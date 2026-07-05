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FIA F2 Silverstone

FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı

2026 Formula 2 sezonunun Britanya GP hafta sonundaki ana yarışını zirvede tamamlayan Nikola Tsolov, damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Emine Kökçü
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Nikola Tsolov, Campos Racing

Nikola Tsolov, Campos Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 2 Silverstone ana yarışına pole pozisyonundan Rafael Câmara başladı. Brezilyalı pilotun yanında ön sırada Alexander Dunne yer alırken, iki isim de şampiyona liderleri Nikola Tsolov ve Gabriele Minì ile puan farkını azaltmayı hedefliyordu.

Işıkların sönmesiyle birlikte hem Câmara hem de Dunne kötü bir kalkış yaptı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Kush Maini liderliği ele geçirirken, Tsolov ikinci sıraya yükseldi. Câmara üçüncü sırada kalırken, Dunne dördüncülüğe geriledi. Arkada ise Inthraphuvasak, Copse virajında Bilinski’yi geçerek beşinciliği aldı.

İkinci turda Maini, Tsolov’un 1.7 saniye önünde liderliğini sürdürürken, Câmara’ya startta elde ettiği pozisyon nedeniyle üçüncülüğü Dunne’a geri vermesi talimatı verildi.

Pit stratejileri beşinci turda şekillenmeye başladı. Câmara erken pit yapmak istediğini takımına bildirirken, Maini, Tsolov, Dunne ve Câmara sert hamur lastiklere geçmek üzere aynı turda pite geldi. Miyata, Bilinski, Varrone, Montoya ve Fittipaldi de aynı stratejiyi uyguladı.

Sert lastikle yarışa başlayan Joshua Duerksen, Luffield virajında Bilinski’yi dışarıdan geçerek yedinciliğe yükseldi. Sekizinci turda ise Tsolov, sanal liderlik mücadelesinde Maini’nin tamponuna kadar geldi.

Onuncu turda Bilinski, Stowe virajında Inthraphuvasak’ı iç çizgiden geçerek pist üstünde 13’üncülüğe, net sıralamada ise beşinciliğe yükseldi.

Yarışın orta bölümünde pilotlar lastiklerini korumaya odaklanırken tempo kontrollü şekilde devam etti. 17. turda Montoya arka süspansiyon hasarı nedeniyle pite gelerek yarış dışı kaldı.

Yarışın kader anı 19. turda yaşandı. Tsolov önce Stowe’da dışarıdan, ardından Vale’de içeriden Maini’yi zorladı ancak geçişi gerçekleştiremedi. Bulgar pilot pes etmedi ve Maggots-Becketts bölümünde yaptığı etkileyici atakla liderliği ele geçirdi. Günün en dikkat çekici geçişlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu hamle, galibiyetin de habercisi oldu.

Geç pit yapan isimlerden Noel León, Gabriele Minì ve özellikle Rafael Villagómez yarışın son bölümünde büyük yükselişler sergiledi. Minì piste 12. sırada dönerken, Villagómez yedinci sıraya çıktı ve kısa sürede önce Câmara’yı Stowe’da, ardından Wellington düzlüğünde Dunne’ı geride bıraktı. VAR pilotu daha sonra Maini’yi de geçerek ikinci sıraya yükseldi. Son turda hedefi Tsolov olsa da liderle arasındaki 5.8 saniyelik farkı kapatamadı.

Nikola Tsolov damalı bayrağı ilk sırada görerek üst üste üçüncü yarışını kazanmayı başardı ve Silverstone hafta sonunu sprint ve ana yarışı kazanarak dubleyle tamamladı. Bu sonuç aynı zamanda Bulgar pilotun üst üste üçüncü galibiyetiyle yeni bir rekora imza atmasını sağladı.

Silverstone ana yarışını Rafael Villagómez ikinci, Kush Maini ise üçüncü sırada tamamladı. Alexander Dunne dördüncü, Rafael Câmara beşinci ve Gabriele Minì altıncı olurken, ilk 10’u Noel León, Roman Bilinski, Joshua Duerksen ve Tasanapol Inthraphuvasak tamamladı.

FIA Formula 2’de sezonun bir sonraki durağı, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Belçika’nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yapılacak. Hafta sonunda gerçekleştirilecek yarışlar,  Formula 2 şampiyonasının sekizinci ayağını oluşturacak.

2. YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. Tsolov Campos Racing
 6 29

51'22.101

   199.389 1 25    
2 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 29

+3.233

51'25.334

 3.233 199.180 1 18    
3 India K. Maini ART Grand Prix 16 29

+7.881

51'29.982

 4.648 198.880 1 15    
4
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 29

+8.501

51'30.602

 0.620 198.840 1 12    
5
R. Câmara Invicta Racing
 1 29

+9.032

51'31.133

 0.531 198.806 1 10   2
6
G. Minì MP Motorsport
 9 29

+15.300

51'37.401

 6.268 198.404 1 8    
7
N. León Campos Racing
 5 29

+15.658

51'37.759

 0.358 198.381 1 6   1
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 29

+17.220

51'39.321

 1.562 198.281 1 4    
9
J. Duerksen Invicta Racing
 2 29

+17.432

51'39.533

 0.212 198.267 1 2    
10
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 29

+27.053

51'49.154

 9.621 197.654 1 1    
11
J. Bennett Trident
 25 29

+29.138

51'51.239

 2.085 197.521 1      
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 29

+31.286

51'53.387

 2.148 197.385 1      
13
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 29

+32.733

51'54.834

 1.447 197.293 1      
14 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 29

+33.343

51'55.444

 0.610 197.255 1      
15
M. Boya Prema Powerteam
 12 29

+33.467

51'55.568

 0.124 197.247 1      
16 United States C. Herta Hitech Racing 4 29

+33.754

51'55.855

 0.287 197.229 1      
17
L. Van Hoepen Trident
 24 29

+35.269

51'57.370

 1.515 197.133 1      
18
O. Goethe MP Motorsport
 10 29

+35.431

51'57.532

 0.162 197.123 1      
19
C. Shields AIX Racing
 21 29

+43.121

52'05.222

 7.690 196.638 1      
20 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 29

+44.545

52'06.646

 1.424 196.548 1      
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 16

+13 Tur

29'16.731

 13 Tur 192.880 2   Yarış dışı  
dns
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 0

 

            
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