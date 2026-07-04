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Sıralama turları raporu
Formula E Şanghay ePrix I

Şanghay E-Prix sıralama: Pole'ün sahibi Wehrlein, Evans ikinci

Formula E Dünya Şampiyonası'nın Şanghay'da gerçekleştirilen 12. yarış hafta sonunun sıralama turlarında pole pozisyonu Pascal Wehrlein'in oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyan hafta sonunda Porsche pilotu Pascal Wehrlein, final düellosunda şampiyona lideri Mitch Evans'ı mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Bu sonuçla Wehrlein, şampiyonada Edoardo Mortara'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi ve liderle arasındaki farkı 24 puana indirdi. 

Grup A

Şampiyona lideri Mitch Evans sıralama turlarına güçlü bir başlangıç yaptı.

Evans, 1:10.175'lik derecesiyle grubunu ilk sırada tamamlayarak Düello Etabı'na yükseldi. Onu yalnızca 0.050 saniye geride, 9. sezon Formula E şampiyonu Jake Dennis takip etti.

İkilinin yanı sıra eski şampiyonlar Sébastien Buemi ile Jean-Éric Vergne de Düello Etabı'na kalmayı başardı.

Grubu geçemeyen önemli isimler arasında Porsche pilotu Nico Müller ile Mahindra Racing pilotu Edoardo Mortara yer aldı. Müller, takım telsizinden yaptığı konuşmada yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

Grup B

Grup B ise Porsche adına çok daha başarılı geçti.

Pascal Wehrlein, 1:10.125'lik derecesiyle grubun en hızlı ismi olurken, eski takım arkadaşı ve Jaguar TCS Racing pilotu Antonio Félix da Costa ikinci sırayı aldı.

Max Günther ile Dan Ticktum da ilk dörde girerek Düello Etabı'na yükselen diğer isimler oldular.

Son dünya şampiyonu Oliver Rowland ise beklentilerin altında kaldı ve grubunu yedinci sırada tamamlayarak sıralama turlarına veda etti.

Çeyrek final

İlk eşleşmede eski şampiyonlar Sébastien Buemi ile Jake Dennis karşı karşıya geldi.

Tur boyunca başa baş geçen mücadelede Dennis özellikle son sektörde fark yarattı ve 0.237 saniye farkla yarı finale yükseldi.

İkinci eşleşmede Mitch Evans ile Jean-Éric Vergne mücadele etti. Bu düello aynı zamanda Evans'ın Formula E kariyerindeki 40. Düello Etabı eşleşmesi oldu. Şampiyona lideri, rakibini üç onda saniyeden fazla farkla geçerek rahat şekilde yarı finale yükseldi.

Üçüncü çeyrek finalde Max Günther ile Antonio Félix da Costa karşı karşıya geldi. Her iki pilot da pist limitlerini zorladıkları turda hatalar yaptılar. Turun ilk bölümünde zaman kaybetmesine rağmen soğukkanlılığını koruyan Günther, yarı final biletini aldı.

Son çeyrek final eşleşmesinde ise sezonun sıralama turlarındaki en güçlü isimlerinden Dan Ticktum ile Pascal Wehrlein mücadele etti. Ticktum elinden geleni yapsa da 10. sezon şampiyonu Wehrlein'i geçemedi ve son yarı final biletini Alman pilot aldı.

Yarı final

İlk yarı finalde Jake Dennis ile Mitch Evans kozlarını paylaştı.

Dennis, sonucu ne olursa olsun Şanghay'daki en iyi sıralama performansını elde etmeyi garantilemişti. Daha önce bu pistteki en iyi start derecesi altıncılıktı. Günün en hızlı tur zamanını kaydetmesine rağmen Evans'ın temposuna cevap veremeyen Dennis, rakibinin onda bir saniyeden fazla gerisinde kalarak elendi ve Evans finale yükseldi.

İkinci yarı final ise iki Alman pilot, Max Günther ile Pascal Wehrlein arasındaki mücadeleye sahne oldu. Wehrlein rahat bir performans sergileyerek finale yükselen isim oldu.

Final

Pole pozisyonu mücadelesinde şampiyonluk yarışının iki önemli ismi karşı karşıya geldi.

Her iki pilot da güçlü bir tur çıkarsa da Wehrlein, 1:09.260'lık derecesiyle rakibine üstünlük kurarak pole pozisyonunu elde etti.

GRID

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Zaman km/sa
1 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

 

  
2 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

 

  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

 

  
4 Germany M. Gunther DS Penske 7

 

  
5 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13

 

  
6 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

 

  
7 France J. Vergne Citroën Racing 25

 

  
8 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

 

  
9 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

 

  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

 

  
11 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

 

  
12
P. Martí Cupra Kiro
 3

 

  
13 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1

 

  
14 Switzerland N. Müller Porsche Team 51

 

  
15 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

 

  
16 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

 

  
17 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

 

  
18 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

 

  
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

 

  
20 France N. Nato Nissan e.dams 23

 

  
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