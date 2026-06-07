FIA Formula 2 Monako GP yarış: Tsolov Monte Carlo’da bir kez daha kazandı, Dunne 2., Beganovic 3. sırada
Nikola Tsolov, Monako Formula 2 ana yarışını kazanarak sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı.
Nikola Tsolov, Campos Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
2026 FIA Formula 2 sezonunun dördüncü ayağında gerçekleştirilen Monako Grand Prix’si ana yarışını Nikola Tsolov kazandı. Campos Racing pilotu, strateji seçimlerinin damga vurduğu yarışta Rafael Câmara’yı geride bırakarak Monte Carlo sokaklarında zafere ulaştı.
Alex Dunne finiş çizgisini ikinci sırada geçerek sezonun dördüncü podyumunu elde ederken, Dino Beganovic podyumun son basamağında yer aldı.
Alternatif stratejiyi kullanan Kush Maini, ilk pit stopunu geciktirerek yarışın ilerleyen bölümlerine kadar pistte kaldı ve dördüncü sırayı elde etti. Martinius Stenshorne ise ilk beşi tamamlayan isim oldu.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Rafael Câmara, startta liderliğini korurken Nikola Tsolov ve Alex Dunne ilk üç sıradaki yerlerini muhafaza etti. Yarışın ilk bölümünde Tsolov, Brezilyalı pilotun yakın takibinde kalırken, Dunne ise lider ikilinin birkaç saniye gerisinde mücadele etti.
Yarışın ön sıralarında yer alan pilotların büyük bölümü pit stoplarını geciktirmeyi tercih ederken, Kush Maini liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Ancak Hindistanlı pilotun henüz zorunlu pit stopunu yapmamış olması, yarışın kaderinin son bölümlerde şekilleneceğini gösteriyordu.
Yarışın kırılma anı 35. turda yaşandı. Tsolov, ilk viraj girişinde Câmara’ya baskı uygularken Brezilyalı pilot frenaj sırasında kilitlendi ve kaçış alanına taştı. Temas yaşanmasa da Câmara önemli zaman kaybetti ve kısa süre sonra yarış dışı kaldı. Olayın ardından sanal güvenlik aracı.devreye girerken, stratejiler tamamen değişti.
VSC periyodu sırasında pit stoplarını tamamlayan pilotlar önemli avantaj elde etti. Tsolov pit stop sürecini başarıyla yöneterek yeniden yarışın kontrolünü eline geçirirken, Dunne da güçlü temposuyla üst sıralardaki yerini korudu.
Yarışın son bölümünde Maini pit stopunu gerçekleştirerek piste dördüncü sırada döndü. Dino Beganovic’in baskısına rağmen pozisyonunu korumayı başaran ART pilotu, kariyerinin önemli sonuçlarından birine imza attı.
42 turun sonunda damalı bayrağı ilk gören isim Nikola Tsolov oldu. Bulgar pilot böylece Monte Carlo’da bir kez daha zafere ulaşırken, Alex Dunne ikinci sırada finiş gördü. Dino Beganovic ise podyumun son basamağını tamamladı.
İlk 10 sıralaması ise şu şekilde oluştu: Kush Maini dördüncü, Martinius Stenshorne beşinci, Ritomo Miyata altıncı, Emerson Fittipaldi Jr. yedinci,
Sebastian Montoya sekizinci, Noel León dokuzuncu ve Roman Bilinski onuncu sırada yarışı tamamladı.
Cadillac F1 koltuğunun adaylarından Colton Herta için yarış oldukça zorlu geçti. Amerikalı pilot, yarışın büyük bölümünü sıralamanın arka sıralarında geçirirken, sanal güvenlik aracı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası aldı.
Monako’daki sonuçların ardından Formula 2 şampiyonasında puan mücadelesi daha da kızışırken, gözler şimdi 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Barcelona ayağına çevrildi.
Yarış
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|42
|
1:00'19.442
|139.401
|1
|25
|1
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|42
|
+9.013
1:00'28.455
|9.013
|139.054
|1
|18
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|42
|
+26.471
1:00'45.913
|17.458
|138.389
|1
|15
|4
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|42
|
+30.203
1:00'49.645
|3.732
|138.247
|1
|12
|5
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|42
|
+30.294
1:00'49.736
|0.091
|138.244
|1
|10
|6
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|42
|
+30.859
1:00'50.301
|0.565
|138.222
|1
|8
|7
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|42
|
+40.542
1:00'59.984
|9.683
|137.856
|1
|6
|8
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|42
|
+42.157
1:01'01.599
|1.615
|137.796
|1
|4
|9
|
N. León Campos Racing
|5
|42
|
+42.506
1:01'01.948
|0.349
|137.783
|1
|2
|10
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|42
|
+43.015
1:01'02.457
|0.509
|137.763
|1
|1
|11
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|42
|
+43.573
1:01'03.015
|0.558
|137.742
|1
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|42
|
+47.323
1:01'06.765
|3.750
|137.602
|1
|13
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|42
|
+48.010
1:01'07.452
|0.687
|137.576
|1
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|42
|
+55.610
1:01'15.052
|7.600
|137.291
|1
|15
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|42
|
+1'05.734
1:01'25.176
|10.124
|136.914
|1
|16
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|42
|
+1'10.603
1:01'30.045
|4.869
|136.733
|1
|17
|
C. Shields AIX Racing
|21
|42
|
+1'10.691
1:01'30.133
|0.088
|136.730
|1
|18
|
J. Bennett Trident
|25
|42
|
+1'13.229
1:01'32.671
|2.538
|136.636
|1
|19
|C. Herta Hitech Racing
|4
|42
|
+1'15.197
1:01'34.639
|1.968
|136.563
|1
|20
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|42
|
+1'17.159
1:01'36.601
|1.962
|136.491
|1
|21
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|42
|
+1'21.546
1:01'40.988
|4.387
|136.329
|2
|dnf
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|34
|
+8 Tur
49'03.379
|8 Tur
|138.768
|1
|Yarış dışı
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