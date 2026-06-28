FIA Formula 2 Avusturya GP: Tsolov, strateji ve mücadele dolu yarışta zafere ulaştı, Mini ikinci!

Campos Racing pilotu Nikola Tsolov, yarışın başında liderliği ele geçirdikten sonra kusursuz bir performans sergileyerek Red Bull Ring’de damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Noel Leon harika bir kalkış yaparak yarışa lider başlarken, takım arkadaşı Nikola Tsolov da iyi start aldı ve Campos Racing ilk viraja 1-2 girdi. Tsolov, üçüncü virajda Leon’u geçerek liderliği ele geçirirken, Gabriele Mini kısa süreliğine ikinci sıraya yükselse de Leon altıncı virajda yerini geri aldı.

İlk turda Sebastian Montoya ile Rafael Villagomez’in üçüncü virajda temas yaşaması sonucu iki pilot da yarış dışı kaldı. Olaya Joshua Duerksen de dahil olurken, yarışa güvenlik aracı dahil oldu. Sonrasında yarış beşinci turda yeniden başladı ve Tsolov liderliğini korumayı başardı.

Takımların pit stratejileri yarışın seyrini belirledi. Leon yedinci turda ilk pit yapan isim olurken, Tsolov dokuzuncu turda, Mini ise bir tur sonra zorunlu pitlerini tamamladı.

Mücadelede Tsolov, Mini’yi geçerek avantajını korurken Alex Dunne da Mini’yi geride bırakarak liderlik mücadelesine ortak oldu.

Orta bölümde şampiyona adayları arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, verimli strateji tercih eden pilotlar uzun süre liderlikte kaldı. Mari Boya’nın aracındaki sorun nedeniyle 26. turda Sanal Güvenlik aracı devreye girdi ve stratejiler yeniden şekillendi.

Son pit stopların ardından Tsolov yeniden yarış liderliğini devraldı. Arkasında Mini, Dunne ve Camara sıralanırken, geç pit yapan Goethe yumuşak lastiklerle etkileyici bir geri dönüş yaptı. Son turlarda arka arkaya yaptığı geçişlerle üçüncülüğe kadar yükselen MP Motorsport pilotu, yarışın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Son bölümde Dunne, Camara, Duerksen ve Goethe arasında yaşanan mücadele nefes keserken, Charlie Wurz Inthraphuvasak da yumuşak lastik avantajıyla ilk beşe yükselmeyi başardı.

40 tur sonunda Nikola Tsolov, en yakın rakibi Gabriele Mini’nin 3.3 saniye önünde damalı bayrağı görerek sezonun önemli galibiyetlerinden birini elde etti. Mini ikinci olurken, etkileyici yükselişini sürdüren Goethe podyumun son basamağını tamamladı.

Yarışı Rafael Camara dördüncü, Tasanapol Inthraphuvasak beşinci, Martinius Stenshorne altıncı, Alex Dunne yedinci, Noel Leon sekizinci, Laurens van Hoepen dokuzuncu ve Joshua Duerksen onuncu sırada tamamlayarak puan alan isimler oldu.

FIA Formula 2 Şampiyonası’nın yedinci ayağı, 03–05 Temmuz tarihleri arasında Silverstone pistinde yapılacak. Şampiyona mücadelesi, sezonun en kritik virajlarından birinde kaldığı yerden devam edecek.

2. YARIŞ Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 40 - 1 25 2 G. Minì MP Motorsport 9 40 +3.900 3.9 3.900 1 18 3 O. Goethe MP Motorsport 10 40 +12.100 12.1 8.200 1 15 4 R. Câmara Invicta Racing 1 40 +14.900 14.9 2.800 1 12 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 40 +15.500 15.5 0.600 1 10 6 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 40 +19.600 19.6 4.100 1 8 7 A. Dunne Rodin Motorsport 15 40 +20.700 20.7 1.100 1 6 8 N. León Campos Racing 5 40 +21.300 21.3 0.600 1 4 9 L. Van Hoepen Trident 24 40 +21.800 21.8 0.500 1 2 10 J. Duerksen Invicta Racing 2 40 +22.400 22.4 0.600 1 1 11 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 40 +22.700 22.7 0.300 1 12 J. Bennett Trident 25 40 +26.700 26.7 4.000 1 13 K. Maini ART Grand Prix 16 40 +28.300 28.3 1.600 1 14 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 40 +31.200 31.2 2.900 1 15 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 40 +31.300 31.3 0.100 2 16 R. Miyata Hitech Racing 3 40 +32.900 32.9 1.600 1 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 40 +33.000 33.0 0.100 1 18 C. Shields AIX Racing 21 40 +34.600 34.6 1.600 1 19 C. Herta Hitech Racing 4 40 +35.600 35.6 1.000 1 dnf M. Boya Prema Powerteam 12 25 15 laps Yarış dışı dnf R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 0 Çarpışma dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 0 Çarpışma