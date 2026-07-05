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Yarış raporu
Formula E Şanghay ePrix II

Şanghay E-Prix 2. yarış: Di Grassi muazzam bir geri dönüşle zafere ulaştı, Eriksson ilk kez podyumda

Formula E Dünya Şampiyonası'nın Şanghay'daki ikinci yarışında Lucas di Grassi, son sıraya yakın başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin en etkileyici galibiyetlerinden birine imza attı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lucas Di Grassi, Lola-Yamaha

Lucas Di Grassi, Lola-Yamaha

Görüş şartlarının oldukça zor olmasına rağmen ikinci yarışın start sorunsuz geçti. Felipe Drugovich liderliğini korurken, daha ilk turdan itibaren pilotlar Atak Modu stratejilerini devreye sokmaya başladı.

Birçok pilot ekstra gücü erkenden kullanmayı tercih etti. Bu tercih ilk etapta sıra kaybetmelerine neden olsa da, ıslak zeminde sağladığı ilave çekiş sayesinde sonraki turlarda önemli avantaj elde ettiler.

Bu stratejiden en çok faydalanan isim Taylor Barnard oldu. Henüz ikinci turun başlarında liderliğe yükselen Barnard, Atak Modu kullanmayan rakiplerine karşı rahatlıkla fark açtı. Pascal Wehrlein de erken Atak Modu tercih eden isimlerden biri oldu ve güçlü temposuyla ön grupta yer aldı.

Öte yandan Porsche'nin diğer pilotu Nico Müller daha agresif bir strateji izleyerek 10. tur sonunda ikinciliğe kadar yükseldi. Antonio Félix da Costa da 15. sıradan başladığı yarışta dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

Yarışın orta bölümünde Envision pilotu Sébastien Buemi ikinci Atak Modu kullanımını başlatarak Porsche pilotları üzerinde baskı kurdu.

Nico Müller takım arkadaşı Wehrlein'i koruyabilmek adına hemen karşılık verdi ancak bu sırada iki Envision aracına da geçilerek pozisyon kaybetti.

Ardından Joel Eriksson sahip olduğu enerji avantajını çok iyi değerlendirdi ve Wehrlein'i geride bıraktı. Pist kurudukça Porsche araçları performans kaybetmeye başladı. Wehrlein takım telsizinden aracının önemli ölçüde enerji dezavantajına sahip olduğunu dile getirdi.

Bitime dört tur kala ikinci Attack Mode'unu kullanan Wehrlein, kaygan zeminde bu kez Jean-Éric Vergne ve Lucas di Grassi'ye de geçilerek iki sıra daha kaybetti. Weissach merkezli Porsche fabrika takımının değişken hava şartlarında stratejik açıdan hata yaptığı görüldü.

Üç tur kala Zane Maloney'nin sağ arka süspansiyonunun kırılması sonucu start-finiş düzlüğünde kalması üzerine Full Course Yellow çıktı. Bu sırada Nissan, Oliver Rowland için büyük risk alarak İngiliz pilotu yeni kuru zemin lastikleri takmak üzere pite çağırdı.

Maloney'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son iki tur için yeniden başladı. Bu esnada lider grupta yalnızca Lucas di Grassi'nin hâlâ dört dakikalık Atak Modu hakkı bulunuyordu.

Brezilyalı pilot bu avantajı kusursuz şekilde değerlendirdi ve Jean-Éric Vergne ile Joel Eriksson'la nefes kesen bir liderlik mücadelesine girişti.

Di Grassi, son sıraya yakın başladığı yarışta adeta rakiplerinin arasından geçerek yükseldi. Lola Yamaha Abt ekibinin yağışlı şartlar için tercih ettiği doğru lastik basıncı da Brezilyalı pilota büyük avantaj sağladı. Son turda kalan ekstra gücünü kullanan di Grassi, Vergne'yi geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Jean-Éric Vergne damalı bayrağı ikinci sırada geçse de, sarı bayrak altında olası bir geçiş nedeniyle yarış sonrası inceleme altına alındı. Joel Eriksson ise üçüncü olarak Formula E kariyerinin ilk podyum sonucunu elde etti.

Pascal Wehrlein dördüncü sırayı alarak podyumu kaçırsa da şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Alman pilot puanını 141'e yükselterek şampiyonada liderliğe yükseldi ve Mitch Evans'ın 9 puan önüne geçti.

Sébastien Buemi beşinci, pole pozisyonundan başlayan Felipe Drugovich ise altıncı sırada finiş gördü.

Nissan'ın cesur lastik stratejisi son bölümde karşılığını verdi ve son dünya şampiyonu Oliver Rowland son turlardaki yükselişiyle sekizinci sıraya kadar çıktı. Bu sonuçla Britanyalı pilot genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi.

Şanghay'daki olaylı pazar yarışının ilk 10'unu Taylor Barnard ile onuncu olan Kiro-Porsche pilotu Dan Ticktum tamamladı. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Puan Yarış dışı
1 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 28

40'43.390

   125.6 25  
2 France J. Vergne Citroën Racing 25 28

+0.565

40'43.955

 0.565 125.6 18  
3 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 28

+2.903

40'46.293

 2.338 125.4 15  
4 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 28

+11.093

40'54.483

 8.190 125.0 12  
5 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 28

+17.373

41'00.763

 6.280 124.7 10  
6 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 28

+19.651

41'03.041

 2.278 124.6 8  
7 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 28

+22.456

41'05.846

 2.805 124.4 6  
8 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 28

+22.539

41'05.929

 0.083 124.4 4  
9 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 28

+22.690

41'06.080

 0.151 124.4 2  
10 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 28

+23.685

41'07.075

 0.995 124.4 1  
11 Germany M. Gunther DS Penske 7 28

+24.248

41'07.638

 0.563 124.4    
12
P. Martí Cupra Kiro
 3 28

+24.362

41'07.752

 0.114 124.3    
13 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 28

+26.722

41'10.112

 2.360 124.2    
14 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13 28

+26.934

41'10.324

 0.212 124.2    
15 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 28

+27.138

41'10.528

 0.204 124.2    
16 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 28

+29.960

41'13.350

 2.822 124.1    
17 France N. Nato Nissan e.dams 23 28

+31.309

41'14.699

 1.349 124.0    
18 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 28

+52.032

41'35.422

 20.723 123.0    
dnf Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 22

+6 Tur

30'54.093

 6 Tur     Yarış dışı
dnf New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 0

 

       Yarış dışı
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