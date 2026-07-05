FIA Formula 2 Britanya GP: Tsolov, üst üste üçüncü galibiyetiyle rekor kırdı

Formula 2 Silverstone ana yarışına pole pozisyonundan Rafael Câmara başladı. Brezilyalı pilotun yanında ön sırada Alexander Dunne yer alırken, iki isim de şampiyona liderleri Nikola Tsolov ve Gabriele Minì ile puan farkını azaltmayı hedefliyordu.

Işıkların sönmesiyle birlikte hem Câmara hem de Dunne kötü bir kalkış yaptı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Kush Maini liderliği ele geçirirken, Tsolov ikinci sıraya yükseldi. Câmara üçüncü sırada kalırken, Dunne dördüncülüğe geriledi. Arkada ise Inthraphuvasak, Copse virajında Bilinski’yi geçerek beşinciliği aldı.

İkinci turda Maini, Tsolov’un 1.7 saniye önünde liderliğini sürdürürken, Câmara’ya startta elde ettiği pozisyon nedeniyle üçüncülüğü Dunne’a geri vermesi talimatı verildi.

Pit stratejileri beşinci turda şekillenmeye başladı. Câmara erken pit yapmak istediğini takımına bildirirken, Maini, Tsolov, Dunne ve Câmara sert hamur lastiklere geçmek üzere aynı turda pite geldi. Miyata, Bilinski, Varrone, Montoya ve Fittipaldi de aynı stratejiyi uyguladı.

Sert lastikle yarışa başlayan Joshua Duerksen, Luffield virajında Bilinski’yi dışarıdan geçerek yedinciliğe yükseldi. Sekizinci turda ise Tsolov, sanal liderlik mücadelesinde Maini’nin tamponuna kadar geldi.

Onuncu turda Bilinski, Stowe virajında Inthraphuvasak’ı iç çizgiden geçerek pist üstünde 13’üncülüğe, net sıralamada ise beşinciliğe yükseldi.

Yarışın orta bölümünde pilotlar lastiklerini korumaya odaklanırken tempo kontrollü şekilde devam etti. 17. turda Montoya arka süspansiyon hasarı nedeniyle pite gelerek yarış dışı kaldı.

Yarışın kader anı 19. turda yaşandı. Tsolov önce Stowe’da dışarıdan, ardından Vale’de içeriden Maini’yi zorladı ancak geçişi gerçekleştiremedi. Bulgar pilot pes etmedi ve Maggots-Becketts bölümünde yaptığı etkileyici atakla liderliği ele geçirdi. Günün en dikkat çekici geçişlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu hamle, galibiyetin de habercisi oldu.

Geç pit yapan isimlerden Noel León, Gabriele Minì ve özellikle Rafael Villagómez yarışın son bölümünde büyük yükselişler sergiledi. Minì piste 12. sırada dönerken, Villagómez yedinci sıraya çıktı ve kısa sürede önce Câmara’yı Stowe’da, ardından Wellington düzlüğünde Dunne’ı geride bıraktı. VAR pilotu daha sonra Maini’yi de geçerek ikinci sıraya yükseldi. Son turda hedefi Tsolov olsa da liderle arasındaki 5.8 saniyelik farkı kapatamadı.

Nikola Tsolov damalı bayrağı ilk sırada görerek üst üste üçüncü yarışını kazanmayı başardı ve Silverstone hafta sonunu sprint ve ana yarışı kazanarak dubleyle tamamladı. Bu sonuç aynı zamanda Bulgar pilotun üst üste üçüncü galibiyetiyle yeni bir rekora imza atmasını sağladı.

Silverstone ana yarışını Rafael Villagómez ikinci, Kush Maini ise üçüncü sırada tamamladı. Alexander Dunne dördüncü, Rafael Câmara beşinci ve Gabriele Minì altıncı olurken, ilk 10’u Noel León, Roman Bilinski, Joshua Duerksen ve Tasanapol Inthraphuvasak tamamladı.

FIA Formula 2’de sezonun bir sonraki durağı, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Belçika’nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yapılacak. Hafta sonunda gerçekleştirilecek yarışlar, Formula 2 şampiyonasının sekizinci ayağını oluşturacak.

2. YARIŞ Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 29 51'22.101 199.389 1 25 2 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 29 +3.233 51'25.334 3.233 199.180 1 18 3 K. Maini ART Grand Prix 16 29 +7.881 51'29.982 4.648 198.880 1 15 4 A. Dunne Rodin Motorsport 15 29 +8.501 51'30.602 0.620 198.840 1 12 5 R. Câmara Invicta Racing 1 29 +9.032 51'31.133 0.531 198.806 1 10 2 6 G. Minì MP Motorsport 9 29 +15.300 51'37.401 6.268 198.404 1 8 7 N. León Campos Racing 5 29 +15.658 51'37.759 0.358 198.381 1 6 1 8 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 29 +17.220 51'39.321 1.562 198.281 1 4 9 J. Duerksen Invicta Racing 2 29 +17.432 51'39.533 0.212 198.267 1 2 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 29 +27.053 51'49.154 9.621 197.654 1 1 11 J. Bennett Trident 25 29 +29.138 51'51.239 2.085 197.521 1 12 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 29 +31.286 51'53.387 2.148 197.385 1 13 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 29 +32.733 51'54.834 1.447 197.293 1 14 R. Miyata Hitech Racing 3 29 +33.343 51'55.444 0.610 197.255 1 15 M. Boya Prema Powerteam 12 29 +33.467 51'55.568 0.124 197.247 1 16 C. Herta Hitech Racing 4 29 +33.754 51'55.855 0.287 197.229 1 17 L. Van Hoepen Trident 24 29 +35.269 51'57.370 1.515 197.133 1 18 O. Goethe MP Motorsport 10 29 +35.431 51'57.532 0.162 197.123 1 19 C. Shields AIX Racing 21 29 +43.121 52'05.222 7.690 196.638 1 20 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 29 +44.545 52'06.646 1.424 196.548 1 dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 16 +13 Tur 29'16.731 13 Tur 192.880 2 Yarış dışı dns M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 0