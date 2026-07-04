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Formula E Şanghay ePrix I

Şanghay E-Prix 1. yarış: Yağmur altındaki mücadelenin kazananı Wehrlein, da Costa 2., Dennis 3. sırada

Porsche pilotu Pascal Wehrlein, pole pozisyonundan başladığı 2026 Formula E Şanghay E-Prix yarışını zafere dönüştürdü.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Yağmurun etkisini artırdığı yarışta pit stratejileri, geçiş modu tercihleri ve son bölümde piste giren güvenlik aracı sonucu belirleyen unsurlar olurken, Wehrlein damalı bayrağı António Félix da Costa'nın önünde gördü. Podyumun son basamağını ise Jake Dennis aldı.

Wehrlein startta liderliğini korurken, Andretti pilotu Jake Dennis ilk virajlarda Jaguar pilotu Mitch Evans'ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Arka sıralardaysa Norman Nato ile Zane Maloney 10 saniyelik dur-kalk cezasını çekerken, Taylor Barnard lastiğindeki bir sorun nedeniyle geriye düştü.

Yarışın altıncı turundan itibaren yağmur etkisini artırdı ve mücadele farklı bir boyut kazandı. Dennis, Wehrlein'i geride bırakarak liderliği ele geçirirken, Jaguar pilotu António Félix da Costa da temo yakalayarak Wehrlein'i geçip ikinci sıraya yerleşti. 

Ancak yağmur koşullarını iyi yöneten ve sakinliğini koruyan Wehrlein, birkaç tur sonra yükselmeye başladı ve liderliği geri aldı.

İlerleyen turlarda Sébastien Buemi ile Felipe Drugovich, pist limitleri ihlali nedeniyle siyah-beyaz gören isimler oldu. 

13. turda pit vaktinin gelmesiyle strateji savaşı da başladı. İlk pit stopu Drugovich yaparken onu Buemi, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara, Wehrlein, da Costa, Oliver Rowland ve Zane Maloney takip etti. Pite daha geç giren Maximilian Günther ve Nico Müller'in ardından Jean-Éric Vergne kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat asıl avantaj Wehrlein'de kaldı. 

Bir sonraki turda yarış yönetimi pisti resmi olarak "ıslak pist" ilan etti ve Dan Ticktum ile Norman Nato yağmur lastiklerine geçen ilk pilotlar oldu.

20. turda şiddetini daha da artıran yağış nedeniyle güvenlik aracı piste girdi. Bu gelişme, yarışın temposunu genel olarak düşürürken özellikle hızlanma modu stratejisini son turlara saklayan Edoardo Mortara, Pepe Martí, Dan Ticktum ve Nick Cassidy'nin planlarını bozdu. 

Güvenlik aracı pistten çıktığında Joel Eriksson geç kullandığı hızlanma modu sayesinde pozisyon kazanmayı başarsa da ön tarafta sıralama değişmedi.

Yarışın son bölümünde hatasız bir sürüş sergileyen Wehrlein, liderliğini koruyarak sezonun önemli galibiyetlerinden birini elde etti. Jaguar pilotu António Félix da Costa ikinci olurken, yarışın ilk bölümünde liderliği de üstlenen Jake Dennis üçüncülükle podyumu tamamladı.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Puan Yarış dışı
1 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 30

40'30.411

   135.3 25  
2 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13 30

+1.633

40'32.044

 1.633 135.2 18  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 30

+4.709

40'35.120

 3.076 135.0 15  
4 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 30

+5.425

40'35.836

 0.716 135.0 12  
5 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 30

+8.407

40'38.818

 2.982 134.8 10  
6 France J. Vergne Citroën Racing 25 30

+12.497

40'42.908

 4.090 134.6 8  
7 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 30

+12.714

40'43.125

 0.217 134.6 6  
8 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 30

+14.120

40'44.531

 1.406 134.5 4  
9 Germany M. Gunther DS Penske 7 30

+14.674

40'45.085

 0.554 134.5 2  
10 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 30

+15.749

40'46.160

 1.075 134.4 1  
11 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+16.375

40'46.786

 0.626 134.4    
12 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 30

+17.927

40'48.338

 1.552 134.3    
13 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 30

+18.858

40'49.269

 0.931 134.3    
14
P. Martí Cupra Kiro
 3 30

+20.103

40'50.514

 1.245 134.2    
15 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 30

+20.167

40'50.578

 0.064 134.2    
16 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 30

+20.684

40'51.095

 0.517 134.2    
17 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 30

+21.068

40'51.479

 0.384 134.1    
18 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+21.145

40'51.556

 0.077 134.1    
19 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 30

+37.715

41'08.126

 16.570 133.2    
20 France N. Nato Nissan e.dams 23 29

+1 Tur

40'52.086

 1 Tur 129.6    
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