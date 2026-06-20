Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı

Porsche motorlu Andretti araçları yarışa ön sırayı kapatarak başladı. Pole pozisyonundaki Jake Dennis liderliği korurken, takım arkadaşı Felipe Drugovich ikinci sırada yer aldı.

İlk turlarda pilotlar enerji yönetimi nedeniyle temkinli bir tempo izledi.

Altıncı turda, yedinci sıradan start alan Pascal Wehrlein temposunu artırdı. Önce Dan Ticktum'u, ardından Mitch Evans ve Felipe Drugovich'i geride bırakan Alman pilot, sekizinci turda Jake Dennis'i de geçerek liderliği ele geçirdi.

Sonraki birkaç tur boyunca Dennis ve Wehrlein arasında liderlik mücadelesi yaşandı.

Nick Cassidy ve Edoardo Mortara kısa süreliğine yarışın ön sıralarına yükseldi. Mortara’nın ön kanadında Oliver Rowland ile yaşadığı temas sonucunda hasar oluştu fakat buna rağmen yarışa devam etti.

Yarışın kırılma anlarından biri Dan Ticktum'un Mitch Evans'a arkadan çarpması oldu. Temas sonucu her iki araç da ciddi hasar aldı. Evans'ın arka kanadı büyük zarar görürken, Ticktum'un aracı da önemli ölçüde etkilendi.

Kısa süre sonra Dan Ticktum ve Zane Maloney'nin karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı. Kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk temas sırasında aldığı hasar nedeniyle Mitch Evans'ın arka kanadı teknik kurallara uygun bulunmadı ve şampiyona lideri yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kırmızı bayrak sonrasında yarış yeniden startla başladı.

Dennis ve Drugovich yine ilk sırayı paylaşırken, Wehrlein üçüncü sırada mücadele etti ancak Düzlük Modu avantajını kullanan son şampiyon Oliver Rowland, birkaç tur içinde 12. sıradan liderliğe kadar yükselmeyi başardı.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yarışın sonlarına doğru rakipleriyle mücadele ederken kontrolünü kaybeden Rowland, Tecpro bariyerlerine çarparak yarış dışı kaldı.

Otuzuncu turda Antonio Felix Da Costa yarışın lideriydi. Ancak Portekizli pilot daha önce yaşanan bir olay nedeniyle beş saniye zaman cezası aldı.

Dennis cezanın etkisini beklemek zorunda kalmadan Da Costa'yı geçerek liderliği ele geçirdi.

Jake Dennis damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldı.

Felix da Costa'nın cezası, Felipe Drugovich'in ikinci sıraya yükselmesine sebep oldu.

Pepe Marti üçüncü, Nyck de Vries ise dördüncü sırada finiş gördü.

Yarışta Mitch Evans, Oliver Rowland ve Edoardo Mortara'nın puansız kalması şampiyona mücadelesini yeniden alevlendirdi.

Evans 128 puanla liderliğini korurken, Rowland 109 puanla ikinci, Mortara 103 puanla üçüncü ve Wehrlein 101 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Galibiyetin ardından Jake Dennis 94 puana ulaşarak altıncı sıraya yükseldi ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

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