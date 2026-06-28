FIA Formula 2 Avusturya GP: Tsolov, strateji ve mücadele dolu yarışta zafere ulaştı, Mini ikinci!
2026 FIA Formula 2, Avusturya’da gerçekleştirilen ana yarışta ilk turdan son tura kadar büyük mücadelelere sahne oldu.
Nikola Tsolov, Campos Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Campos Racing pilotu Nikola Tsolov, yarışın başında liderliği ele geçirdikten sonra kusursuz bir performans sergileyerek Red Bull Ring’de damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Noel Leon harika bir kalkış yaparak yarışa lider başlarken, takım arkadaşı Nikola Tsolov da iyi start aldı ve Campos Racing ilk viraja 1-2 girdi. Tsolov, üçüncü virajda Leon’u geçerek liderliği ele geçirirken, Gabriele Mini kısa süreliğine ikinci sıraya yükselse de Leon altıncı virajda yerini geri aldı.
İlk turda Sebastian Montoya ile Rafael Villagomez’in üçüncü virajda temas yaşaması sonucu iki pilot da yarış dışı kaldı. Olaya Joshua Duerksen de dahil olurken, yarışa güvenlik aracı dahil oldu. Sonrasında yarış beşinci turda yeniden başladı ve Tsolov liderliğini korumayı başardı.
Takımların pit stratejileri yarışın seyrini belirledi. Leon yedinci turda ilk pit yapan isim olurken, Tsolov dokuzuncu turda, Mini ise bir tur sonra zorunlu pitlerini tamamladı.
Mücadelede Tsolov, Mini’yi geçerek avantajını korurken Alex Dunne da Mini’yi geride bırakarak liderlik mücadelesine ortak oldu.
Orta bölümde şampiyona adayları arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, verimli strateji tercih eden pilotlar uzun süre liderlikte kaldı. Mari Boya’nın aracındaki sorun nedeniyle 26. turda Sanal Güvenlik aracı devreye girdi ve stratejiler yeniden şekillendi.
Son pit stopların ardından Tsolov yeniden yarış liderliğini devraldı. Arkasında Mini, Dunne ve Camara sıralanırken, geç pit yapan Goethe yumuşak lastiklerle etkileyici bir geri dönüş yaptı. Son turlarda arka arkaya yaptığı geçişlerle üçüncülüğe kadar yükselen MP Motorsport pilotu, yarışın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.
Son bölümde Dunne, Camara, Duerksen ve Goethe arasında yaşanan mücadele nefes keserken, Charlie Wurz Inthraphuvasak da yumuşak lastik avantajıyla ilk beşe yükselmeyi başardı.
40 tur sonunda Nikola Tsolov, en yakın rakibi Gabriele Mini’nin 3.3 saniye önünde damalı bayrağı görerek sezonun önemli galibiyetlerinden birini elde etti. Mini ikinci olurken, etkileyici yükselişini sürdüren Goethe podyumun son basamağını tamamladı.
Yarışı Rafael Camara dördüncü, Tasanapol Inthraphuvasak beşinci, Martinius Stenshorne altıncı, Alex Dunne yedinci, Noel Leon sekizinci, Laurens van Hoepen dokuzuncu ve Joshua Duerksen onuncu sırada tamamlayarak puan alan isimler oldu.
FIA Formula 2 Şampiyonası’nın yedinci ayağı, 03–05 Temmuz tarihleri arasında Silverstone pistinde yapılacak. Şampiyona mücadelesi, sezonun en kritik virajlarından birinde kaldığı yerden devam edecek.
2. YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|40
|
-
|1
|25
|2
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|40
|
+3.900
3.9
|3.900
|1
|18
|3
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|40
|
+12.100
12.1
|8.200
|1
|15
|4
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|40
|
+14.900
14.9
|2.800
|1
|12
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|40
|
+15.500
15.5
|0.600
|1
|10
|6
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|40
|
+19.600
19.6
|4.100
|1
|8
|7
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|40
|
+20.700
20.7
|1.100
|1
|6
|8
|
N. León Campos Racing
|5
|40
|
+21.300
21.3
|0.600
|1
|4
|9
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|40
|
+21.800
21.8
|0.500
|1
|2
|10
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|40
|
+22.400
22.4
|0.600
|1
|1
|11
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|40
|
+22.700
22.7
|0.300
|1
|12
|
J. Bennett Trident
|25
|40
|
+26.700
26.7
|4.000
|1
|13
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|40
|
+28.300
28.3
|1.600
|1
|14
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|40
|
+31.200
31.2
|2.900
|1
|15
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|40
|
+31.300
31.3
|0.100
|2
|16
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|40
|
+32.900
32.9
|1.600
|1
|17
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|40
|
+33.000
33.0
|0.100
|1
|18
|
C. Shields AIX Racing
|21
|40
|
+34.600
34.6
|1.600
|1
|19
|C. Herta Hitech Racing
|4
|40
|
+35.600
35.6
|1.000
|1
|dnf
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|25
|
15 laps
|Yarış dışı
|dnf
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|0
|
|Çarpışma
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|0
|
|Çarpışma
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