone Sprint: Tsolov, son turda Minì'yi geçerek zafer kazandı

Pole pozisyonundan start alan Gabriele Minì, liderliğini başarılı bir kalkışla korudu. İkinci sıradan yarışa başlayan Ritomo Miyata ise ilk turun sonunda beşinciliğe geriledi. Hitech TGR pilotu, ilk virajlardaki zorlu bölümün ardından Villagómez, Tsolov ve Joshua Duerksen'e geçildi.

Miyata'nın kötü başlangıcı, ikinci turun başında Kush Maini'nin The Loop virajında dış çizgiden yaptığı atakla beşinciliği de kaybetmesiyle daha da ağırlaştı.

Kısa süre sonra John Bennett'in start-finiş düzlüğünde aracını kenara çekmesi üzerine Güvenlik Aracı piste girdi. TRIDENT pilotunun, Sebastián Montoya ve Colton Herta'nın karıştığı olaydan etkilendiği görüldü.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış 7. turda yeniden başladı ve Minì liderliğini korudu. Arkalarda Roman Bilinski, Copse virajında Tasanapol Inthraphuvasak'ı dışarıdan geçerek yedinciliğe yükselmeyi denedi ancak ART Grand Prix pilotu kapıyı kapatarak rakibine fırsat vermedi.

İlk turda üçüncülüğe kadar yükselen Tsolov, 9. turda Stowe virajında Villagómez'i dışarıdan geçerek ikinciliğe yükseldi. Bunun üzerine MP Motorsport telsizden Minì'ye, şampiyona rakibinin artık hemen arkasında olduğunu ve temposunu artırması gerektiğini bildirdi.

Miyata'nın sıkıntılı yarışı devam ederken Inthraphuvasak, Stowe virajında yaptığı atakla altıncılığa yükseldi. Ardından Bilinski de Japon pilota saldırdı ancak Miyata, Brooklands ve Stowe virajlarında başarılı savunmalar yaparak puan barajı içindeki yerini korudu.

13. turda DAMS Lucas Oil pilotu Bilinski, Hangar Düzlüğü üzerinde Miyata'yı geride bırakmayı başardı. Takım arkadaşı Dino Beganovic de birkaç viraj sonra The Loop'ta aynı hamleyi yaparak öne geçti.

Önde ise Tsolov, 15. turun başlangıcında lider Minì'nin sadece 0.7 saniye arkasındaydı. Bu ikilinin hemen arkasında Maini, uzun süre Duerksen'in arkasında sabırla bekledikten sonra Brooklands virajında iç taraftan yaptığı atakla dördüncülüğü aldı.

16. turda Tsolov ilk ciddi geçiş denemesini gerçekleştirdi. İki pilot Stowe virajı boyunca yan yana mücadele ederken, Minì yerini korumayı başardı.

Diğer tarafta Inthraphuvasak, Luffield virajında Duerksen'i dışarıdan geçerek beşinciliğe yükseldi. Giderek tempo kaybeden Paraguaylı pilot bu kez, takım arkadaşı Bilinski'yi geride bırakan Beganovic'in baskısı altına girdi.

Birkaç tur boyunca fırsat kollayan Beganovic, Vale şikanında iç taraftan yaptığı şık atakla Duerksen'i geçerek altıncılığa yükseldi. Bilinski de kısa süre sonra Hangar Düzlüğü'nde takım arkadaşını takip ederek aynı geçişi gerçekleştirdi.

Zafer mücadelesinde Tsolov sondan bir önceki turda Minì'nin yalnızca 0.4 saniye gerisindeydi. Ancak MP Motorsport pilotu, yine başarılı savunmasıyla rakibini arkasında tutmayı başardı. Bu sırada Villagómez de ilk iki pilota iyice yaklaşmıştı.

Ancak son turun başında Minì, The Loop virajına frenleme sırasında lastik kilitledi. Bu hata Tsolov'a beklediği fırsatı verdi. DRS'nin de yardımıyla Wellington Düzlüğü'nde rakibini geride bırakan Bulgar pilot yarışın liderliğini ele geçirdi.

Tsolov damalı bayrağı ilk sırada geçerek üst üste ikinci zaferini elde etti. Minì, finiş çizgisine kadar Villagómez'in baskısına direnerek ikinci sırayı korudu.

ART Grand Prix pilotları Kush Maini ve Tasanapol Inthraphuvasak dördüncü ve beşinci sıraları alırken, Dino Beganovic altıncı, Roman Bilinski yedinci oldu. Son puanı ise Joshua Duerksen sekizinci sırayı alarak kazandı.