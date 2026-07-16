Hamilton: "Şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum"

Britanya GP'sinin ardından şampiyonada üçüncü sırada yer alan Lewis Hamilton, Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin 32, takım arkadaşı George Russell'ın ise 7 puan gerisinde bulunuyor. Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, sezonun ilk dokuz yarışında beş kez podyuma çıkarken Barselona'da da galibiyete ulaşmıştı.

Hamilton daha önce, Michael Schumacher ile paylaştığı yedi dünya şampiyonluğu rekorunu geride bırakacak sekizinci şampiyonluğu kazanmadan Formula 1'den emekli olmayı düşünmediğini söylemişti.

Ferrari, şu ana kadar Mercedes'in en yakın rakibi olurken, SF-26'nın Brackley ekibinin aracına kıyasla daha dayanıklı bir performans sergilemesi de dikkat çekti.

Ancak Hamilton, şampiyonluk mücadelesi konusunda temkinli açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Fabrikadaki tüm ekiple gerçektengurur duyuyorum. Takımdaki herkes ortaya bir şey koyuyor ve katkı sağlıyor."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Herkes kendini bir üst seviyeye taşıyor. Belki geçmişte olduğundan biraz daha fazla çaba gösteriyor ve artık çok daha uyumlu, birbirine daha sıkı bağlı bir şekilde çalışıyoruz. Fred'in liderliği de bu süreçte çok önemli. Talep ettiğimiz geliştirmelerin hayata geçtiğini görmek de oldukça sevindirici."

"Takım motor konusunda önemli bir adım atabilmek için inanılmaz çalıştı. Bu istediğimiz büyük sıçrama değil ama ileriye doğru atılmış bir adım. Yapmamız gereken de tam olarak bu; adım adım ilerlemeye devam etmek."

"Ancak ben şampiyonluğu düşünmüyorum.Her yarışa odaklanıyorum ve Barselona'da yaptığımız gibi her şeyi kusursuz uygulamaya çalışıyorum. Çünkü o hafta sonu pit stoplar, strateji ve tüm operasyon kusursuz bir uyum içindeydi."

"Her hafta sonu bunu tekrarlayabilmek en önemli şey. 15 yarış sonra ne olacağını düşünmenin ise hiçbir anlamı yok." dedi.