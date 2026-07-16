Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Hamilton: "Şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin daha uyumlu ve kenetlenmiş bir ekip haline geldiğini söylerken, Formula 1 dünya şampiyonluğu hakkında düşünmediğini vurguladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Britanya GP'sinin ardından şampiyonada üçüncü sırada yer alan Lewis Hamilton, Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin 32, takım arkadaşı George Russell'ın ise 7 puan gerisinde bulunuyor. Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, sezonun ilk dokuz yarışında beş kez podyuma çıkarken Barselona'da da galibiyete ulaşmıştı.

Hamilton daha önce, Michael Schumacher ile paylaştığı yedi dünya şampiyonluğu rekorunu geride bırakacak sekizinci şampiyonluğu kazanmadan Formula 1'den emekli olmayı düşünmediğini söylemişti.

Ferrari, şu ana kadar Mercedes'in en yakın rakibi olurken, SF-26'nın Brackley ekibinin aracına kıyasla daha dayanıklı bir performans sergilemesi de dikkat çekti.

 Ancak Hamilton, şampiyonluk mücadelesi konusunda temkinli açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Fabrikadaki tüm ekiple gerçektengurur duyuyorum. Takımdaki herkes ortaya bir şey koyuyor ve katkı sağlıyor."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

"Herkes kendini bir üst seviyeye taşıyor. Belki geçmişte olduğundan biraz daha fazla çaba gösteriyor ve artık çok daha uyumlu, birbirine daha sıkı bağlı bir şekilde çalışıyoruz. Fred'in liderliği de bu süreçte çok önemli. Talep ettiğimiz geliştirmelerin hayata geçtiğini görmek de oldukça sevindirici."

"Takım motor konusunda önemli bir adım atabilmek için inanılmaz çalıştı. Bu istediğimiz büyük sıçrama değil ama ileriye doğru atılmış bir adım. Yapmamız gereken de tam olarak bu; adım adım ilerlemeye devam etmek."

"Ancak ben şampiyonluğu düşünmüyorum.Her yarışa odaklanıyorum ve Barselona'da yaptığımız gibi her şeyi kusursuz uygulamaya çalışıyorum. Çünkü o hafta sonu pit stoplar, strateji ve tüm operasyon kusursuz bir uyum içindeydi."

"Her hafta sonu bunu tekrarlayabilmek en önemli şey. 15 yarış sonra ne olacağını düşünmenin ise hiçbir anlamı yok." dedi.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen’in menajeri: “Max, kontratına sadık kalmak istiyor”
Sonraki haber McLaren, Belçika GP’de yeni motor parçası kullanacak: Norris sıra cezası aldı

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Stroll: "Spa bizim için sezonun en kötü yarışı olacak"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Stroll: "Spa bizim için sezonun en kötü yarışı olacak"

Leclerc: "Silverstone'dan önce Spa'da çok kötü durumda olacağımızı düşünüyorduk"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Silverstone'dan önce Spa'da çok kötü durumda olacağımızı düşünüyorduk"

Son Haberler

F1 pilotları neden Spa’nın 'hüzünlü' geçeceğinden endişe ediyor?

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
F1 pilotları neden Spa’nın 'hüzünlü' geçeceğinden endişe ediyor?

Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

McLaren, Belçika GP’de yeni motor parçası kullanacak: Norris sıra cezası aldı

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
McLaren, Belçika GP’de yeni motor parçası kullanacak: Norris sıra cezası aldı

Hamilton: "Şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Hamilton: "Şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle