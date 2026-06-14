FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada

2026 FIA Formula 2 sezonunun beşinci ayağında Barselona’da gerçekleştirilen ana yarışta günün kazananı, mükemmel bir strateji ve güçlü tempo ile zafere ulaşan Rafael Câmara oldu.

Bu galibiyet, Monako’daki ana yarışta zafer mücadelesi verirken yaptığı hata sonucu yarış dışı kalan Câmara için önemli bir geri dönüş niteliği taşıdı.

Yarışın ilk bölümünde liderliği Alex Dunne ele geçirirken, Câmara sürekli DRS mesafesinde kalarak baskıyı sürdürdü.

Startta Alex Dunne, ilk viraja kadar olan mücadelede liderliği alırken Rafael Câmara ikinci sıraya yerleşti.

İlerleyen turlarda ön gruptaki pilotlar sert lastiklere geçti ancak Invicta Racing, Câmara için farklı bir strateji tercih ederek pilotunu pistte tuttu. Eskiyen yumuşak lastiklere rağmen Brezilyalı sürücü 1:32’lik dereceler çıkarmaya devam etti ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj oluşturdu.

Dunne’in pit stopunun ardından Câmara birkaç tur daha dışarıda kaldı attığı hızlı turlarla farkı açtı. Sonunda pitten çıktığında güçlü bir konumda yarışa dönen genç pilot, önündeki rakiplerini tek tek geçmeye başladı.

Birinci turdan itibaren yükselişini sürdüren Câmara önce Dino Beganovic ve Noel León’u, ardından Mari Boya Villagómez’i geride bıraktı. Daha sonra Gabriele Minì ve lider Dunne’i DRS yardımıyla geçerek yarışın zirvesine yerleşti.

Liderliği aldıktan sonra temposunu artıran Câmara, rakiplerinden hızla uzaklaştı ve son bölüme girilirken farkı 9 saniyenin üzerine çıkardı. Böylece Barselona’da dominant bir galibiyet elde etti.

Alternatif stratejiyle yarışan Nikola Tsolov, yarışın son bölümünde güçlü bir tempo yakaladı ve pit stopunun ardından rakiplerini birer birer geçmeye başladı.

Önce Sami Meguetounif Herta, ardından Dino Beganovic’i, daha sonra da Gabriele Minì ve Alex Dunne’i avlayan Tsolov, son turlarda ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Alex Dunne ise güçlü savunmasına rağmen Tsolov’u arkasında tutamadı ancak Minì’nin baskısını savuşturarak üçüncü sırayı korudu.

Sezonun bir sonraki ayağı, 26-28 Haziran’da Avusturya’da gerçekleştirilecek.

YARIŞ Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 R. Câmara Invicta Racing 1 37 58'35.839 176.304 1 25 2 2 N. Tsolov Campos Racing 6 37 +9.851 58'45.690 9.851 175.812 1 18 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 37 +12.406 58'48.245 2.555 175.684 1 15 4 G. Minì MP Motorsport 9 37 +13.468 58'49.307 1.062 175.631 1 12 5 L. Van Hoepen Trident 24 37 +16.973 58'52.812 3.505 175.457 1 10 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 37 +22.187 58'58.026 5.214 175.199 1 8 7 J. Bennett Trident 25 37 +23.713 58'59.552 1.526 175.123 1 6 1 8 N. León Campos Racing 5 37 +27.186 59'03.025 3.473 174.951 1 4 9 K. Maini ART Grand Prix 16 37 +27.804 59'03.643 0.618 174.921 1 2 10 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 37 +29.126 59'04.965 1.322 174.856 1 1 11 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 37 +32.407 59'08.246 3.281 174.694 1 12 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 37 +33.166 59'09.005 0.759 174.657 1 13 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 37 +36.335 59'12.174 3.169 174.501 1 14 J. Duerksen Invicta Racing 2 37 +40.474 59'16.313 4.139 174.298 1 15 C. Herta Hitech Racing 4 37 +41.309 59'17.148 0.835 174.257 1 16 S. Montoya Prema Powerteam 11 37 +48.471 59'24.310 7.162 173.907 1 17 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 37 +49.767 59'25.606 1.296 173.843 1 18 R. Miyata Hitech Racing 3 37 +50.749 59'26.588 0.982 173.796 1 19 E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 37 +53.624 59'29.463 2.875 173.656 1 20 C. Shields AIX Racing 21 37 +1'33.632 1:00'09.471 40.008 171.731 1 21 M. Boya Prema Powerteam 12 36 +1 Tur 59'20.274 1 Tur 169.395 1 dnf O. Goethe MP Motorsport 10 0 Yarış dışı