FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi
FIA, Red Bull’un 'Macarena' arka kanadını incelemeye devam etmesine rağmen, takımın bu tasarımı Belçika GP’de kullanmasına onay verdi.
Red Bull
Fotoğraf: Paul Foster
FIA, düzlüklerde sürüklenmeyi azaltmak için dönen ve viraj girişinden önce normal haline geri dönen ve "Macarena" olarak adlandırılan bu arka kanat sistemini değerlendirirken hem Red Bull hem de Ferrari'den teknik veri toplamayı sürdürüyor.
Bu inceleme, Verstappen'in son dönemde yaşadığı kazaların ardından başlatılmıştı ve teknik kuralların ihlal edilip edilmediğinden ziyade, tamamen tasarımın güvenliği ve dayanıklılığı üzerine odaklanıyor.
Max Verstappen, Red Bull
Fotoğraf: Paul Foster
Aynı zamanda Red Bull da son iki yarış hafta sonunda Verstappen'i etkileyen bu sorunu araştırmaya devam ediyor. Takım, Spa-Francorchamps'ta bu soruna kalıcı bir çözüm bulmayı hedefliyor.
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