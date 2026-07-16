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Formula 1 Belçika GP

Verstappen’in menajeri: “Max, kontratına sadık kalmak istiyor”

Max Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen, Hollandalı pilotun takımdan ayrılacağına dair söylentlere rağmen Verstappen’in Red Bull ile olan sözleşmesini sonuna kadar sürdürme niyetinde olduğunu açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Red Bull'un bu yıl oldukça zorlu bir sezon geçirmesiyle, Verstappen'in geleceğine dair soru işaretleri son haftalarda iyice artmıştı. Milton Keynes merkezli ekiple 11. sezonunu geçiren 28 yaşındaki pilot, takıma katıldığından bu yana en az başarı elde ettiği ve en çok zorlandığı dönemlerden birini yaşıyor.

Özellikle son Britanya Grand Prix'si, Verstappen için büyük bir hayal kırıklığına sahne olmuştu. RB22 aracındaki yeni döner arka kanat sisteminin üst üste ikinci yarış hafta sonunda da arızalanmasıyla Hollandalı pilot kendisini çakıl havuzunda bulmuş ve yarışı tamamlayamamıştı. Yarış sonrasında yaşadığı büyük hayal kırıklığıysa uzun vadeli geleceğine dair ayrılık söylentilerini iyice alevlendirmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bu olaydan bir hafta sonra, menajer Raymond Vermeulen ve Max'in babası Jos Verstappen’in Amsterdam’da Red Bull danışmanı Helmut Marko ile bir araya gelmesi, söylentileri zirveye taşımıştı. Ancak Avusturya basını OE24'e konuşan Vermeulen, bu görüşmenin büyütülmemesi gerektiğini belirterek durumu şöyle açıkladı: "Bu toplantı, çok önceden planlanmış tamamen özel bir buluşmaydı. Ayrıca aynı dönemde Max'in kız kardeşi evlendi."

Kariyerinde 71 grand prix zaferi bulunan Verstappen’in gelecek planlarına doğrudan değinen Vermeulen, başarılı pilotun mevcut sözleşmesi bitmeden Red Bull'dan ayrılma gibi bir niyetinin olmadığını şu sözlerle ifade etti: “Bu konuda basında çok fazla şey yazılıp çiziliyor.”

“Ancak işin aslı şu ki Max, Red Bull'daki dönemini tamamlamak istiyor. Kendisinin 2028 yılına kadar sözleşmesi var ve bu kontrata sadık kalmak istiyor."

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