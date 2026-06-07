FIA Formula 2 Monako GP yarış: Tsolov Monte Carlo’da bir kez daha kazandı, Dunne 2., Beganovic 3. sırada

2026 FIA Formula 2 sezonunun dördüncü ayağında gerçekleştirilen Monako Grand Prix’si ana yarışını Nikola Tsolov kazandı. Campos Racing pilotu, strateji seçimlerinin damga vurduğu yarışta Rafael Câmara’yı geride bırakarak Monte Carlo sokaklarında zafere ulaştı.

Alex Dunne finiş çizgisini ikinci sırada geçerek sezonun dördüncü podyumunu elde ederken, Dino Beganovic podyumun son basamağında yer aldı.

Alternatif stratejiyi kullanan Kush Maini, ilk pit stopunu geciktirerek yarışın ilerleyen bölümlerine kadar pistte kaldı ve dördüncü sırayı elde etti. Martinius Stenshorne ise ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Rafael Câmara, startta liderliğini korurken Nikola Tsolov ve Alex Dunne ilk üç sıradaki yerlerini muhafaza etti. Yarışın ilk bölümünde Tsolov, Brezilyalı pilotun yakın takibinde kalırken, Dunne ise lider ikilinin birkaç saniye gerisinde mücadele etti.

Yarışın ön sıralarında yer alan pilotların büyük bölümü pit stoplarını geciktirmeyi tercih ederken, Kush Maini liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Ancak Hindistanlı pilotun henüz zorunlu pit stopunu yapmamış olması, yarışın kaderinin son bölümlerde şekilleneceğini gösteriyordu.

Yarışın kırılma anı 35. turda yaşandı. Tsolov, ilk viraj girişinde Câmara’ya baskı uygularken Brezilyalı pilot frenaj sırasında kilitlendi ve kaçış alanına taştı. Temas yaşanmasa da Câmara önemli zaman kaybetti ve kısa süre sonra yarış dışı kaldı. Olayın ardından sanal güvenlik aracı.devreye girerken, stratejiler tamamen değişti.

VSC periyodu sırasında pit stoplarını tamamlayan pilotlar önemli avantaj elde etti. Tsolov pit stop sürecini başarıyla yöneterek yeniden yarışın kontrolünü eline geçirirken, Dunne da güçlü temposuyla üst sıralardaki yerini korudu.

Yarışın son bölümünde Maini pit stopunu gerçekleştirerek piste dördüncü sırada döndü. Dino Beganovic’in baskısına rağmen pozisyonunu korumayı başaran ART pilotu, kariyerinin önemli sonuçlarından birine imza attı.

42 turun sonunda damalı bayrağı ilk gören isim Nikola Tsolov oldu. Bulgar pilot böylece Monte Carlo’da bir kez daha zafere ulaşırken, Alex Dunne ikinci sırada finiş gördü. Dino Beganovic ise podyumun son basamağını tamamladı.

İlk 10 sıralaması ise şu şekilde oluştu: Kush Maini dördüncü, Martinius Stenshorne beşinci, Ritomo Miyata altıncı, Emerson Fittipaldi Jr. yedinci,

Sebastian Montoya sekizinci, Noel León dokuzuncu ve Roman Bilinski onuncu sırada yarışı tamamladı.

Cadillac F1 koltuğunun adaylarından Colton Herta için yarış oldukça zorlu geçti. Amerikalı pilot, yarışın büyük bölümünü sıralamanın arka sıralarında geçirirken, sanal güvenlik aracı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası aldı.

Monako’daki sonuçların ardından Formula 2 şampiyonasında puan mücadelesi daha da kızışırken, gözler şimdi 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Barcelona ayağına çevrildi.

Yarış Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 42 1:00'19.442 139.401 1 25 1 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 42 +9.013 1:00'28.455 9.013 139.054 1 18 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 42 +26.471 1:00'45.913 17.458 138.389 1 15 4 K. Maini ART Grand Prix 16 42 +30.203 1:00'49.645 3.732 138.247 1 12 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 42 +30.294 1:00'49.736 0.091 138.244 1 10 6 R. Miyata Hitech Racing 3 42 +30.859 1:00'50.301 0.565 138.222 1 8 7 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 42 +40.542 1:00'59.984 9.683 137.856 1 6 8 S. Montoya Prema Powerteam 11 42 +42.157 1:01'01.599 1.615 137.796 1 4 9 N. León Campos Racing 5 42 +42.506 1:01'01.948 0.349 137.783 1 2 10 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 42 +43.015 1:01'02.457 0.509 137.763 1 1 11 G. Minì MP Motorsport 9 42 +43.573 1:01'03.015 0.558 137.742 1 12 L. Van Hoepen Trident 24 42 +47.323 1:01'06.765 3.750 137.602 1 13 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 42 +48.010 1:01'07.452 0.687 137.576 1 14 O. Goethe MP Motorsport 10 42 +55.610 1:01'15.052 7.600 137.291 1 15 J. Duerksen Invicta Racing 2 42 +1'05.734 1:01'25.176 10.124 136.914 1 16 M. Boya Prema Powerteam 12 42 +1'10.603 1:01'30.045 4.869 136.733 1 17 C. Shields AIX Racing 21 42 +1'10.691 1:01'30.133 0.088 136.730 1 18 J. Bennett Trident 25 42 +1'13.229 1:01'32.671 2.538 136.636 1 19 C. Herta Hitech Racing 4 42 +1'15.197 1:01'34.639 1.968 136.563 1 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 42 +1'17.159 1:01'36.601 1.962 136.491 1 21 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 42 +1'21.546 1:01'40.988 4.387 136.329 2 dnf R. Câmara Invicta Racing 1 34 +8 Tur 49'03.379 8 Tur 138.768 1 Yarış dışı