Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

İkinci sıradan start alan Kush Maini, ışıkların sönmesiyle mükemmel bir kalkış yaparak pole pozisyonundaki Noel León'u geride bıraktı ve ilk virajda liderliği ele geçirdi.

Beşinci sıradan yarışa başlayan Nikola Tsolov da güçlü bir başlangıç yaparak üçüncülüğe yükseldi.

Yarışın ilk turlarında Martinius Stenshorne ile Joshua Duerksen arasında bir temas yaşandı. Temas sonucunda Duerksen çakıl havuzuna savrulurken, Stenshorne olay nedeniyle 10 saniye zaman cezası aldı.

Yedinci sıradan start alan Gabriele Minì, ikinci turda Colton Herta'yı 3. virajın dışından yaptığı cesur manevrayla geçerek dördüncülüğe yükseldi.

DRS'nin aktif hale gelmesiyle Tsolov, üçüncü turda takım arkadaşı León'u geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. ilerleyen turlardaysa Maini, rakipleriyle arasındaki farkı açmaya başladı.

Maini, dördüncü turda yarışın en hızlı turunu atarken liderliğini 3.5 saniyenin üzerine taşıdı.

Minì, altıncı turda DRS yardımıyla León'u geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Yarışın orta bölümünde Tsolov, Maini ile arasındaki farkı azaltmayı başarsa da liderin temposuna yaklaşamadı.

14. turda Colton Herta, León'u geçerek dördüncülüğe yükselirken, arka grupta Rafael Câmara, Dino Beganovic ve Alexander Dunne da puan sıraları için mücadele verdi.

23. turda ilk virajda geçiş manevrası yapan Minì, Tsolov'u geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. İki pilot arasında hafif bir temas yaşanırken, Tsolov'un ön kanadının uç kısmı zarar gördü.

Bu mücadele sırasında Colton Herta da ikiliye yaklaşmayı başardı ve kısa süreliğine podyum mücadelesine ortak oldu. Ancak son turda yaptığı frenleme hatasıyla çakıl havuzuna taşan Amerikalı pilot, yavaşlayarak beşinciliğe geriledi.

Ön grupta hiçbir pilot Kush Maini'nin temposuna yaklaşamadı: MP Motorsport pilotu, damalı bayrağı en yakın rakibinin yedi saniyeden fazla önünde görerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Gabriele Minì ikinci sırayı alırken, Nikola Tsolov takım arkadaşı Noel León'u arkasında tutarak üçüncü sırada podyuma çıktı.

Sonuçlar birazdan eklenecek...