Şanghay E-Prix 1. yarış: Yağmur altındaki mücadelenin kazananı Wehrlein, da Costa 2., Dennis 3. sırada

Yağmurun etkisini artırdığı yarışta pit stratejileri, geçiş modu tercihleri ve son bölümde piste giren güvenlik aracı sonucu belirleyen unsurlar olurken, Wehrlein damalı bayrağı António Félix da Costa'nın önünde gördü. Podyumun son basamağını ise Jake Dennis aldı.

Wehrlein startta liderliğini korurken, Andretti pilotu Jake Dennis ilk virajlarda Jaguar pilotu Mitch Evans'ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Arka sıralardaysa Norman Nato ile Zane Maloney 10 saniyelik dur-kalk cezasını çekerken, Taylor Barnard lastiğindeki bir sorun nedeniyle geriye düştü.

Yarışın altıncı turundan itibaren yağmur etkisini artırdı ve mücadele farklı bir boyut kazandı. Dennis, Wehrlein'i geride bırakarak liderliği ele geçirirken, Jaguar pilotu António Félix da Costa da temo yakalayarak Wehrlein'i geçip ikinci sıraya yerleşti.

Ancak yağmur koşullarını iyi yöneten ve sakinliğini koruyan Wehrlein, birkaç tur sonra yükselmeye başladı ve liderliği geri aldı.

İlerleyen turlarda Sébastien Buemi ile Felipe Drugovich, pist limitleri ihlali nedeniyle siyah-beyaz gören isimler oldu.

13. turda pit vaktinin gelmesiyle strateji savaşı da başladı. İlk pit stopu Drugovich yaparken onu Buemi, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara, Wehrlein, da Costa, Oliver Rowland ve Zane Maloney takip etti. Pite daha geç giren Maximilian Günther ve Nico Müller'in ardından Jean-Éric Vergne kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat asıl avantaj Wehrlein'de kaldı.

Bir sonraki turda yarış yönetimi pisti resmi olarak "ıslak pist" ilan etti ve Dan Ticktum ile Norman Nato yağmur lastiklerine geçen ilk pilotlar oldu.

20. turda şiddetini daha da artıran yağış nedeniyle güvenlik aracı piste girdi. Bu gelişme, yarışın temposunu genel olarak düşürürken özellikle hızlanma modu stratejisini son turlara saklayan Edoardo Mortara, Pepe Martí, Dan Ticktum ve Nick Cassidy'nin planlarını bozdu.

Güvenlik aracı pistten çıktığında Joel Eriksson geç kullandığı hızlanma modu sayesinde pozisyon kazanmayı başarsa da ön tarafta sıralama değişmedi.

Yarışın son bölümünde hatasız bir sürüş sergileyen Wehrlein, liderliğini koruyarak sezonun önemli galibiyetlerinden birini elde etti. Jaguar pilotu António Félix da Costa ikinci olurken, yarışın ilk bölümünde liderliği de üstlenen Jake Dennis üçüncülükle podyumu tamamladı.