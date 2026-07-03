FIA Formula 2 Britanya sıralama: Rafael Câmara sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı, Dunne ikinci

Seans öncesindeki antrenmanlarda en hızlı isim Alex Dunne olmuştu ve gözler İrlandalı pilot üzerindeydi. Ancak sıralama turlarında pole mücadelesi oldukça çekişmeli geçti.

Yeşil ışıkların yanmasıyla birlikte pilotların yarısı piste çıkarken, kısa süre sonra tüm grid ilk hızlı turlarına başladı.

İlk ciddi zamanı Dino Beganovic kaydederken, takım arkadaşı Roman Bilinski 1:41.123’lük derecesiyle liderliği devraldı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi,Kush Maini en hızlı zamanı yaparak zirveye yerleşti.

Seansın dikkat çeken anlarından biri ise Alex Dunne’ın pist limitlerini aştığı gerekçesiyle ilk turunun silinmesi oldu. Baskı altında yeniden piste çıkan İrlandalı pilot, ikinci denemesinde en hızlı zamanı kaydederek cevap verdi.

İlk hızlı turların tamamlanmasının ardından seansın liderliğini Alex Dunne üstlenirken, Kush Maini ikinci, Rafael Câmara ise üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi Rafael Villagómez ve Mathías Varrone tamamlarken, Roman Bilinski altıncı sıraya yerleşti. Cian Shields Inthraphuvasak yedinci, Nikola Tsolov sekizinci, Dino Beganovic dokuzuncu ve John Bennett ise ilk bölümün ardından ilk 10’u tamamlayan isim oldu.

Tüm pilotlar yeni lastikler için pit alanına döndü. Seansın bitimine 12 dakika kala tüm ekipler yeni yumuşak lastiklerle piste çıktı.

İlk büyük hamle Nikola Tsolov’dan geldi. Bulgar pilot, üç sektörde de mor zamanlar yaparak 1:39.972 ile liderliğe yükseldi.

Ardından Roman Bilinski kısa süreliğine zirveyi devraldı.Ancak son sözü Rafael Câmara söyledi. Brezilyalı pilot 1:39.690’lık derecesiyle rakiplerine önemli bir mesaj vererek sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Alex Dunne ikinci sıraya yerleşirken, pole zamanının iki ondalık saniyeden fazla gerisinde kaldı.

Son dakikalarda bazı pilotlar ikinci hızlı tur denemelerini sürdürse de lastik performansı beklenen gelişimi sağlamadı ve sıralama değişmedi.

Alex Dunne, silinen ilk turunun ardından güçlü bir geri dönüş yaparak ikinci sırayı aldı.Nikola Tsolov, üç mor sektörle dikkat çekse de pole poziyonunu koruyamadı. Kush Maini ve Roman Bilinski de ön sıralarda yer alarak Sprint ve ana yarış öncesi iddialı olduklarını gösterdi.

İlk 10’u ise beşinci sıradaki Nikola Tsolov, altıncı Tasanapol Inthraphuvasak, yedinci Joshua Duerksen, sekizinci Rafael Villagómez, dokuzuncu Ritomo Miyata ve 10. sıradaki Gabriele Minì tamamladı.

FIA Formula 2 Cumartesi günü yerel saatle 13.15’te başlayacak Sprint yarışı ile devam edecek.

Q Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa 1 R. Câmara Invicta Racing 1 11 1'39.690 212.735 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 11 +0.201 1'39.891 0.201 212.307 3 K. Maini ART Grand Prix 16 10 +0.202 1'39.892 0.001 212.305 4 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 11 +0.277 1'39.967 0.075 212.146 5 N. Tsolov Campos Racing 6 10 +0.282 1'39.972 0.005 212.135 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 11 +0.553 1'40.243 0.271 211.561 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 11 +0.619 1'40.309 0.066 211.422 8 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 12 +0.638 1'40.328 0.019 211.382 9 R. Miyata Hitech Racing 3 10 +0.672 1'40.362 0.034 211.311 10 G. Minì MP Motorsport 9 11 +0.692 1'40.382 0.020 211.268 11 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 12 +0.771 1'40.461 0.079 211.102 12 M. Boya Prema Powerteam 12 10 +0.780 1'40.470 0.009 211.083 13 O. Goethe MP Motorsport 10 12 +0.796 1'40.486 0.016 211.050 14 S. Montoya Prema Powerteam 11 11 +0.839 1'40.529 0.043 210.960 15 C. Herta Hitech Racing 4 12 +0.849 1'40.539 0.010 210.939 16 N. León Campos Racing 5 12 +0.857 1'40.547 0.008 210.922 17 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 12 +0.858 1'40.548 0.001 210.920 18 J. Bennett Trident 25 13 +0.862 1'40.552 0.004 210.911 19 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 12 +0.891 1'40.581 0.029 210.850 20 L. Van Hoepen Trident 24 12 +0.945 1'40.635 0.054 210.737 21 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 11 +1.092 1'40.782 0.147 210.430 22 C. Shields AIX Racing 21 13 +1.282 1'40.972 0.190 210.034