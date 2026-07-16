Steiner, Ferrari’nin takım emirleri hakkında: "Güç dengesi her hafta sonu değişebilir"

Leclerc’in Britanya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferin ardından, Maranello merkezli ekipteki pilot dinamikleri yeniden mercek altına alındı. Ferrari, 2026 sezonunda gözle görülür bir form grafiği yakalamış durumda.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari pilotu olarak ilk zaferini İspanya'da kazanırken; bu zafer öncesinde Çin, Kanada ve Monako’da podyuma çıkmayı başarmıştı. Deneyimli pilot, son olarak Silverstone'da da takım arkadaşıyla podyumu paylaştı. Diğer tarafta Leclerc ise sezonun ilk galibiyetini Silverstone’da alırken, daha önce Avustralya ve Japonya Grand Prix'lerinde de podyumda yer bulmuştu.

Her iki pilotun da araç izin verdiğinde kazanacak hıza sahip olduğunu kanıtlaması, Ferrari’nin olası bir favori isim belirlemesini zorlaştırıyor. The Red Flags Podcast yayınında konuşan Steiner, Fred Vasseur’ün net bir "birinci pilot-ikinci pilot" ayrımı yapmaktan şimdilik kaçınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "İkili arasındaki güç dengesi her hafta sonu değişebilir.”

“Şu anda birbirlerine oldukça yakın bir performans sergiliyorlar. Charles'ın çok iyi bir pilot olduğunu hepimiz biliyoruz ancak onun için pistteki ve araçtaki her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Her şey mükemmel olduğunda Charles inanılmaz hızlı.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Lewis ise yaşanabilecek olası sorunlarla biraz daha iyi başa çıkabiliyor; bu sporu çok uzun süredir yaptığı için beklenmedik durumlarda daha sakin kalabiliyor. Yine de her hafta sonu işler değişebilir; eğer araç iyiyse, ikisi de rakipleri geride bırakıp yarışı kazanabilir."

Takım emirlerinin ne zaman devreye girmesi gerektiği sorulduğundaysa Steiner şunları ekledi: "Bence Ferrari’nin buna karar vermek için hâlâ zamanı var. Şu an için ikisi arasında net bir üstünlük olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden Fred'in şimdilik serbestçe yarışmalarına izin vermesi mantıklı olur.”

“Burada asıl önemli olan, şampiyona lideriyle aralarındaki puan farkının ne durumda olduğudur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sadece tek bir dünya şampiyonu çıkıyor ve ikinci olan aslında ilk kaybedendir."

Şampiyona tablosuna bakıldığında, Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli 179 puanla liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı George Russell 154 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ferrari pilotlarından Hamilton 147 puanla üçüncü, Leclerc ise 108 puanla dördüncü sırada takibi sürdürüyor.