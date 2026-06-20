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Yarış raporu
Formula E Sanya ePrix

Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı

Jake Dennis, olaylarla dolu ve kırmızı bayrakla kesilen Sanya E-Prix'sini kazanarak dokuz yarışlık podyum hasretine son verdi. Şampiyona lideri Mitch Evans ise yaşadığı kazaların ardından yarış dışı kaldı.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Jake Dennis, Andretti Formula E

Porsche motorlu Andretti araçları yarışa ön sırayı kapatarak başladı. Pole pozisyonundaki Jake Dennis liderliği korurken, takım arkadaşı Felipe Drugovich ikinci sırada yer aldı.

İlk turlarda pilotlar enerji yönetimi nedeniyle temkinli bir tempo izledi.

Altıncı turda, yedinci sıradan start alan Pascal Wehrlein temposunu artırdı. Önce Dan Ticktum'u, ardından Mitch Evans ve Felipe Drugovich'i geride bırakan Alman pilot, sekizinci turda Jake Dennis'i de geçerek liderliği ele geçirdi.

Sonraki birkaç tur boyunca Dennis ve Wehrlein arasında liderlik mücadelesi yaşandı.

Nick Cassidy ve Edoardo Mortara kısa süreliğine yarışın ön sıralarına yükseldi. Mortara’nın ön kanadında Oliver Rowland ile yaşadığı temas sonucunda hasar oluştu fakat buna rağmen yarışa devam etti.

Yarışın kırılma anlarından biri Dan Ticktum'un Mitch Evans'a arkadan çarpması oldu. Temas sonucu her iki araç da ciddi hasar aldı. Evans'ın arka kanadı büyük zarar görürken, Ticktum'un aracı da önemli ölçüde etkilendi.

Kısa süre sonra Dan Ticktum ve Zane Maloney'nin karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı. Kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk temas sırasında aldığı hasar nedeniyle Mitch Evans'ın arka kanadı teknik kurallara uygun bulunmadı ve şampiyona lideri yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kırmızı bayrak sonrasında yarış yeniden startla başladı.

Dennis ve Drugovich yine ilk sırayı paylaşırken, Wehrlein üçüncü sırada mücadele etti ancak Düzlük Modu avantajını kullanan son şampiyon Oliver Rowland, birkaç tur içinde 12. sıradan liderliğe kadar yükselmeyi başardı.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yarışın sonlarına doğru rakipleriyle mücadele ederken kontrolünü kaybeden Rowland, Tecpro bariyerlerine çarparak yarış dışı kaldı.

Otuzuncu turda Antonio Felix Da Costa yarışın lideriydi. Ancak Portekizli pilot daha önce yaşanan bir olay nedeniyle beş saniye zaman cezası aldı.

Dennis cezanın etkisini beklemek zorunda kalmadan Da Costa'yı geçerek liderliği ele geçirdi.

Jake Dennis damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldı.

Felix da Costa'nın cezası, Felipe Drugovich'in ikinci sıraya yükselmesine sebep oldu.

Pepe Marti üçüncü, Nyck de Vries ise dördüncü sırada finiş gördü.

Yarışta Mitch Evans, Oliver Rowland ve Edoardo Mortara'nın puansız kalması şampiyona mücadelesini yeniden alevlendirdi.

Evans 128 puanla liderliğini korurken, Rowland 109 puanla ikinci, Mortara 103 puanla üçüncü ve Wehrlein 101 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Galibiyetin ardından Jake Dennis 94 puana ulaşarak altıncı sıraya yükseldi ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

2026 Sanya E-Prix

Sıra   Pilot  Takım  Süre  Gecikme
1 Jake Dennis Andretti 1:09'08.646  
2 Felipe Drugovich Andretti 1:09'09.758 1.112
3 Josep Martí Cupra Kiro 1:09'10.750 2.104
4 Nyck de Vries Mahindra 1:09'11.501 2.855
5 A.F.da Costa Jaguar 1:09'14.348 5.702
6 Max Günther DS 1:09'15.762 7.116
7 Nico Müller Porsche 1:09'17.426 8.780
8 Jean-Éric Vergne Citroën 1:09'17.682 9.036
9 Taylor Barnard DS 1:09'18.019 9.373
10 Lucas Di Grassi Lola 1:09'18.527 9.881
11 Zane Maloney Lola 1:09'19.117 10.471
12 Joel Eriksson Envision 1:09'19.910 11.264
13 Sébastien Buemi Envision 1:09'21.137 12.491
14 Pascal Wehrlein Porsche 1:09'21.388 12.742
15 Dan Ticktum Cupra Kiro 1:10'19.342 1'10.696
 
  Mitch Evans Jaguar 1:10'27.928 Not classified
  Nick Cassidy Citroën 1:08'50.486 Not classified
  Oliver Rowland Nissan 1:05'52.766 Retirement
  Norman Nato Nissan 50'55.016 Retirement
  Edoardo Mortara Mahindra 43'45.767 Retirement

 

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