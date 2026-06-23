Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi

Formula E, her yeni nesil araçla birlikte şehir içi sokak pistlerini kullanma yaklaşımını yeniden değerlendirmek zorunda kalıyordu. Ancak yaklaşık 800 beygir güç üreten, yaklaşık 335 km/s) maksimum hıza ulaşabilen ve dört tekerlekten çekişli Gen4 aracın gelişi, şimdiye kadarki en büyük değişimi beraberinde getirdi. Bu doğrultuda 21 yarışlık takvime üç geleneksel pist eklendi.

İlk büyük değişiklik, Britanya ayağının yeni bir mekana taşınmasıyla gerçekleşti. Formula E, ilk sezonunda Battersea Park'ta başlayan Londra E-Prix’sini 2021–2026 arasında ExCeL London'a taşımıştı. Şimdi ise yarış üçüncü kez yer değiştiriyor. Britanya E-Prix'si bundan böyle Brands Hatch pistinde düzenlenecek. Bu pist, 1964–1986 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapmış ve Jim Clark, Niki Lauda ve Nigel Mansell gibi efsanelerin zaferlerine sahne olmuştu.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, Autosport'a yaptığı açıklamada Brands Hatch hakkında şunları söyledi: "Burası ukarıdan bakıldığında adeta bir amfi tiyatro gibi; tüm grand prix pistini görebiliyorsunuz, inanılmaz hızlı bir pist yapısı var ve dünyanın en iyi pistlerinden biri olarak yeterince kullanılmıyor."

Dodds ayrıca MSV ile yapılan çok yıllı anlaşmanın bu pisti uzun vadeli bir ev haline getirmeyi ve Brands Hatch’in eksik kalan büyük etkinlik kimliğini yeniden kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Jeff Dodds, Formula E CEO'su Fotoğraf: Andreas Beil

Takvime eklenen diğer iki pist ise son yıllarda Formula 1'de de büyük ilgi gören Zandvoort ve Circuit of the Americas oldu.

Zandvoort, 2026 Hollanda Grand Prix’sinin ardından Formula 1 takviminden çıkacakken, Austin'deki COTA ise özellikle modern F1 dönemi içinde birçok unutulmaz mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Dodds, Austin için şu ifadeleri kullandı: "Austin bizim için her zaman iyi bir yer gibi hissettirdi: canlı, büyüyen bir şehir, teknoloji ve inovasyona odaklı, sürdürülebilirliği anlayan bir yapı. Şehir açısından çok iyi bir uyumdu. Ancak pist, araçların potansiyelini tam olarak göstermesine izin vermiyordu. Gen4 bu yüzden hedefimiz oldu."

Brands Hatch ve Zandvoort, sezon boyunca sekiz pistte uygulanacak çift yarışlı hafta sonları arasında yer alacak. COTA ise tek günlük bir yarış formatıyla takvimde bulunacak.

2026/1027 sezonu, Aralık ayında Suudi Arabistan’daki revize edilmiş Jeddah Corniche Circuit'te başlayacak. Ardından yine revize edilmiş Mexico City etabıyla ocak başında ikinci yarış koşulacak.

Takvim daha sonra COTA, Miami, São Paulo ve Çin yarışlarıyla devam edecek. Avrupa ayağında ise Berlin, Monaco, Brands Hatch, Zandvoort ve Madrid yer alacak. Sezon Asya’da sona erecek; Çin ve Japonya yarışları final bölümünü oluşturacak.