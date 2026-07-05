Şanghay E-Prix 2. sıralama: Drugovich kariyerinin ilk Formula E pole'ünü kazandı

Grup A

13. yarış hafta sonunun sıralama turları Grup A ile başladı. Şampiyona lideri Mitch Evans'ın da yer aldığı seansta en hızlı isim 1:16.615'lik turuyla Nico Müller oldu.

Taylor Barnard, yağmurlu zemindeki güçlü performansını sürdürerek ikinci sıradan düellolara yükselirken, Pepe Martí Formula E kariyerinde ilk kez düello etaplarına kalmayı başardı. Son bileti ise son şampiyon Oliver Rowland aldı.

Seansın en büyük sürprizi ise Jaguar cephesinde yaşandı. Hem Mitch Evans hem de takım arkadaşı António Félix da Costa ilk grupta elenerek yarış öncesi önemli bir avantaj kaybetti.

Grup B

İkinci grupta ise ilk yarışın pole sahibi ve galibi Pascal Wehrlein temposunu sürdürdü. Porsche pilotu 1:16.030 ile günün en hızlı grup derecesini kaydetti.

Norman Nato ve Felipe Drugovich de düellolara yükselirken, Andretti'nin diğer pilotu Jake Dennis ise Sébastien Buemi tarafından engellendiğini belirterek ilk sekizin dışında kaldı.

Son düello biletini Edoardo Mortara alırken, Zane Maloney kıl payı elendi.

Çeyrek finaller

İlk çeyrek finalde gridin en genç iki ismi Pepe Martí ile Taylor Barnard karşı karşıya geldi. Kariyerinin en iyi sıralama sonucunu garanti altına alan Martí'yi yarım saniyeden fazla farkla geçen Barnard yarı finale yükseldi.

İkinci eşleşmede Oliver Rowland, kuruyan yarış çizgisini daha iyi değerlendiren taraf olarak Nico Müller'i eledi.

Üçüncü düelloda Felipe Drugovich, ilk sektörde elde ettiği avantajı tur sonuna kadar koruyarak Norman Nato'yu saf dışı bıraktı.

Son çeyrek final ise şampiyonluk adaylarından Edoardo Mortara ile Pascal Wehrlein'i karşı karşıya getirdi. Alman pilot ilk sektörden itibaren rakibine büyük fark atarken, tur sonunda bir saniyeyi aşan üstünlükle yarı finale yükseldi.

Yarı final

İlk yarı finalde Oliver Rowland ile Taylor Barnard piste çıktı. İlk sektörden itibaren üstünlüğü ele geçiren Barnard, Nissan pilotunu rahat bir şekilde geride bırakarak finale adını yazdırdı.

Diğer yarı finalde ise Porsche destekli iki otomobil karşı karşıya geldi. Son pole sahibi Pascal Wehrlein ile Felipe Drugovich arasındaki mücadeleden galip ayrılan Brezilyalı pilot, üretici takım Porsche'yi eleyerek dikkat çeken bir sürprize imza attı.

Final

Pole pozisyonu mücadelesinde Drugovich rakibine şans tanımadı. Brezilyalı pilot, Taylor Barnard'ın yaklaşık yarım saniye önünde yer alarak Formula E kariyerindeki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu sonuçla Andretti pilotu, Şanghay E-Prix'nin ikinci yarışına ilk sıradan başlama hakkını elde ederken, takımına da Formula E tarihindeki 16. pole pozisyonunu getirmiş oldu.