FIA Formula 2 Britanya sıralama: Rafael Câmara sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı, Dunne ikinci
Silverstone pistinde Formula 2 sıralama seansı, şampiyona mücadelesi veren isimlerin nefes kesen performanslarına sahne oldu. Günün sonunda pole pozisyonunu Campos Racing’in Brezilyalı pilotu Rafael Câmara elde etti.
Seans öncesindeki antrenmanlarda en hızlı isim Alex Dunne olmuştu ve gözler İrlandalı pilot üzerindeydi. Ancak sıralama turlarında pole mücadelesi oldukça çekişmeli geçti.
Yeşil ışıkların yanmasıyla birlikte pilotların yarısı piste çıkarken, kısa süre sonra tüm grid ilk hızlı turlarına başladı.
İlk ciddi zamanı Dino Beganovic kaydederken, takım arkadaşı Roman Bilinski 1:41.123’lük derecesiyle liderliği devraldı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi,Kush Maini en hızlı zamanı yaparak zirveye yerleşti.
Seansın dikkat çeken anlarından biri ise Alex Dunne’ın pist limitlerini aştığı gerekçesiyle ilk turunun silinmesi oldu. Baskı altında yeniden piste çıkan İrlandalı pilot, ikinci denemesinde en hızlı zamanı kaydederek cevap verdi.
İlk hızlı turların tamamlanmasının ardından seansın liderliğini Alex Dunne üstlenirken, Kush Maini ikinci, Rafael Câmara ise üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi Rafael Villagómez ve Mathías Varrone tamamlarken, Roman Bilinski altıncı sıraya yerleşti. Cian Shields Inthraphuvasak yedinci, Nikola Tsolov sekizinci, Dino Beganovic dokuzuncu ve John Bennett ise ilk bölümün ardından ilk 10’u tamamlayan isim oldu.
Tüm pilotlar yeni lastikler için pit alanına döndü. Seansın bitimine 12 dakika kala tüm ekipler yeni yumuşak lastiklerle piste çıktı.
İlk büyük hamle Nikola Tsolov’dan geldi. Bulgar pilot, üç sektörde de mor zamanlar yaparak 1:39.972 ile liderliğe yükseldi.
Ardından Roman Bilinski kısa süreliğine zirveyi devraldı.Ancak son sözü Rafael Câmara söyledi. Brezilyalı pilot 1:39.690’lık derecesiyle rakiplerine önemli bir mesaj vererek sezonun üçüncü pole pozisyonunu kazandı.
Alex Dunne ikinci sıraya yerleşirken, pole zamanının iki ondalık saniyeden fazla gerisinde kaldı.
Son dakikalarda bazı pilotlar ikinci hızlı tur denemelerini sürdürse de lastik performansı beklenen gelişimi sağlamadı ve sıralama değişmedi.
Alex Dunne, silinen ilk turunun ardından güçlü bir geri dönüş yaparak ikinci sırayı aldı.Nikola Tsolov, üç mor sektörle dikkat çekse de pole poziyonunu koruyamadı. Kush Maini ve Roman Bilinski de ön sıralarda yer alarak Sprint ve ana yarış öncesi iddialı olduklarını gösterdi.
İlk 10’u ise beşinci sıradaki Nikola Tsolov, altıncı Tasanapol Inthraphuvasak, yedinci Joshua Duerksen, sekizinci Rafael Villagómez, dokuzuncu Ritomo Miyata ve 10. sıradaki Gabriele Minì tamamladı.
FIA Formula 2 Cumartesi günü yerel saatle 13.15’te başlayacak Sprint yarışı ile devam edecek.
Q
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|11
|
1'39.690
|212.735
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|11
|
+0.201
1'39.891
|0.201
|212.307
|3
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|10
|
+0.202
1'39.892
|0.001
|212.305
|4
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|11
|
+0.277
1'39.967
|0.075
|212.146
|5
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|10
|
+0.282
1'39.972
|0.005
|212.135
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|11
|
+0.553
1'40.243
|0.271
|211.561
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|11
|
+0.619
1'40.309
|0.066
|211.422
|8
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|12
|
+0.638
1'40.328
|0.019
|211.382
|9
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|10
|
+0.672
1'40.362
|0.034
|211.311
|10
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|11
|
+0.692
1'40.382
|0.020
|211.268
|11
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|12
|
+0.771
1'40.461
|0.079
|211.102
|12
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|10
|
+0.780
1'40.470
|0.009
|211.083
|13
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|12
|
+0.796
1'40.486
|0.016
|211.050
|14
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|11
|
+0.839
1'40.529
|0.043
|210.960
|15
|C. Herta Hitech Racing
|4
|12
|
+0.849
1'40.539
|0.010
|210.939
|16
|
N. León Campos Racing
|5
|12
|
+0.857
1'40.547
|0.008
|210.922
|17
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|12
|
+0.858
1'40.548
|0.001
|210.920
|18
|
J. Bennett Trident
|25
|13
|
+0.862
1'40.552
|0.004
|210.911
|19
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|12
|
+0.891
1'40.581
|0.029
|210.850
|20
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.945
1'40.635
|0.054
|210.737
|21
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|11
|
+1.092
1'40.782
|0.147
|210.430
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|13
|
+1.282
1'40.972
|0.190
|210.034
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