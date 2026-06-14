FIA Formula 2 Barselona GP yarış: Câmara kazandı, Tsolov ikinci sırada
2026 Barselona yarışında birincilik Rafael Câmara’nın olurken, Nikola Tsolov ikinci, Alex Dunne ise üçüncü basamağa yerleşti.
2026 FIA Formula 2 sezonunun beşinci ayağında Barselona’da gerçekleştirilen ana yarışta günün kazananı, mükemmel bir strateji ve güçlü tempo ile zafere ulaşan Rafael Câmara oldu.
Bu galibiyet, Monako’daki ana yarışta zafer mücadelesi verirken yaptığı hata sonucu yarış dışı kalan Câmara için önemli bir geri dönüş niteliği taşıdı.
Yarışın ilk bölümünde liderliği Alex Dunne ele geçirirken, Câmara sürekli DRS mesafesinde kalarak baskıyı sürdürdü.
Startta Alex Dunne, ilk viraja kadar olan mücadelede liderliği alırken Rafael Câmara ikinci sıraya yerleşti.
İlerleyen turlarda ön gruptaki pilotlar sert lastiklere geçti ancak Invicta Racing, Câmara için farklı bir strateji tercih ederek pilotunu pistte tuttu. Eskiyen yumuşak lastiklere rağmen Brezilyalı sürücü 1:32’lik dereceler çıkarmaya devam etti ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj oluşturdu.
Dunne’in pit stopunun ardından Câmara birkaç tur daha dışarıda kaldı attığı hızlı turlarla farkı açtı. Sonunda pitten çıktığında güçlü bir konumda yarışa dönen genç pilot, önündeki rakiplerini tek tek geçmeye başladı.
Birinci turdan itibaren yükselişini sürdüren Câmara önce Dino Beganovic ve Noel León’u, ardından Mari Boya Villagómez’i geride bıraktı. Daha sonra Gabriele Minì ve lider Dunne’i DRS yardımıyla geçerek yarışın zirvesine yerleşti.
Liderliği aldıktan sonra temposunu artıran Câmara, rakiplerinden hızla uzaklaştı ve son bölüme girilirken farkı 9 saniyenin üzerine çıkardı. Böylece Barselona’da dominant bir galibiyet elde etti.
Alternatif stratejiyle yarışan Nikola Tsolov, yarışın son bölümünde güçlü bir tempo yakaladı ve pit stopunun ardından rakiplerini birer birer geçmeye başladı.
Önce Sami Meguetounif Herta, ardından Dino Beganovic’i, daha sonra da Gabriele Minì ve Alex Dunne’i avlayan Tsolov, son turlarda ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.
Alex Dunne ise güçlü savunmasına rağmen Tsolov’u arkasında tutamadı ancak Minì’nin baskısını savuşturarak üçüncü sırayı korudu.
Sezonun bir sonraki ayağı, 26-28 Haziran’da Avusturya’da gerçekleştirilecek.
YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|37
|
58'35.839
|176.304
|1
|25
|2
|2
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|37
|
+9.851
58'45.690
|9.851
|175.812
|1
|18
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|37
|
+12.406
58'48.245
|2.555
|175.684
|1
|15
|4
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|37
|
+13.468
58'49.307
|1.062
|175.631
|1
|12
|5
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|37
|
+16.973
58'52.812
|3.505
|175.457
|1
|10
|6
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|37
|
+22.187
58'58.026
|5.214
|175.199
|1
|8
|7
|
J. Bennett Trident
|25
|37
|
+23.713
58'59.552
|1.526
|175.123
|1
|6
|1
|8
|
N. León Campos Racing
|5
|37
|
+27.186
59'03.025
|3.473
|174.951
|1
|4
|9
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|37
|
+27.804
59'03.643
|0.618
|174.921
|1
|2
|10
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|37
|
+29.126
59'04.965
|1.322
|174.856
|1
|1
|11
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|37
|
+32.407
59'08.246
|3.281
|174.694
|1
|12
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|37
|
+33.166
59'09.005
|0.759
|174.657
|1
|13
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|37
|
+36.335
59'12.174
|3.169
|174.501
|1
|14
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|37
|
+40.474
59'16.313
|4.139
|174.298
|1
|15
|C. Herta Hitech Racing
|4
|37
|
+41.309
59'17.148
|0.835
|174.257
|1
|16
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|37
|
+48.471
59'24.310
|7.162
|173.907
|1
|17
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|37
|
+49.767
59'25.606
|1.296
|173.843
|1
|18
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|37
|
+50.749
59'26.588
|0.982
|173.796
|1
|19
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|37
|
+53.624
59'29.463
|2.875
|173.656
|1
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|37
|
+1'33.632
1:00'09.471
|40.008
|171.731
|1
|21
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|36
|
+1 Tur
59'20.274
|1 Tur
|169.395
|1
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|0
|
|Yarış dışı
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