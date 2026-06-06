F2 Monako sprint: León kazandı, Bilinski kariyerinin ilk podyumuna ulaştı

Pole pozisyonundan start alan Campos Racing pilotu Noel León, iyi bir kalkış yaparak liderliğini korudu. Roman Bilinski ikinci sırada yerini alırken, Gabriele Minì de üçüncülüğü Joshua Duerksen’e karşı savundu.

Arkada 11. sıra mücadelesi veren Ritomo Miyata ile Oliver Goethe, Hairpin ve Mirabeau virajlarında tekerlek tekerleğe geldi. Yaşanan hafif temas sonrası Goethe pit stop yapmak zorunda kaldı ve grubun sonuna düştü.

Öndeki grupta León, Bilinski'den kopmakta zorlandı; DAMS pilotu ilk turlarda Meksikalı sürücüyü sürekli DRS mesafesi içinde tuttu.

İlk dört sıra arka gruptan hızla ayrıldı ve 5. turda bu dörtlü arasında fark yalnızca 2 saniyeye indi.

Orta grupta 21. cepten başlayan Laurens van Hoepen 8. turda 15. sıraya kadar yükseldi. Ancak TRIDENT sürücüsüne, pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle 10 saniye ceza verildi.

Yarışın yarı noktasında Dino Beganovic, Duerksen'e yaklaşarak Invicta Racing sürücüsünü DRS mesafesine kadar indirdi.

Miyata, Goethe ile yaşadığı temas sonrası kırık ön kanatla devam etmesine rağmen Tabac'ta Tasanapol Inthraphuvasak'a atak yapmaya çalıştı ancak geçişe izin verilmedi.

Bir tur sonra León ve Bilinski ikilisi, Minì'ye karşı farkı 3 saniyeye çıkardı ve liderlik mücadelesini sürdürdü.

22. turda Miyata, Tabac'a doğru frenajda içeri dalarak Inthraphuvasak'ı geçmeyi başardı.

Bir sonraki turda Hitech pilotu Nikola Tsolov'a karşı 10. sıra için baskı kurarken, arkalarında Mari Boya, van Hoepen'i Hairpin'de dıştan geçerek 15. sıraya yükseldi.

Yarışın bitimine 5 tur kala Inthraphuvasak garaja dönerek teknik sorun nedeniyle yarıştan çekildi.

Damalı bayrak sallandığında León, sprint yarışını baştan sona lider götürmesinin ardından sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Bilinski, Minì’nin son tur baskısını başarıyla savunarak kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Duerksen dördüncü olurken onu Beganovic takip etti. Stenshorne altıncı, Kush Maini yedinci oldu. Rafael Câmara ilk 8’i tamamlayarak puan aldı.