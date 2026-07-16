Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Steiner, Ferrari’nin takım emirleri hakkında: "Güç dengesi her hafta sonu değişebilir"

Guenther Steiner, Fred Vasseur’ün şampiyonluk mücadelesinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton’a takım emirleri vermek için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Leclerc’in Britanya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferin ardından, Maranello merkezli ekipteki pilot dinamikleri yeniden mercek altına alındı. Ferrari, 2026 sezonunda gözle görülür bir form grafiği yakalamış durumda. 

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari pilotu olarak ilk zaferini İspanya'da kazanırken; bu zafer öncesinde Çin, Kanada ve Monako’da podyuma çıkmayı başarmıştı. Deneyimli pilot, son olarak Silverstone'da da takım arkadaşıyla podyumu paylaştı. Diğer tarafta Leclerc ise sezonun ilk galibiyetini Silverstone’da alırken, daha önce Avustralya ve Japonya Grand Prix'lerinde de podyumda yer bulmuştu.

Her iki pilotun da araç izin verdiğinde kazanacak hıza sahip olduğunu kanıtlaması, Ferrari’nin olası bir favori isim belirlemesini zorlaştırıyor. The Red Flags Podcast yayınında konuşan Steiner, Fred Vasseur’ün net bir "birinci pilot-ikinci pilot" ayrımı yapmaktan şimdilik kaçınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "İkili arasındaki güç dengesi her hafta sonu değişebilir.” 

“Şu anda birbirlerine oldukça yakın bir performans sergiliyorlar. Charles'ın çok iyi bir pilot olduğunu hepimiz biliyoruz ancak onun için pistteki ve araçtaki her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Her şey mükemmel olduğunda Charles inanılmaz hızlı.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Lewis ise yaşanabilecek olası sorunlarla biraz daha iyi başa çıkabiliyor; bu sporu çok uzun süredir yaptığı için beklenmedik durumlarda daha sakin kalabiliyor. Yine de her hafta sonu işler değişebilir; eğer araç iyiyse, ikisi de rakipleri geride bırakıp yarışı kazanabilir."

Takım emirlerinin ne zaman devreye girmesi gerektiği sorulduğundaysa Steiner şunları ekledi: "Bence Ferrari’nin buna karar vermek için hâlâ zamanı var. Şu an için ikisi arasında net bir üstünlük olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden Fred'in şimdilik serbestçe yarışmalarına izin vermesi mantıklı olur.”

“Burada asıl önemli olan, şampiyona lideriyle aralarındaki puan farkının ne durumda olduğudur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sadece tek bir dünya şampiyonu çıkıyor ve ikinci olan aslında ilk kaybedendir."

Şampiyona tablosuna bakıldığında, Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli 179 puanla liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı George Russell 154 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ferrari pilotlarından Hamilton 147 puanla üçüncü, Leclerc ise 108 puanla dördüncü sırada takibi sürdürüyor.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir
Sonraki haber Verstappen’in menajeri: “Max, kontratına sadık kalmak istiyor”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir

Perez: "Horner bana takımdaki her şeyin 'Max etrafında' kurulu olduğunu söylemişti"

Formula 1
Formula 1
Perez: "Horner bana takımdaki her şeyin 'Max etrafında' kurulu olduğunu söylemişti"

Perez: "Cadillac ile F1'e dönerek hâlâ en iyilerden biri olduğumu göstermek istedim"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Perez: "Cadillac ile F1'e dönerek hâlâ en iyilerden biri olduğumu göstermek istedim"
Daha fazlası
Charles Leclerc

Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Montoya: "Leclerc istikrar yakalarsa şampiyonluk mücadelesi alevlenir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Montoya: "Leclerc istikrar yakalarsa şampiyonluk mücadelesi alevlenir"

Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı
Daha fazlası
Ferrari

Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız

Formula 1
Formula 1
Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız

Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”

FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı

Son Haberler

Alonso: "Yaptığım işten hâlâ keyif alıyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yaptığım işten hâlâ keyif alıyorum"

Red Bull, Belçika GP’de "Macarena" kanadını kullanmayacak

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Belçika GP’de "Macarena" kanadını kullanmayacak

F1 pilotları neden Spa’nın 'hüzünlü' geçeceğinden endişe ediyor?

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
F1 pilotları neden Spa’nın 'hüzünlü' geçeceğinden endişe ediyor?

Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle