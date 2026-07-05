FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı
2026 Formula 2 sezonunun Britanya GP hafta sonundaki ana yarışını zirvede tamamlayan Nikola Tsolov, damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.
Nikola Tsolov, Campos Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Formula 2 Silverstone ana yarışına pole pozisyonundan Rafael Câmara başladı. Brezilyalı pilotun yanında ön sırada Alexander Dunne yer alırken, iki isim de şampiyona liderleri Nikola Tsolov ve Gabriele Minì ile puan farkını azaltmayı hedefliyordu.
Işıkların sönmesiyle birlikte hem Câmara hem de Dunne kötü bir kalkış yaptı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Kush Maini liderliği ele geçirirken, Tsolov ikinci sıraya yükseldi. Câmara üçüncü sırada kalırken, Dunne dördüncülüğe geriledi. Arkada ise Inthraphuvasak, Copse virajında Bilinski’yi geçerek beşinciliği aldı.
İkinci turda Maini, Tsolov’un 1.7 saniye önünde liderliğini sürdürürken, Câmara’ya startta elde ettiği pozisyon nedeniyle üçüncülüğü Dunne’a geri vermesi talimatı verildi.
Pit stratejileri beşinci turda şekillenmeye başladı. Câmara erken pit yapmak istediğini takımına bildirirken, Maini, Tsolov, Dunne ve Câmara sert hamur lastiklere geçmek üzere aynı turda pite geldi. Miyata, Bilinski, Varrone, Montoya ve Fittipaldi de aynı stratejiyi uyguladı.
Sert lastikle yarışa başlayan Joshua Duerksen, Luffield virajında Bilinski’yi dışarıdan geçerek yedinciliğe yükseldi. Sekizinci turda ise Tsolov, sanal liderlik mücadelesinde Maini’nin tamponuna kadar geldi.
Onuncu turda Bilinski, Stowe virajında Inthraphuvasak’ı iç çizgiden geçerek pist üstünde 13’üncülüğe, net sıralamada ise beşinciliğe yükseldi.
Yarışın orta bölümünde pilotlar lastiklerini korumaya odaklanırken tempo kontrollü şekilde devam etti. 17. turda Montoya arka süspansiyon hasarı nedeniyle pite gelerek yarış dışı kaldı.
Yarışın kader anı 19. turda yaşandı. Tsolov önce Stowe’da dışarıdan, ardından Vale’de içeriden Maini’yi zorladı ancak geçişi gerçekleştiremedi. Bulgar pilot pes etmedi ve Maggots-Becketts bölümünde yaptığı etkileyici atakla liderliği ele geçirdi. Günün en dikkat çekici geçişlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu hamle, galibiyetin de habercisi oldu.
Geç pit yapan isimlerden Noel León, Gabriele Minì ve özellikle Rafael Villagómez yarışın son bölümünde büyük yükselişler sergiledi. Minì piste 12. sırada dönerken, Villagómez yedinci sıraya çıktı ve kısa sürede önce Câmara’yı Stowe’da, ardından Wellington düzlüğünde Dunne’ı geride bıraktı. VAR pilotu daha sonra Maini’yi de geçerek ikinci sıraya yükseldi. Son turda hedefi Tsolov olsa da liderle arasındaki 5.8 saniyelik farkı kapatamadı.
Nikola Tsolov damalı bayrağı ilk sırada görerek üst üste üçüncü yarışını kazanmayı başardı ve Silverstone hafta sonunu sprint ve ana yarışı kazanarak dubleyle tamamladı. Bu sonuç aynı zamanda Bulgar pilotun üst üste üçüncü galibiyetiyle yeni bir rekora imza atmasını sağladı.
Silverstone ana yarışını Rafael Villagómez ikinci, Kush Maini ise üçüncü sırada tamamladı. Alexander Dunne dördüncü, Rafael Câmara beşinci ve Gabriele Minì altıncı olurken, ilk 10’u Noel León, Roman Bilinski, Joshua Duerksen ve Tasanapol Inthraphuvasak tamamladı.
FIA Formula 2’de sezonun bir sonraki durağı, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Belçika’nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yapılacak. Hafta sonunda gerçekleştirilecek yarışlar, Formula 2 şampiyonasının sekizinci ayağını oluşturacak.
2. YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|29
|
51'22.101
|199.389
|1
|25
|2
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|29
|
+3.233
51'25.334
|3.233
|199.180
|1
|18
|3
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|29
|
+7.881
51'29.982
|4.648
|198.880
|1
|15
|4
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|29
|
+8.501
51'30.602
|0.620
|198.840
|1
|12
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|29
|
+9.032
51'31.133
|0.531
|198.806
|1
|10
|2
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|29
|
+15.300
51'37.401
|6.268
|198.404
|1
|8
|7
|
N. León Campos Racing
|5
|29
|
+15.658
51'37.759
|0.358
|198.381
|1
|6
|1
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|29
|
+17.220
51'39.321
|1.562
|198.281
|1
|4
|9
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|29
|
+17.432
51'39.533
|0.212
|198.267
|1
|2
|10
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|29
|
+27.053
51'49.154
|9.621
|197.654
|1
|1
|11
|
J. Bennett Trident
|25
|29
|
+29.138
51'51.239
|2.085
|197.521
|1
|12
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|29
|
+31.286
51'53.387
|2.148
|197.385
|1
|13
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|29
|
+32.733
51'54.834
|1.447
|197.293
|1
|14
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|29
|
+33.343
51'55.444
|0.610
|197.255
|1
|15
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|29
|
+33.467
51'55.568
|0.124
|197.247
|1
|16
|C. Herta Hitech Racing
|4
|29
|
+33.754
51'55.855
|0.287
|197.229
|1
|17
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|29
|
+35.269
51'57.370
|1.515
|197.133
|1
|18
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|29
|
+35.431
51'57.532
|0.162
|197.123
|1
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|29
|
+43.121
52'05.222
|7.690
|196.638
|1
|20
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|29
|
+44.545
52'06.646
|1.424
|196.548
|1
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|16
|
+13 Tur
29'16.731
|13 Tur
|192.880
|2
|Yarış dışı
|dns
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|0
|
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