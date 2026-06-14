Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

FIA F2 Barcelona

FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada

2026 Barselona yarışında birincilik Rafael Câmara’nın olurken, Nikola Tsolov ikinci, Alex Dunne ise üçüncü basamağa yerleşti.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
CâmaraF2

2026 FIA Formula 2 sezonunun beşinci ayağında Barselona’da gerçekleştirilen ana yarışta günün kazananı, mükemmel bir strateji ve güçlü tempo ile zafere ulaşan Rafael Câmara oldu.

Bu galibiyet, Monako’daki ana yarışta zafer mücadelesi verirken yaptığı hata sonucu yarış dışı kalan Câmara için önemli bir geri dönüş niteliği taşıdı.

Yarışın ilk bölümünde liderliği Alex Dunne ele geçirirken, Câmara sürekli DRS mesafesinde kalarak baskıyı sürdürdü.

Startta Alex Dunne, ilk viraja kadar olan mücadelede liderliği alırken Rafael Câmara ikinci sıraya yerleşti.

İlerleyen turlarda ön gruptaki pilotlar sert lastiklere geçti ancak Invicta Racing, Câmara için farklı bir strateji tercih ederek pilotunu pistte tuttu. Eskiyen yumuşak lastiklere rağmen Brezilyalı sürücü 1:32’lik dereceler çıkarmaya devam etti ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj oluşturdu.

Dunne’in pit stopunun ardından Câmara birkaç tur daha dışarıda kaldı attığı hızlı turlarla farkı açtı. Sonunda pitten çıktığında güçlü bir konumda yarışa dönen genç pilot, önündeki rakiplerini tek tek geçmeye başladı.

Birinci turdan itibaren yükselişini sürdüren Câmara önce Dino Beganovic ve Noel León’u, ardından Mari Boya Villagómez’i geride bıraktı. Daha sonra Gabriele Minì ve lider Dunne’i DRS yardımıyla geçerek yarışın zirvesine yerleşti.

Liderliği aldıktan sonra temposunu artıran Câmara, rakiplerinden hızla uzaklaştı ve son bölüme girilirken farkı 9 saniyenin üzerine çıkardı. Böylece Barselona’da dominant bir galibiyet elde etti.

Alternatif stratejiyle yarışan Nikola Tsolov, yarışın son bölümünde güçlü bir tempo yakaladı ve pit stopunun ardından rakiplerini birer birer geçmeye başladı.

Önce Sami Meguetounif Herta, ardından Dino Beganovic’i, daha sonra da Gabriele Minì ve Alex Dunne’i avlayan Tsolov, son turlarda ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Alex Dunne ise güçlü savunmasına rağmen Tsolov’u arkasında tutamadı ancak Minì’nin baskısını savuşturarak üçüncü sırayı korudu.

Sezonun bir sonraki ayağı, 26-28 Haziran’da Avusturya’da gerçekleştirilecek.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 37

58'35.839

   176.304 1 25   2
2
N. Tsolov Campos Racing
 6 37

+9.851

58'45.690

 9.851 175.812 1 18    
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 37

+12.406

58'48.245

 2.555 175.684 1 15    
4
G. Minì MP Motorsport
 9 37

+13.468

58'49.307

 1.062 175.631 1 12    
5
L. Van Hoepen Trident
 24 37

+16.973

58'52.812

 3.505 175.457 1 10    
6
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 37

+22.187

58'58.026

 5.214 175.199 1 8    
7
J. Bennett Trident
 25 37

+23.713

58'59.552

 1.526 175.123 1 6   1
8
N. León Campos Racing
 5 37

+27.186

59'03.025

 3.473 174.951 1 4    
9 India K. Maini ART Grand Prix 16 37

+27.804

59'03.643

 0.618 174.921 1 2    
10
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 37

+29.126

59'04.965

 1.322 174.856 1 1    
11 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 37

+32.407

59'08.246

 3.281 174.694 1      
12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 37

+33.166

59'09.005

 0.759 174.657 1      
13
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 37

+36.335

59'12.174

 3.169 174.501 1      
14
J. Duerksen Invicta Racing
 2 37

+40.474

59'16.313

 4.139 174.298 1      
15 United States C. Herta Hitech Racing 4 37

+41.309

59'17.148

 0.835 174.257 1      
16 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 37

+48.471

59'24.310

 7.162 173.907 1      
17
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 37

+49.767

59'25.606

 1.296 173.843 1      
18 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 37

+50.749

59'26.588

 0.982 173.796 1      
19 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 37

+53.624

59'29.463

 2.875 173.656 1      
20
C. Shields AIX Racing
 21 37

+1'33.632

1:00'09.471

 40.008 171.731 1      
21
M. Boya Prema Powerteam
 12 36

+1 Tur

59'20.274

 1 Tur 169.395 1      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 10 0

 

         Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Emine Kökçü

WSSP Misano 1. yarış: Debise kazandı, Can Öncü podyumun son basamağında!

Supersport
Supersport
WSSP Misano 1. yarış: Debise kazandı, Can Öncü podyumun son basamağında!

WSSP Misano Superpole: Misano’da en hızlı isim Can Öncü!

TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR
WSSP Misano Superpole: Misano’da en hızlı isim Can Öncü!

Moto2 Macaristan yarış: Gonzalez kazandı, Deniz Öncü 17. sırada

Moto2
Moto2
Balaton Park
Moto2 Macaristan yarış: Gonzalez kazandı, Deniz Öncü 17. sırada

Son Haberler

Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Canlı dereceler: İspanya GP

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP